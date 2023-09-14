Sony houdt donderdagavond State of Play-presentatie over al aangekondigde games

Sony houdt donderdag 14 september om 23.00 uur een State of Play-presentatie. Het lijkt er niet op dat er nieuwe games worden aangekondigd; Sony zegt dat de presentatie gericht is op updates over al eerder aangekondigde games van thirdparty-ontwikkelaars.

De State of Play-presentatie zal informatie over 'grote' titels van thirdparty-ontwikkelaars bevatten, al komen indiegamemakers ook aan bod. Er moet ook nieuws komen over al aangekondigde PS VR2-games. Sony noemt geen ontwikkelaars of uitgevers die langs zullen komen, maar zegt wel dat de presentatie zal gaan over games die dit jaar 'en later' moeten verschijnen. De presentatie zal via YouTube, Twitch en TikTok te volgen zijn. Nintendo houdt eerder op donderdag een Direct-presentatie.

Sony State of Play september 2023

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-09-2023 07:54
41 • submitter: Linksquest

14-09-2023 • 07:54

41

Submitter: Linksquest

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Reacties (41)

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lasharor 14 september 2023 08:07
Ben benieuwd of ze ook wat gaan zeggen over PlayStation Plus. Het gerucht ging dat er iets aan zit te komen na die recente prijsverhoging.
renecl @lasharor14 september 2023 08:19
Mag ik hopen, die prijsverhoging is voor mij reden om ermee te stoppen met dat abonnement. Vindt ik toch bij XBOX dat je meer waarde voor je geld krijgt. En ze zijn niet zo arrogant geworden als SONY.
Ruben26 @renecl14 september 2023 09:07
Afgelopen week mijn jaarabonnement opgezegd. Heb na 2 jaar PS5 nog geen enkel gratis maandspel gespeeld en ik speel nagenoeg niet online.

Enige waar ik wellicht online voor nodig had was Death Stranding en sowieso voor Riders Republic. Ik kan beter af en toe maandje pakken als spel er om vraagt.
JBVisual @Ruben2614 september 2023 10:00
Ik heb het automatisch verlengen mijn abonnement ook stopgezet. (Premium abonnement)
Mijn abonnement loopt dan nog tot Augustus 2024 omdat ik deze tijdens een actie al eerder nog met een extra jaar had verlengt.

Er bestaat een kans dat ik het uiteindelijk toch weer verleng, maar ik hoop dat als er genoeg mensen zijn die dit doen komt misschien het signaal bij Sony binnen dat hun abonnent toch echt te duur is. (zeker in vergelijking met gamepass)
Micromize @JBVisual14 september 2023 12:53
Wat is te duur? Sony wil gewoon marge of winst maken op een model wat voor bijna alle bedrijven verlies oplevert. Het is geen geheim dat XBOX dik verlies draait. Eigenlijk is dat abbonement te goedkoop.

Ik denk dat 70 euro per jaar inclusief 24 games niet echt 'te duur' is. Is eigenlijk nog schappelijk...
killerbie @Micromize14 september 2023 15:46
mag voor mij persoonlijk gerust 9.99/maand kosten voor het abbo met streaming zonder enige vorm van kortingen of dergelijke doorheen het jaar. Zelfs dat zou nog schappelijk zijn in vergelijking met andere streaming content vind ik persoonlijk
logix147 @Micromize14 september 2023 16:31
Premium kost alleen wel ietsje meer dan de basic versie. Ik voel me niet echt premium behandeld.
Godjira @Ruben2614 september 2023 10:10
Ik heb extra en ben er eigenlijk best tevreden mee. In game pass stonden maar weinig games waar ik echt wat mee deed, bij PSP Extra heb ik er al meerdere gespeeld dit jaar, waaronder Death Stranding. Ook de Ubisoft classics heb ik er een aantal van gespeeld, wat bij Extra ook inbegrepen is.

@renecl Ik wil Sony niet perse arrogant noemen. Prijsverhoging is balen, maar ook niet ongewoon in deze tijd. In vind het zelf nog steeds het geld wel waard.
Carlos0_0
@Ruben2614 september 2023 10:49
Ik speel nagenoeg ook nooit online maar wil het wel behouden, en heb misschien ook amper iets gespeeld.
Het wordt duurder maar er zijn vaak leuke acties genoeg per jaar, zoals straks tijdens de black friday periode bijv.

Dan vind je hem ineens voor 45 a 50 euro ofzo, nou dat vind ik het nog te doen.
denamc @Carlos0_014 september 2023 12:44
Ik heb sinds 2016 geen PS Plus meer betaald voor de hoofdprijs, gewoon elk jaar tijdens Black Friday verlengd. Ben wel benieuwd wat de kortingsprijs nu word, als dit 15,- minder blijft betalen we er nu ineens toch nog 65eu voor.

