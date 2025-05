Jullie leukste vragen aan Jeroen Horlings

- pietjansen

Je ziet dat vrachtwagens, zowel qua productie, techniek en infrastructuur nog flink achterlopen op personenvervoer. De huidige elektrische vrachtwagens zijn vrijwel allemaal (op de Semi na) gebaseerd op een fossiel model, waar de verbrandingsmotor uitgesloopt is; het differentieel zit er bij wijze van spreken nog in, oftewel, vergelijkbaar zoals dat tien jaar geleden bij EV's was. Het is, denk ik, dus tijd om een vrachtwagen from-scratch te bouwen, die aerodynamischer is, niet uitgaat van een grote verbrandingsmotor en waarbij de elektromotoren op de assen of in de wielen zitten. Het gewicht is dan ook minder een issue.

Je ziet hetzelfde bij bedrijfsbusjes, die lopen ook flink achter op allerlei vlakken, zoals laadvermogen. Ik weet het niet zeker, maar het lijkt er op dat het from scratch ontwerpen een te groot (financieel) risico vormt. Het ontwerpen van een compleet nieuw voertuig kost vele jaren, dus van een bestaand model uitgaan is vele malen makkelijker. Bovendien kun je die ook op dezelfde productielijn bouwen als de andere trucks. Op korte termijn is dat handig, maar op de lange termijn kan dat zich gaan wreken, zeker als andere fabrikanten wel met geoptimaliseerde ontwerpen komen. Op een dedicated lijn kun je die bovendien ook goedkoper produceren, maar dan ben je wel vele (mogelijk tientallen) miljarden euro's aan investeringen verder. Wat ook nog mee kan spelen is EU-regulatie: er komen nieuwe regels aan waarbij e-trucks iets zwaarder mogen worden; misschien wordt daarop gewacht.



Zowel accu- en waterstoftrucks staan nog min of meer aan het begin van hun leven. Ze zijn er wel, maar met beperkingen zoals het bereik, de kosten en de infrastructuur. In beide gevallen moet die nog grotendeels worden uitgerold (e-trucks kunnen weliswaar ook bij 350kW-CCS2-laders terecht, maar er komt een eigen standaard MCS (1,5-3,5MW) waarmee je veel sneller kunt laden). Dat vereist een nieuwe infrastructuur, net als H2. Het speelveld is daardoor anders dan bij personenwagens: meer gelijk.



Wat accu's vs. waterstof betreft: als we uitgaan van de cijfers van nu dan zien we dat accugebaseerde trucks ook hier een enorme voorsprong hebben. Er zijn nu 18.390 e-trucks (<3,5 ton) versus slechts 14 op waterstof. Voor grote trucks (>3,5 ton) is het verschil minder groot, maar dat zijn er alsnog een factor 30 meer: 828 vs. 27 stuks. H2-trucks hebben trouwens ook een accu aan boord, als buffer en om remenergie op te vangen, maar in relatieve zin een kleinere (vaak vergelijkbaar met die van een personenwagen). Zo heeft de Hyundai Xcient H2-truck bijvoorbeeld een accu van 73,2kWh.

Voor BEV- vs. H2-trucks gelden in principe exact dezelfde voor- en nadelen als voor personenwagens. Het grootste nadeel van H2 blijft de energie-efficiëntie waardoor ze een factor drie meer energie verbruiken; door het omzetten is er altijd sprake van energieverlies. Er wordt wel gesproken over mogelijke doorbraken zoals witte waterstof wat je simpelweg uit de grond kunt halen of over enorme overschotten in de toekomst, maar zover is het nog lang niet.