Japanse Fugaku-supercomputer met ARM-cpu's staat op eerste plek in Top500-lijst

De Fugaku-supercomputer met A64FX-processors van Fujitsu is in gebruik genomen in Japan. Het systeem beschikt over in totaal 7,3 miljoen ARM-cores en staat op de eerste plek in de Top500-lijst. Het is voor het eerst dat een ARM-systeem die positie claimt.

De Japanse supercomputer stoot de Amerikaanse Summit van de troon. Summit is sinds 2018 in gebruik en is voorzien van IBM Power9-cpu's in combinatie met Nvidia GV100-accelerators en kwam tot piekprestaties van maximaal 200 petaflops. De Japanse Fugaku-supercomputer haalt een piek van 513 petaflops, ofwel ongeveer een halve exaflops.

Het Japanse systeem is krachtiger, maar bestaat ook uit meer nodes en verbruikt meer. De Fugaku is opgebouwd uit 158.976 nodes die ieder voorzien zijn van een A64FX-processor van Fujitsu. Die ARM-processor heeft 48 cores die draaien op 2GHz, met een boost naar 2,2GHz. De processors worden gecombineerd met 32GB hbm2.

Het Japanse Riken-instituut zou de Fugaku-supercomputer pas in 2021 in gebruik nemen, maar door de coronapandemie is dat versneld. Het systeem wordt ingezet voor onderzoeksrekenwerk, waaronder projecten om covid-19 te bestrijden.

Fugaku verbruikt 28MW, bijna drie keer zoveel als Summit, die genoeg heeft aan zo'n 10MW. Daarmee is de Japanse supercomputer iets minder efficiënt dan de voormalige nummer 1. In de Green500-lijst, die gaat om de prestaties per watt, staat Fugaku op de negende plek en Summit op 8.

Fugaku-supercomputer in Japan

De Top500-lijst van supercomputers wordt twee keer bij jaar bijgewerkt. Het gaat om prestaties op basis van de Linpack-benchmark. Hoewel er nu een ARM-systeem op de eerste plek staat, zijn er al een aantal x86-supercomputers in ontwikkeling met meer rekenkracht.

Het Amerikaanse ministerie van Energie heeft voor 2021 supercomputer Aurora op de planning staan, met Intel Xeon-cpu's en Xe-gpu's. Dit systeem moet minimaal een exaflops halen. Het ministerie krijgt in datzelfde jaar de beschikking over de Frontier-supercomputer, met AMD-hardware die 1,5 exaflops moet leveren.

Voor het Amerikaanse Lawrence Livermore National Laboratory, het instituut dat onder andere simulaties van bestaande en nieuwe nucleaire wapens uitvoert, wordt er gewerkt aan een supercomputer op basis van AMD Zen 4-cores. Dat systeem, genaamd El Capitan, krijgt 2,2 exaflops rekenkracht en wordt naar verwachting begin 2023 opgeleverd.