Mag hopen dat we voor dat geld toch wat betere games gaan krijgen maandelijks, zoals bijvoorbeeld één PS Studio's game per maand (inclusief de eerdere titels voor het PS Studio's werd, anders ben je na een maand of 6 wel klaar in dit relatief vroege stadium).
Carlos0_0
@denamc14 september 2023 16:56
Inderdaad 65 euro wordt toch wel veel uiteindelijk, zeker als ik soms maanden er niks van speel.
En ik ook eigenlijk niet online speel, op eens een potje among us soms na(geen idee je daar plus voor nodig heb).

Mag hopen basis plus wel iets beter gaat worden, maar goed ik zal het morgen wel zien.
Ik ga niet voor een stream speciaal wakker blijven, rond 11 uur ga toch echt onder de wol als om 7 uur de wekker gaat(slaap misschien niet direct maar ga geen YouTube of iets meer kijken dan :).
DeadPhoenix86 @Ruben2614 september 2023 12:51
Precies hetzelfde verhaal hier. Alle games geclaimed en nooit gespeeld. Uiteindelijk zie ik de game weleens on sale langs komen. Dan probeer ik het, vind ik het leuk, dan koop ik het voor een lage prijs.

Online spelen doe ik zelden. En save games maak ik gewoon elke keer een back-up van. Ik vind het onzin dat je voor Cloud saves moet betalen. Dat is gewoon Gratis bij Steam en Xbox.

PS3 Sony is weer terug.
Winduss @renecl14 september 2023 08:33
Voor de meesten zit er niets anders op als je toch online wil kunnen spelen. Er is geen alternatief op de Playstation zelf :|
Jeroen73 @Winduss14 september 2023 14:56
Ik heb geen ps plus maar speel onder andere Fall Guys gewoon online. Het ligt er dus maar aan wát je online wil doen of je dat abo nodig hebt.
Carlos0_0
@renecl14 september 2023 10:43
Nou ja ik ga terug na het standard abbo, geen premium of extra meer voegt niks toe voor mij.
Er zijn bepaalde periodes vaak genoeg dat het best wat geld scheelt, zoals in de black friday periode.

Dan loop tegenwoordig al een paar jaar mijn abbo af, dus fix ik weer een leuke standard abbo voor leukere prijs.
Verwijderd @lasharor14 september 2023 08:32
Ben benieuwd of ze ook wat gaan zeggen over PlayStation Plus. Het gerucht ging dat er iets aan zit te komen na die recente prijsverhoging.
Heb je een link van dit gerucht dat er iets aan zit te komen? :)
bRuud83 @Verwijderd14 september 2023 09:57
https://in.ign.com/playst...to-ps-plus-price-increase
PaPi36 @lasharor14 september 2023 08:52
Heb juist net voor de prijsverhoging weer eens een jaar genomen. Heb het een paar jaar niet meer gehad maar wat een topspellen kan ik nu weer gaan spelen zeg. Online speel ik nooit dus daar hoef ik het niet voor te hebben en de kids kunnen bv fortnite gewoon online spelen. Kan mij wel voorstellen dat de prijsverhoging als je het continue hebt wel erg straf is. Verversing is toch vaak ook met oudere games met af en toe een nieuwere game ertussen. Mij boeit het niet om oudere topgames te spelen die ik nog niet gespeeld heb maar door gamepass lijkt iedereen dat wel te verwachten.
denamc @PaPi3614 september 2023 12:48
Misschien een stomme vraag als Ps Plus gebruiker die nog niet echt verdiept heeft in de nieuwe uitbreidingen. Als je geen online speelt en enkel Fortnite al gebruikt word, wat heeft het dan voor zin? De willekeurige maandelijkse games? Of heb je een uitgebreider abonnement gekozen?
PaPi36 @denamc14 september 2023 15:18
Ik heb het extra abonnement gekozen nog geen 100 euro voor een jaar. Nu Guardians of the Galaxy en It Takes Two aan het spelen en dat zijn al geweldige games. En zo heb ik nog wel zeker 5 a 6 topgames die ik zeker wil spelen en een hele berg die ik wil uitproberen. Ben dan ook wel fan van alle first party Sony adventure games....echte top kwaliteit.
ASNNetworks @lasharor14 september 2023 11:06
Mijn gok: ze gaan de aankomende PS5 cloud streaming feature koppelen aan PS+ Extra/Premium. 1080p voor Extra, 4K voor Premium.

