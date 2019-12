KPN begint met aanbieden mobiel abonnement met onbeperkt data

KPN is begonnen met het aanbieden van een abonnement met onbeperkt data. De versie met een abonnement van twee jaar kost 36,50 euro, voor een maandelijks opzegbare versie betalen klanten 39 euro per maand.

De abonnementsvorm met onbeperkt data was sinds begin oktober beschikbaar in combinatie met een vast abonnement van KPN, maar sinds deze week is het ook los verkrijgbaar, meldt Telecompaper. Het is voor het eerst in jaren dat de provider een abonnement met onbeperkt mobiel internet aanbiedt. De afgelopen tien jaar werkte de provider met harde datalimieten.

De optie voor onbeperkt mobiel internet komt naast de opties voor 0, 2, 5, 10 en 20GB die al beschikbaar zijn voor klanten van zijn sim-only-abonnementen. De versie van onbeperkt data met een tweejarig abonnement kost 36,50 euro, met een abonnement van een jaar is dat 38 euro en maandelijks opzegbaar 39 euro. Dat is bij abonnementen met 150 belminuten en sms'jes, voor onbeperkt bellen en sms'en betalen klanten een euro per maand meer.

KPN volgt daarmee diverse concurrenten. Tele2 biedt al enkele jaren een abonnement aan met onbeperkt mobiel internet, T-Mobile volgde. Inmiddels zijn die twee concurrenten samengegaan, al zijn en blijven beide abonnementen nog altijd verkrijgbaar. Vodafone heeft voor consumenten geen opties voor onbeperkt data.