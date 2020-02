Vodafone komt in maart met abonnement met onbeperkt data

Vodafone gaat in navolging van andere Nederlandse providers een abonnement aanbieden met onbeperkt data. Het abonnement is vanaf maart beschikbaar; details en de prijs worden dan bekendgemaakt.

T-Mobile, Tele2 en KPN bieden al onbeperkte abonnementen aan. Vodafone is de laatste van de vier grote providers in Nederland die met zo'n abonnement komt. De prijs heeft de provider nog niet bekendgemaakt. Volgens NU.nl krijgen gebruikers net als bij andere providers in de praktijk 5GB per dag, waarna met een handeling het datategoed opnieuw aangevuld dient te worden. In andere EU-landen mogen klanten maximaal 25GB aan data verbruiken.

In maart gaat Vodafone ook '5g ready'-abonnementen aanbieden. Klanten met een Vodafone Red- of Red Pro-abonnement krijgen toegang tot het 5g-netwerk zonder meerprijs, zodra het netwerk gereed is. De provider kan nog geen duidelijkheid geven over wanneer klanten het 5g-netwerk kunnen gebruiken. Er zijn nog geen 5g-antennes actief in Nederland; providers wachten nog op de veiling van de benodigde frequenties die dit voorjaar zal plaatsvinden.