Japanse supercomputer met twintig miljoen cores pakt vierde plek in Top500-lijst

Het Japanse Gyoukou-systeem is van de 69e naar de 4e plek gestegen in de Top500-lijst van supercomputers. Dat komt door de toevoeging van duizenden PEZY-SC2-chips, waarmee het totaal aantal cores nu op 19.860.000 staat.

Bij de vorige editie van de halfjaarlijkse Top500-lijst van supercomputers stond het Gyoukou-systeem van het Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology nog op de 69e plek. Destijds bevatte het systeem zo'n 3,2 miljoen cores. Dankzij een grote upgrade is de rekenkracht van het systeem gestegen naar 19,1 petaflops en dat is goed voor een 4e plaats op de wereldwijde ranglijst.

De supercomputer bevat na zijn upgrade naar de ZettaScaler 2.2-architectuur tienduizend PEZY-SC2-chips. Deze bevatten ieder 2048 mips-cores op 1GHz. Het gaat om de zogenaamde Warrior-cores van Imagination. De many core microprocessor verbruikt 180 watt en is gemaakt op het 16nm-finfetprocede van TSMC.

In de Gyoukou-supercomputer zijn niet alle cores van de chips ingeschakeld. Om de yields te verbeteren zijn er 1984 van de 2048 cores actief. Het totaal aantal cores komt daarmee op 19.840.000. Ook zijn de chips lager geklokt, op een snelheid van 700MHz. Voor iedere acht PEZY-SC-chips zit er een Intel Xeon D-1571-processor met zestien cores in het systeem. In totaal zijn er 1250 Xeons aanwezig, goed voor nog eens 20.000 cores.

De ZettaScaler-architectuur maakt per PEZY-SC2-chip gebruik van een module, daarvan passen er 32 op een zogenaamd brick. Van deze bricks gaan er maximaal 16 in een immersion tank. Dat is een kist die gevuld is met de Fluorinert Electronic-vloeistof van 3M. Voor de Japanse Gyoukou-supercomputer zijn er nu zo'n 20 van deze tanks gevuld, maar er zijn er 26 beschikbaar, waardoor er nog upgrademogelijkheden zijn.

Uit de nieuwe ranglijst blijkt ook dat China de VS heeft ingehaald als het gaat om het aantal supercomputers in de Top500. Er staan 202 Chinese systemen in de lijst van november tegenover 143 supercomputers uit de VS. Een halfjaar geleden waren dat nog 169 Amerikaanse supercomputers tegenover 160 systemen in China. Bovendien is het snelste Amerikaanse systeem, de Titan, gedaald naar de 5e plek.

Nederlands' snelste supercomputer, de Cartesius 2 van SurfSara, zakte van de 113e naar de 142e positie op de lijst. In het afgelopen halfjaar kreeg het systeem dat Intel Xeon-cpu's en -accelerators gebruikt geen upgrades. Een jaar geleden stond Cartesius 2 nog op de 80e positie. Het BrEniac-systeem van de KU Leuven is uit de Top500 verdrongen. Zes maanden geleden stond de Belgische supercomputer op de 370e positie.

In de top drie van supercomputers is niets veranderd aan de ranglijst. Het Chinese Sunway TaihuLight-systeem voert de Top500 al twee jaar aan met zijn ruim tien miljoen cores en rekenkracht van 93 petaflops. Op de tweede plek staat de eveneens Chinese supercomputer Tianhe-2, met 33,9 petaflops. Het Zwitserse Piz Daint-systeem blijft met 19,6 petaflops op de derde plek staan. Het systeem bemachtigde die positie een halfjaar geleden na een upgrade met Tesla P100-gpu's.