Deze feature bedoel ik, het cloud streamen van PS5 games in 4K.
nieuws: Sony test streaming PlayStation 5-games via cloud, ook in 4k-resolutie

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 25 juli 2024 00:43]

batlleTOPField3 14 september 2023 08:26
Hopen mag altijd, wellicht aankondiging GTA 6?
Satangel @batlleTOPField314 september 2023 08:32
Is nog te vroeg. Maar zal uitkomen rond november 2024
IMarks @Satangel14 september 2023 08:43
GTA V werd ook ruim een jaar van te voren aangekondigd dus dat zegt niks.
B0KIT0 @batlleTOPField314 september 2023 11:03
Hopen mag altijd, wellicht aankondiging GTA 6?
Sony houdt donderdagavond State of Play-presentatie over al aangekondigde games

Maar buiten dat, volgens mij doet Rockstar dat eigenlijk altijd op een eigen moment. Eén van de weinigen die de grote console-boeren absoluut niet nodig heeft :)
YopY @batlleTOPField314 september 2023 11:31
Ik denk dat Rockstar zelf een grote aankondiging gaat doen, aangezien het een van de grootste en meest winstgevende games ooit is, en het cross-platform is, niet een Sony exclusive.

Als Sony het een exclusive wil maken moeten ze vele miljoenen overmaken, en zelfs dan denk ik niet dat Rockstar ermee akkoord zou gaan.
TheDukemaster 14 september 2023 10:13
Ik vrees dat ze Microsoft gaan volgen en de maandelijkse PS plus games gaan vervangen voor een kleine gamecatalogus. Persoonlijk heb ik veel liever games die ik kan toevoegen aan mijn verzameling en altijd kan blijven spelen zolang ik een actief abonnement heb. Ook heb je niet veel aan een beknopte variant van de gamecatalogus als je al PS plus extra hebt. Maar games tijdelijk aanbieden is voor Sony goedkoper natuurlijk.
Carlos0_0
@TheDukemaster14 september 2023 10:45
Ik hoop ook niet dat ze dit gaan doen inderdaad, liever elke maand 2 gratis games ja.
Het hoeven maanden voor mij geen boeiende games te zijn, maar liever dat dan een kleine cotalogus.zoals Microsoft nu ja.

Dan zeg ik gewoon mijn abbo stop en neem ik hem niet meer, game toch eigenlijk niet online.
Ja eens gedaan met vrienden een multi platform simpel spelletje, maar goed geen idee je hier ook ps plus voor nodig heb(fallguys).
japie06 14 september 2023 08:08
Ik las een gerucht op Reddit dat Horizon Forbidden West naar PC zou komen binnenkort.
TrafalgarLaw @japie0614 september 2023 18:46
Voorgaand deeltje ook, lijkt me niet meer dan logisch. Moet wel eerlijk zeggen dat FW wel een beetje saai is ondanks dat het er technisch heel mooi uitziet. Waarschijnlijk was het eerste deeltje destijds nieuw en verrassend en sequels verliezen dan de mysterie.
robbie-zx 14 september 2023 09:56
Hopen op een pc port van Ghost of Tsushima of anders Horizon 2. Verder zullen ze wel 45 min inplannen voor die Spiderman game.
WinterBase 14 september 2023 10:05
Ga wel kijken maar verwacht niets bijzonders. Ghost op de PC zou heel tof zijn, maar hopelijk wordt het dan niet zo’n performance debacle als The Last of Us. Heb wel al langere tijd het gevoel dat het hele ‘for the gamers’ dat er tijdens de levenscyclus van de PS4 was wel een beetje minder is. PlayStation komt op mij wat arrogant over sinds de release van de PlayStation 5.
Enigmus 14 september 2023 12:15
Ik hoop persoonlijk op een nieuwe, meer gedetailleerde, trailer van Death Stranding 2. De eerste gaf al een aantal dingen weg, maar riep zoals verwacht ook vragen op. Ben ook benieuwd naar de nieuwe gameplay elementen. Tijd voor meer food for thought om als vanouds te speculeren over de wondere wereld van Kojipro's creatie.

[Reactie gewijzigd door Enigmus op 25 juli 2024 00:43]

theduke1989 14 september 2023 08:32
over al aangekondigde games, wordt je nooit vrolijk van. Waarom niet gewoon wachten totdat de games uitkomen? en je nu dus focust op games die er aan gaan komen 1st party games etc.
Verwijderd @theduke198914 september 2023 09:08
en je nu dus focust op games die er aan gaan komen 1st party games etc.
Aangekondigde games zijn ook games die er nog aan gaan komen...
Amaze86 14 september 2023 08:28
Zal weer niks zijn :)
Linksquest Moderator Spielerij
14 september 2023 11:59
Zal wel niet, maar hoop op een nieuwe Killzone of Resistance.

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