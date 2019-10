T-Mobile biedt combipakket van 1Gbit/s-internet en onbeperkt mobiel internet aan

T-Mobile is dinsdag begonnen met het aanbieden van een combinatiepakket van onbeperkt mobiel internet, en vast internet van 1Gbit/s. Die kosten bij elkaar 50 euro per maand, zo zegt de provider. Die combinatie was er vooralsnog niet.

T-Mobile trekt de prijzen van abonnementen met verschillende snelheden gelijk in het combinatiepakket, zegt de provider. Als klanten onbeperkt mobiel internet afnemen, dan kost elk pakket voor vast internet 25 euro per maand. Klanten betalen per maand 15 euro extra voor digitale tv en nog eens 2,50 euro extra voor telefonie.

De provider bood al voordelen aan klanten die abonnementen voor vast internet en mobiel internet combineerden, waaronder dubbele snelheid voor vast internet. T-Mobile zegt met de stap de concurrentie op de internetmarkt te willen opvoeren. Het bedrijf belooft dat, behalve inflatiecorrectie, de prijs van deze combinatie minimaal twee jaar in tact blijft. Met de prijswijziging wil T-Mobile zijn combinatie-abonnement vermoedelijk aantrekkelijker maken, nu concurrenten KPN en VodafoneZiggo ook proberen om zoveel mogelijk klanten over te halen een combinatie-abonnement te nemen.

De wijziging van de abonnementen valt samen met een nieuwe routering van internetverkeer van T-Mobile Thuis-klanten via het moederbedrijf in Duitsland. Dat zorgt bij klanten voor een hogere latency op verbindingen.

Volgens T-Mobile-woordvoerder Joost Vente is er een 're-routing uitgevoerd om het netwerk te verbeteren'. De woordvoerder stelt dat er 'bij een paar routeringen kwaliteitsissues zijn' en dat 'een zeer beperkt deel van de klanten' daar last van heeft. Volgens de woordvoerder wordt er ook 'hard gewerkt aan een oplossing', maar het is niet duidelijk of de provider van plan is om weer routing via de AMS-IX toe te passen.

Volgens Erik Bais van zakelijke provider A2B wil T-Mobile op deze manier grote contentproviders als Netflix en Google ertoe overhalen te betalen voor een overeenkomst voor rechtstreekse peering, waardoor klanten met een lage ping en hoge snelheid gebruik kunnen maken van de diensten van die contentleverancier.