Vlaamse supercomputer met 3,3 petaflops aan rekenkracht heet Hortense

Het Vlaams Supercomputer Centrum heeft zijn nieuwe supercomputer een naam gegeven. De machine, die 3,3 petaflops aan piekprestaties kan leveren, wordt vernoemd naar de in 1723 geboren 'menselijke computer' Nicole-Reine Lepaute, bijgenaamd Hortense.

Hortense voerde zware astronomische berekeningen uit en wist daarmee nauwkeurig de komst van de komeet Halley te voorspellen. Volgens de Universiteit Gent, waar de supercomputer komt te staan, wordt dat nu gezien als een van haar grootste prestaties, maar zegt het verhaal veel over de onderwaardering van vrouwen in de wetenschap. Haar bijdrage aan het berekenen van de bewegingen van de komeet werd in de eerste publicatie 'vergeten'.

De supercomputer, die eind dit jaar operationeel zal zijn, werd in de zomer aangekondigd. Het is een zogenaamd tier1-systeem dat wordt gebouwd door Atos, op basis van het BullSequana XH2000-platform. Daarbij wordt gebruikgemaakt van AMD EPYC 7H12-processors met 64 cores.

Hortense krijgt in totaal meer dan 44.000 cpu-cores, ruim 32 terabyte aan werkgeheugen, 88 Nvidia Ampere-gpu's met ieder 40GB hbm2, ruim 100TB aan flashopslag en 4PB 'langetermijnopslag'. De piekprestaties zouden uitkomen op 3,3 petaflops en daarmee denkt de universiteit een plek in de top500-lijst van supercomputers te kunnen behalen. In 2022 krijgt het systeem weer een upgrade.

Het team HPC-UGent gaat de supercomputer onderhouden en beheren. De rekenkracht is beschikbaar voor alle Vlaamse universiteiten. Onderzoekers kunnen via het Vlaams Supercomputer Centrum aanvragen indienen om gebruik te maken van Hortense.