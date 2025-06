NASA ontvangt data via laser op recordafstand van 16 miljoen kilometer van aarde

Ruimtesonde Psyche heeft op 16 miljoen kilometer van de aarde succesvol gegevens verstuurd naar NASA door middel van een nabijinfrarode laser. Dat is veertig keer de afstand van de aarde naar de maan. Het is voor het eerst dat er bij zo'n verre afstand lasercommunicatie gebruikt is.

De Psyche-ruimtesonde is uitgerust met de Deep Space Optical Communications-technologie om lasercommunicatie mogelijk te maken, schrijft CNN. Gedurende de eerste twee jaar van de Psyche-missie moet dit systeem worden getest. Nu is er voor het eerst data ontvangen van het DSOC-systeem, op 16 miljoen kilometer van de aarde.

Een DSOC-fotondetector van NASA (Bron)

Met het lasersysteem moeten tien tot honderd keer zo snel gegevens over en weer gestuurd kunnen worden als met de traditionele radiogolfsystemen van NASA. De gegevens worden als bits gecodeerd in de fotonen die door de laser worden uitgezonden. Zodra deze fotonen de aarde bereiken, worden ze opgevangen door een reeks fotondetectors, waarna de data wordt gedecodeerd.

Omdat het nabijinfraroodlasercommunicatiesysteem de gegevens in strakkere elektromagnetische golven kan verpakken dan de huidige radiofrequentiesystemen, is er veel minder energie vereist dan bij de verstrooiing van radiogolven. Ook is de data zo moeilijker te onderscheppen.

Lasercommunicatie is reeds getest in een lage baan om de aarde en in de buurt van de maan, maar dit is de eerste keer dat er in de diepe ruimte gebruik van wordt gemaakt. Er zitten overigens nog wel enkele uitdagingen vast aan het gebruik van dit systeem. Zo moet de positionering van de laser goed bijgesteld worden om de data succesvol te kunnen versturen. Tijdens de initiële test duurde het 50 seconden om de gegevens te ontvangen, maar op de verste afstand tot de aarde kost het Psyche naar verwachting twintig minuten om de fotonen te versturen. In dat tijdsbestek hebben zowel de ruimtesonde als de aarde zich verplaatst, waardoor de uplink- en downlinklaser zich in real time moeten aanpassen.

Psyche werd in oktober de ruimte in gelanceerd. Het is de bedoeling dat deze ruimtesonde binnen zes jaar de gelijknamige asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter bereikt, op circa 3,6 miljard kilometer afstand van de aarde. Als de DSOC-test succesvol blijkt, verwacht NASA dat deze manier van datacommunicatie in de toekomst gebruikt gaat worden bij bemande missies om te communiceren met zijn grondstations.