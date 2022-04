Wie wil er een internetsnelheidsverhoging met een factor 43? Voor de meeste adressen in bijvoorbeeld Nederland is dat ondenkbaar en onnodig. Maar het is een heel ander verhaal als je woont in een afgelegen gemeenschap met weinig voorzieningen, de nodige sociaal-economische problemen en een weinig stabiele internetsnelheid van 3Mbit/s of soms nog veel lager. Tot voor kort was dat de realiteit in het in het westen van Canada gelegen, besneeuwde Pikangikum First Nation. Deze afgelegen, jonge gemeenschap van zo'n drieduizend inwoners was volgens het Canadese technologiebedrijf FSET een van de 'meest technologisch benadeelde' in de wereld. Inmiddels is het 'een van de meest technologisch ontwikkelde gemeenschappen', stelt het bedrijf.

Render van een Starlink-satelliet, gemaakt door het Erc X-account op Twitter