Universiteit Antwerpen toont Nvidia DGX-2-supercomputer met piek van 2 petaflops

De Universiteit Antwerpen en het Belgische onderzoeksinstituut Imec tonen een nieuwe supercomputer. De instituten hebben de Nvidia DGX-2 gekocht, een supercomputer die een piek van twee petaflops haalt en deze rekenkracht combineert met zestien gekoppelde gpu's.

Volgens Imec is dit de eerste supercomputer van de nieuwste generatie. Steven Latré, hoogleraar informatica, zegt dat de universiteit er met de nieuwe computer 'enorm op vooruitgaat qua rekenkracht'. Hij zegt dat de computer twee petaflops aan berekeningen per seconde aankan. De DGX-2-supercomputer komt binnenkort te staan bij IDLab, een imec-onderzoeksgroep aan de UAntwerpen.

Ten opzichte van de bestaande supercomputer die de universiteit al een tijdje bezit, de CalcUA, is de nieuwe DGX-2 ongeveer 8,3 keer zo snel. De CalcUA-supercomputer heeft een rekenkracht van 240 teraflops. De zogeheten City of Things-teams van Imec gebruiken al sinds eind 2017 de DGX-1, de eerste versie van Nvidia's DGX-supercomputer. Deze voorganger van de DGX-2 heeft een rekenkracht van 960 teraflops, die onder meer wordt ingezet voor deep-learningtoepassingen met camerabeelden.

De grotere rekenkracht die de DGX-2 met zich meebrengt, is volgens Latré nodig omdat we 'in het tijdperk van artificiële intelligentie en deep learning zitten'. Hij legt uit dat de onderzoekers voor het trainen van ai-systemen nu nog vaak uren wachten op resultaten.

Latré stelt dat bij dergelijk onderzoek een goede combinatie van cpu's en gpu's cruciaal is. Dat is waarop de Nvidia DGX-2 zich vooral onderscheidt. Volgens Nvidia is deze supercomputer het eerste systeem dat een rekenkracht van twee petaflops combineert met zestien volledig verbonden gpu's, waarmee de deep-learningcapaciteiten aanzienlijk vergroot worden.

Volgens Jonathan Berte, de ceo van de Gentse ai-onderneming Robovision, is de DGX-2 'de eerste single server ter wereld met een rekenkracht van twee petaflotps'. Hij stelt dat de supercomputer van Nvidia een deep-learningverwerkingskracht heeft van meer dan driehonderd conventionele computerservers samen. Berte benadrukt dat dit de eerste nieuwe-generatiesupercomputer is voor een universiteit in de Benelux. Robovision gaat de nieuwe computer onder meer gebruiken voor onderzoek naar het bestrijden van malaria, waarbij de DGX-2 het trainen van de algoritmen aanzienlijk zal versnellen.