Google Play Movies-app verwijst naar gratis films met advertenties

In de Google Play Movies-app zijn verwijzingen naar gratis films met reclames aangetroffen. Onder andere de tekst 'honderden films, slechts een paar advertenties', staat in de code. Momenteel kunnen films alleen gekocht of gehuurd worden in de app.

Volgens XDA Developers staan de verwijzingen in versie 4.18.37 van de Google Play Movies-app voor Android. De tekst is alleen in de code van de apk te zien en nog niet verwerkt in de app zelf. Of de optie voor gratis films met reclames daadwerkelijk beschikbaar komt, is niet zeker.

Ook is uit de tekst niet op te maken of het om ene wereldwijd aanbod gaat. Eind 2018 introduceerde YouTube al de mogelijkheid om zo'n honderd gratis films te kijken met reclame. Dat kon alleen in de Verenigde Staten.