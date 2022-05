SpaceX verliest wellicht 40 Starlink-satellieten door geomagnetische storm

SpaceX zal waarschijnlijk een groot deel van een pas gelanceerde partij Starlink-satellieten verliezen. Door een geomagnetische storm in de atmosfeer was er sprake van veel meer weerstand en zullen tot 40 satellieten terugvallen naar de atmosfeer en opbranden.

SpaceX zegt dat uit een voorlopige analyse blijkt dat de toegenomen weerstand op lage hoogten verhinderde dat de satellieten uit hun veilige modus kwamen. Daardoor konden ze niet aan hun manoeuvres beginnen om in een hogere baan om de aarde te komen. Het Starlink-team van SpaceX zette de satellieten in een veilige modus zodat ze edge-on zouden vliegen, min of meer als een vel papier met als doel om de weerstand zoveel mogelijk te beperken. Het idee was dat dat een soort dekking voor de storm zou bieden.

Het gaat om een lancering van 3 februari. Toen zijn er 49 Starlink-satellieten gelanceerd door een Falcon 9-raket. Deze satellieten zijn op een hoogte van zo'n 210km boven de aarde afgezet. Dat ging nog goed, maar al direct op de dag van de lancering kregen de satellieten te maken met een geomagnetische storm. Volgens gps-data leidde de zwaarte van de storm tot 50 procent meer atmosferische weerstand dan tijdens eerdere lanceringen.

Het bedrijf zegt dat de 40 satellieten die waarschijnlijk terugvallen in de atmosfeer, geen enkel risico met zich meebrengen voor botsingen met andere satellieten. SpaceX zegt dat de satellieten ontworpen zijn om te vergaan zodra ze weer in de dampkring komen. Dat moet ook verhinderen dat er puin ontstaat of onderdelen van de satellieten de grond kunnen raken.

SpaceX geeft nog geen informatie over het exacte aantal verloren satellieten; dat hangt waarschijnlijk samen met het feit dat nog niet alle verloren gewaande satellieten ook al daadwerkelijk zijn opgebrand in de atmosfeer.