Bethesda brengt op 14 december eerste dlc Wolfenstein II: The New Colossus uit

Ontwikkelaar Bethesda heeft bekendgemaakt dat de eerste uitbreiding voor Wolfenstein II: The New Colossus uitkomt op 14 december. Dit is de eerste episode met de naam Adventures of Gunslinger Joe. Daarna worden nog twee nieuwe episodes uitgebracht.

De dlc genaamd Adventures of Gunslinger Joe, draait om Joseph Stallion, een voormalige football-ster die het opneemt tegen de nazi's in de ruïnes van Chicago. Er komen daarnaast nog twee andere dlc-uitbreidingen uit die weer twee andere vrijheidsvechters centraal stellen in hun strijd.

Op 30 januari komt The Diaries of Agent Silent Death uit, waarin de voormalige OSS-agent en moordenaar Jessica Valiant in nazi-bunkers in Californië infiltreert om meer te weten te komen over Operatie San Andreas. Vervolgens komt de derde dlc, genaamd The Amazing Deeds of Captain Wilkins, beschikbaar in maart. In deze derde dlc draait het om een Amerikaanse legerkapitein die in Alaska een operatie moet verijdelen.

Deze dlc-pakketten maken deel uit van een bundeling genaamd The Freedom Chonicles. De dlc-pakketten kunnen los van elkaar worden aangeschaft, of via de season pass die beschikbaar is voor 25 dollar. Bethesda heeft niet bekendgemaakt hoeveel de individuele dlc-uitbreidingen gaan kosten. Deze minimissies zorgen gezamenlijk voor ongeveer 9 uur aan speeltijd.

Bij de season pass zit ook Episode Zero, die al op 7 november uitkwam. Deze Episode Zero is ook beschikbaar voor mensen die de game via een pre-order hebben besteld. In deze episode werden de drie nieuwe personages geïntroduceerd. In juli maakte Bethesda al bekend dat er een season pass zou komen met drie nieuwe speelbare personages, maar toen werden er nog geen releasedata genoemd.