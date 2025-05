Sony houdt op 31 januari State of Play-presentatie over games voor PS5 en PS VR2

Sony heeft zijn eerste State of Play van het jaar aangekondigd. In de presentatie op woensdag 31 januari wordt een 'uitgebreidere blik' geworpen op de aankomende PS5-games Stellar Blade en Rise of the Ronin. Ook andere toekomstige titels, waaronder voor de PS VR2-bril, komen aan bod.

Op de PlayStation Blog laat Sony weten dat de presentatie minstens 40 minuten duurt. De State of Play vindt plaats op woensdagavond om 23.00 uur Nederlandse tijd. De presentatie zal te volgen zijn via YouTube, Twitch en TikTok.