Door defecte kabel wekken vier windparken in Noordzee tijdelijk minder stroom op

Een defecte hoogspanningskabel van het Belgische offshorewindpark Rentel zorgt ervoor dat vier windparken in de Noordzee minder stroom opwekken als er sprake is van veel wind. De maximale productie van de betrokken windparken bij elkaar is verlaagd van 1000 naar 800 megawatt.

Hoogspanningsnetbeheerder Elia laat vandaag in een persbericht weten dat de precieze oorzaak van het defect, dat dateert van 9 januari, onderzocht wordt. Tegen de Vlaamse krant De Tijd zegt een woordvoerder van Elia dat het om een 'interne elektrische fout' lijkt te gaan. De netbeheerder benadrukt dat de bevoorradingszekerheid niet in gevaar is.

De hoogspanningskabel in kwestie moet Rentel met het Belgische vasteland verbinden. Hoewel de kabel beschadigd is, kan het offshorewindpark stroom blijven leveren via het Modular Offshore Grid, dat ook wel een 'stopcontact op zee' wordt genoemd. Het MOG bundelt de stroom van vier windparken en stuurt deze naar het vaste land. De transmissiecapaciteit van de windparken Rentel, Mermaid, Northwester 2 en Seastar, die ook aangesloten zijn op het MOG, wordt tijdelijk verminderd wanneer er sprake is van maximale wind, om te voorkomen dat de kabels overbelast raken.

Update, 18.23 uur: Benadrukt dat de transmissiecapaciteit van de vier windparken in kwestie enkel minder stroom opwekken indien er veel wind is. Ook toegevoegd dat het probleem al enkele weken speelt, maar recent pas naar buiten is gebracht.