TNO en Airbus DS Nederland werken samen om satellieten van laserverbindingen te voorzien die doorvoersnelheden van een terabit per seconde halen. Naast snel internet, moet dit veiliger verbindingen en internet voor landelijke gebieden mogelijk maken.

TNO Space & Scientific Instrumentation en Airbus Defence and Space Netherlands voorzien dat het datagebruik wereldwijd enorm blijft toenemen, waardoor behoefte bestaat aan internet via satellieten, in aanvulling op bestaande netwerken zoals die voor 5G. Ze werken daarom samen aan grondstations die in de toekomst via lasers met satellieten moeten communiceren om wereldwijd breedbandinternet mogelijk te maken. Recent is besloten dat die samenwerking echt tot producten voor de markt moet leiden.