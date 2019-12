Plex biedt films en tv-shows aan met gratis streamingdienst met advertenties

Plex brengt een eigen streamingdienst uit. Dit wordt een gratis dienst met advertenties, waar gebruikers films en tv-shows mee kunnen streamen. Daartoe heeft Plex overeenkomsten gesloten met onder meer een aantal grote Amerikaanse filmstudio's.

Plex meldt dat het overeenkomsten heeft gesloten met Warner Media, Lionsgate en Legendary, zodat hun content gebruikt kan worden voor de nieuwe streamingdienst. De dienst wordt geïntegreerd in het bestaande Plex-ecosysteem en werkt volgens het bedrijf op alle ondersteunde platforms. Plex zegt nog niet hoeveel of welke titels er bij de daadwerkelijke release allemaal beschikbaar zijn; volgens de maker van software om mediabestanden te beheren, gaat het om een brede selectie van media van allerlei bronnen.

Het aanbod per land kan verschillen. TechCrunch schreef in september dat de toen bekend geworden deal tussen Plex en Lionsgate betrekking heeft op streams die wereldwijd beschikbaar komen, terwijl de overeenkomst met Warner Bros. alleen content zou opleveren voor Amerikaanse gebruikers. Volgens Plex is de meeste content wereldwijd beschikbaar en het aanbod zal in de loop van de tijd veranderen.

Plex claimt dat het 'meer content naar meer landen brengt dan welke andere streamingdienst ook'. Daarbij zegt het bedrijf dat dit gepaard gaat met een hoge kwaliteit, al noemt Plex geen aspecten zoals bitrate of beschikbaar resoluties. Op enkele afbeeldingen van filmpagina's is alleen te zien dat een 1080p-resolutie wordt aangeboden. De streamingdienst zal in ieder geval in ongeveer 220 landen beschikbaar komen, schrijft TechCrunch; het medium meldde in januari al over de komst van de Plex-streamingdienst.

Plex noemt naast het aanbieden van films en tv-shows ook nieuwsuitzendingen, webshows en podcasts als typen content die deel zullen uitmaken van de streamingdienst. Het gaat in ieder geval om films als American Ultra, Frequency, Lord of War, Rain Man, Raging Bull, The Terminator, Thelma & Louise en Apocalypse Now. Wat de films betreft gaat het veelal om relatief wat oudere producties.

Hoe de advertenties geïntegreerd worden is nog niet geheel duidelijk. Plex spreekt over advertenties van variërende lengtes en onderwerpen. Het bedrijf zegt wel dat het aantal advertenties per uur lager zal liggen dan bij traditionele kabel-tv; ten opzichte daarvan zal de hoeveelheid advertenties ongeveer een derde bedragen. Waarschijnlijk gaat Plex daarbij uit van de hoeveelheid reclames die gemiddeld op televisie in de VS voorbij komen, dus de hoeveelheid advertenties die Plex voorschotelt kan voor Europese begrippen aanzienlijk zijn. Er worden in ieder geval geen advertenties toegevoegd aan de persoonlijke sectie van Plex, waar gebruikers hun eigen mediabestanden beheren.

Gebruikers kunnen de advertenties in ieder geval niet overslaan. Dat laatste geldt ook voor Plex Pass-abonnees; de streamingcontent is voor iedereen alleen te zien via het advertentiemodel. Bestaande Plex-gebruikers krijgen naast hun eigen bibliotheek een Free to Watch-categorie te zien, waarmee de gratis streams te raadplegen zijn. Deze streamingoptie, onder de naam Movies & TV, is te verwijderen. Gebruikers die momenteel geen Plex gebruiken voor hun mediabestanden, kunnen de app gebruiken om toegang te krijgen tot de streamingdienst. Plex heeft apps voor allerlei platforms, zoals Apple TV, Android TV-apparaten, Amazon Fire TV, iOS en Android.

Het bedrijf stelt dat het veel doet om te verzekeren dat het er niet achter kan komen wat gebruikers in hun persoonlijke mediabibliotheek hebben zitten. Plex noch partners zullen toegang tot of inzicht in de content of metadata hebben, schrijft het bedrijf, maar een dergelijk privacybeleid lijkt niet te gaan gelden voor het bekijken van de content van de streamingdienst.