Sony houdt donderdagavond State of Play-presentatie over al aangekondigde games

Sony houdt donderdag 14 september om 23.00 uur een State of Play-presentatie. Het lijkt er niet op dat er nieuwe games worden aangekondigd; Sony zegt dat de presentatie gericht is op updates over al eerder aangekondigde games van thirdparty-ontwikkelaars.

De State of Play-presentatie zal informatie over 'grote' titels van thirdparty-ontwikkelaars bevatten, al komen indiegamemakers ook aan bod. Er moet ook nieuws komen over al aangekondigde PS VR2-games. Sony noemt geen ontwikkelaars of uitgevers die langs zullen komen, maar zegt wel dat de presentatie zal gaan over games die dit jaar 'en later' moeten verschijnen. De presentatie zal via YouTube, Twitch en TikTok te volgen zijn. Nintendo houdt eerder op donderdag een Direct-presentatie.