Sony kondigt woensdagavond nieuwe games aan in State of Play-uitzending

Sony heeft een State of Play-uitzending voor woensdagavond aangekondigd. Daarin gaat het onder meer 'nieuwe onthullingen doen' voor de PlayStation-consoles. Het is nog niet bekend wat die onthullingen zijn. De uitzending begint om 23.00 uur en is te volgen via YouTube en Twitch.

De show duurt ongeveer 20 minuten en 'bevat extra aandacht voor games van Japanse uitgevers'. Ook belooft Sony nieuws over 'updates van andere ontwikkelaars over de hele wereld'. De fabrikant zegt dat het geen nieuwe informatie heeft over de nog niet verschenen PlayStation VR2-headset.

Het is nog niet bekend wat Sony precies wil laten zien en welke spellen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 updates krijgen. Dinsdag heeft Square Enix al bekendgemaakt dat zijn nieuwe PS5-game Forspoken is uitgesteld naar dit najaar. Het spel zou eerst eind mei uitkomen, maar de uitgever vindt dat de ontwikkeling van het spel meer tijd nodig heeft.