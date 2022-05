Financieele Dagblad: Deutsche Telekom bereidt verkoop T-Mobile Nederland voor

De Nederlandse tak van T-Mobile zou binnenkort te koop worden gezet. Eigenaar Deutsche Telekom bereidt volgens bronnen van Het Financieele Dagblad een verkoop voor die tussen de vier en vijf miljard euro zou moeten opleveren.

Het bedrijf wil de provider volgens bronnen van het FD in de financiële wereld verkopen aan private investeerders omdat een overname door KPN of VodafoneZiggo problemen zou kunnen opleveren bij Brusselse autoriteiten. De bronnen van het FD verwachten dat het bedrijf voor vier tot vijf miljard euro van de hand kan worden gedaan.

De voornaamste reden dat Deutsche Telekom van T-Mobile af wil, is omdat de provider in Nederland niet de grootste of een-na-grootste partij lijkt te kunnen worden. KPN en VodafoneZiggo blijven grotere providers. Dat komt vooral door het beperkte vaste netwerk van T-Mobile. T-Mobile is de grootste op de mobiele markt, met het grootste aantal klanten die bovendien de meeste data verstoken.

Het is niet de eerste keer dat T-Mobile in de verkoop staat. Vijf jaar geleden twijfelde het moederbedrijf daar ook al over, maar later werden die plannen toch niet doorgezet. In 2019 gingen er opnieuw geruchten over een mogelijke verkoop. Dat zou toen ook zijn omdat T-Mobile in Nederland 'niet strategisch relevant' was voor Deutsche Telekom.