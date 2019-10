T-mobile Thuis-gebruikers klagen over hoge latency na routering via Duitsland

Internetverkeer van T-Mobile Thuis-klanten gaat sinds vrijdag niet langer via AMS-IX, maar wordt gerouteerd via DTAG in Duitsland. Klanten hebben daardoor een veel hogere ping dan gebruikelijk.

Vrijdag verschenen er op het forum van Tweakers en op het forum van T-Mobile berichten van klanten die merkten dat hun internetverkeer niet langer via de AMS-IX werd gerouteerd. T-Mobile heeft aanpassingen aan zijn netwerk doorgevoerd waardoor het verkeer via DTAG verloopt. Dat is de Duitse exchange die in handen is van T-Mobile's moederbedrijf Deutsche Telekom.

In de topics melden veel T-Mobile-klanten problemen met hun verbinding. Sommige klanten halen wel goede snelheden, maar hebben een hoge latency en een ping van 80ms tot 100ms, terwijl dat eerder zo'n 5ms zou zijn. Ook melden sommige klanten dat ze niet de volledige downloadsnelheden halen van hun glasvezelverbinding. Een gebruiker laat met een grafiek zien dat de latency van zijn T-Mobile-verbinding altijd 'lekker laag' was, tot afgelopen vrijdag. Sindsdien is de lantecy ongeveer tien keer zo hoog.

De problemen komen voor bij alle vaste internetabonnementen van T-Mobile, ongeacht het type verbinding. Met name sites of diensten die geen directe verbinding hebben met DTAG werken slecht na de aanpassing. T-Mobile heeft maandag zijn storingspagina op het forum aangepast en erkent daar dat klanten problemen ondervinden met latency en package loss. De provider zegt te werken 'aan de oorzaak én de oplossing'.

Volgens T-Mobile-woordvoerder Joost Vente is er een 're-routing uitgevoerd om het netwerk te verbeteren'. De woordvoerder stelt dat er 'bij een paar routeringen kwaliteitsissues zijn' en dat 'een zeer beperkt deel van de klanten' daar last van heeft. Volgens de woordvoerder wordt er ook 'hard gewerkt aan een oplossing', maar het is niet duidelijk of de provider van plan is om weer routing via de AMS-IX toe te passen.