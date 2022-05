Sony test ondersteuning voor stemcommando's op PS5 en PS4

Sony brengt woensdag nieuwe bètasoftware uit voor de PS5 en PS4 die onder meer ondersteuning toevoegt voor het gebruik van spraakcommando's. Dat komt nu alleen nog beschikbaar voor een beperkte groep in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Hideaki Nishino, een senior vice president van Sony Interactive Entertainment, zegt in een update dat het gebruik van stemcommando's woensdag alleen beschikbaar komt in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, mede omdat er nog alleen een instelling is voor de Engelse taal. Stemcommando's zijn niet alleen te gebruiken voor het vinden en openen van games en apps, maar ook voor het bedienen van mediabestanden.

Sony zegt dat de bètasoftware voor de PS5 en PS4 zoals gebruikelijk openstaat voor een beperkte groep participanten. Het is sowieso beperkt tot de Verenigde Staten, Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. De definitieve versies van de software-updates zullen later dit jaar wereldwijd uitkomen. Of dat ook geldt voor een bredere ondersteuning van het gebruik van stemcommando's, zegt Sony niet.

Verder komen er nieuwe opties beschikbaar voor chatten in groepen. Sony zegt op basis van feedback bepaalde updates te hebben doorgevoerd, zodat spelers met de bètasoftware op de PS5 en PS4 nu de mogelijkheid hebben om een gesloten of een open party te creëren. Bij zo'n open groep kunnen vrienden de groep zien en zonder uitnodiging deelnemen. Dat geldt ook voor vrienden van groepsleden. Gesloten groepen zijn alleen toegankelijk voor spelers die een uitnodiging ontvangen.

De nieuwe software geeft spelers op de PS5 ook de mogelijkheid om een filter in te stellen voor genres van games. Daarmee moet het gemakkelijker worden om snel bepaalde typen games te vinden binnen een grotere collectie. Een andere interfacevernieuwing is de mogelijkheid om games of apps vast te zetten op het homescreen. Op elk homescreen kunnen maximaal vijf games of apps worden gehouden. Het totale aantal games en apps dat op het homescreen kan worden weergegeven, is ook vergroot; daarvoor geldt nu een maximum van veertien.