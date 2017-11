NASA gaat nieuw lasercommunicatiesysteem testen via twee nanosatellieten

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gaat via twee gelanceerde zogeheten CubeSats een lasercommunicatiesysteem testen in een lage baan om de aarde. Dit moet uiteindelijk leiden tot aanzienlijke hogere datasnelheden.

Op dit moment is het op 12 november gelanceerde ruimtevaartuig Cygnus, die onder andere de twee nanosatellieten aan boord heeft, bezig met de laatste fase van het naderen van en koppelen aan het ISS. Zodra dat is gebeurd, zal de zogeheten NanoRacks CubeSat Deployer van het ISS de twee satellieten in een lage baan om de aarde brengen. De satellieten hebben een grootte van 10 x 10 x 17cm.

De zogeheten Optical Communications and Sensor Demonstration-missie waar de twee CubeSats onderdeel van uitmaken, is tweeledig. Allereerst is het de bedoeling dat ze een nieuw lasersysteem gaan testen dat voor veel hogere datasnelheden moet zorgen. De lasers zitten bevestigd aan de behuizing van de kunstmanen, waardoor de satellieten hun oriëntatie moeten aanpassen om de lasers te kunnen richten. Hierdoor kan het lasersysteem veel compacter blijven dan vergelijkbare systemen die eerder in de ruimte zijn gebruikt.

De datasnelheid die gehaald moet worden, is 200Mbit/s; dat is volgens NASA honderd keer meer dan huidige CubaSat-communicatiesystemen. Uiteindelijk moet zelfs een snelheid van 2,5Gbit/s mogelijk zijn via relatief eenvoudige upgrades.

Niet alleen de datasnelheid tussen de satellieten en de aarde wordt vergroot, maar ook de precisie van het laserrichtsysteem. Omdat de kunstmanen met kleine star trackers zijn uitgerust, kunnen de satellieten op basis van de positie van de sterren een hogere precisie bereiken bij het richten van de laser. De accuraatheid wordt naar verwachting vergroot tot 0,05 graden, wat volgens NASA twintig keer preciezer is dan voorheen mogelijk was met satellieten van dit formaat.

Ten tweede hebben de satellieten een speciaal systeem dat getest wordt om te voorkomen dat de satellieten in aanvaring komen met andere ruimteobjecten of ruimtevaartuigen. De satellieten zijn uitgerust met camera's, bakens, sensoren en laserafstandsmeters om de afstand tot elkaar en andere objecten en vaartuigen in de ruimte te meten. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een nieuw systeem waarbij water in de vorm van stoom wordt gebruikt voor de aandrijving, op het moment dat er een uitwijkingsmanoeuvre nodig is.