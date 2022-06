Fujitsu bouwt Portugese 10Pflops-supercomputer met Arm-processors

Fujitsu heeft een contract ter waarde van twintig miljoen euro gekregen voor de bouw van een supercomputer in Portugal. Het gaat om een systeem met een rekenkracht van tien petaflops, op basis van Fujitsu's A64FX-processor. Die Arm-chip zit ook in de snelste supercomputer.

Het systeem krijgt de naam Deucalion, naar de figuur uit de Griekse mythologie en wordt geïnstalleerd in het Minho Advanced Computing Centre in Portugal. Daar zal de rekenkracht ingezet worden voor onder andere onderzoek naar nieuwe materialen en geneesmiddelen, weersvoorspellingen en klimaatverandering. De supercomputer wordt gefinancierd met Europees geld via EuroHPC en geld van de Portugese regering.

Fujitsu bouwt het systeem op met zijn PrimeHPC FX700-hardware. Dat is een 2U-chassis, met daarin vier blades, waar per stuk twee nodes in passen. Iedere node is voorzien van een Fujitsu A64FX-processor met 48 cores en een kloksnelheid tot 2GHz. Per node is er 32GB aan HBM2 aanwezig.

De hardware is vergelijkbaar met die van de Japanse Fugaku-supercomputer. Die supercomputer is veel groter en heeft een piekrekenkracht van 537 petaflops. Daarmee staat het systeem op de eerste plek in de Top500-lijst van supercomputers. MACC is een van de eerste Europese afnemers van de Fujitsu-hardware voor supercomputers.