Sony verlaagt PlayStation VR2-adviesprijs naar 450 euro

Sony verlaagt de adviesprijs van zijn PS VR2-headset. Bij release kostte deze VR-headset 600 euro, maar dat wordt verlaagd naar 450 euro. De prijsverlaging wordt in maart doorgevoerd, zo bevestigt de consolemaker.

Sony kondigde de prijsverlaging van de PS VR2 aan in een blogpost. Het bedrijf geeft geen concrete reden voor de prijsverlaging. Er gingen vorig jaar geruchten rond dat Sony met overtollige voorraden van de PlayStation VR2-headset zit, hoewel de fabrikant dit niet heeft bevestigd. Sony deelt ook geen officiële verkoopcijfers van het apparaat.

Voor de nieuwe prijs van 450 euro krijgen gebruikers nog steeds de PS VR2-headset, bijbehorende controllers en oordopjes die op de headset aangesloten kunnen worden voor audio. Sony's blogpost noemt ook een PS VR2-bundel met diezelfde hardware én een digitale kopie van de game Horizon: Call of the Mountain, die opvallend genoeg ook 450 euro moet gaan kosten.

De PS VR2-headset kwam in 2023 op de markt en had toen een adviesprijs van 600 euro. Het apparaat was in het begin alleen bruikbaar met een PlayStation 5-console. Sony heeft inmiddels ook een adapter uitgebracht om de VR-headset te gebruiken op de pc, hoewel daarbij features als oogtracking, adaptieve triggers en hdr-ondersteuning wegvallen. Die is los verkrijgbaar vanaf 60 euro.