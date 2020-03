Folding@home bereikt 1 exaflops aan rekenkracht

Het Folding@home-project voor distributed computing heeft de exaflopsbarrière doorbroken. Daarmee is de beschikbare rekenkracht meer dan verdubbeld in een week. De rekenkracht wordt grotendeels ingezet in de strijd tegen coronavirus SARS-CoV-2.

Folding@home meldt het bereiken van de mijlpaal op Twitter. Vorige week werd bekendgemaakt dat het project in totaal 470 petaflops tot zijn beschikking had. Daaruit blijkt dat het aantal vrijwilligers dat computerkracht inzet sterk blijft stijgen. Die stijging begon nadat de wetenschappers achter het project eerder deze maand bekendmaakten dat de rekenkracht ingezet zou worden voor onderzoek naar het nieuwe coronavirus.

Voor de uitbraak van het coronavirus had Folding@home zo'n 100 petaflops aan rekenkracht tot zijn beschikking. Dat is met het bereiken van een exaflops nu vertienvoudigd. De snelste supercomputer van dit moment, de Summit van het Oak Ridge National Laboritory, haalt maximaal 200 petaflops.

Eerder deze week werd er een consortium opgezet door onder andere IBM, Amazon, Google, Microsoft en de Amerikaanse overheid om wetenschappers toegang te geven tot rekenkracht van zestien supercomputers. Via die weg is 330 petaflops aan rekenkracht beschikbaar.

Gebruikers kunnen een client downloaden downloaden en vervolgens gpu- en cpu-rekenkracht inzetten voor het coronavirusproject door bij Folding@home te kiezen voor 'Any disease'. Het op Tweakers actieve Dutch Power Cows-team heeft ook een Folding@home-team. Gebruikers kunnen zich aansluiten door in te schrijven voor Team 92. De Dutch Power Cows beginnen in april met een stampede. Daarbij zal de rekenkracht toegekend worden aan een vergelijkbaar project van Rosetta@home.