Jullie leukste vragen aan eindredacteuren Eugène en Monique

Eugène: We zijn een technologiewebsite en bieden daarom liever geen plaats aan bijv. politiek of religieus controversiële zaken. Technische kwesties gaan we natuurlijk niet uit de weg en die leiden dan ook vaak tot discussie binnen de redactie. De taak van de eindredacteur is ze te signaleren en na te gaan wat ons standpunt is. Het laatste woord is daarbij aan de hoofdredacteur.

Discussies over vorm of inhoud zijn aan de orde van de dag. Zo hebben we lang gediscussieerd over de vraag of we 'bemannen' moeten schrijven of 'bemensen'. We werden het niet helemaal eens en hebben daarom besloten dat iedere redacteur dat voor zich mag bepalen.

Jaarlijkse hoogtepunten zijn voor ons altijd de grote beurzen, zoals de CES, MWC en gamescom. Die leiden vaak tot nachtwerk voor de redacteuren en nieuwe records wat aantal artikelen betreft.

Een uitdaging voor de toekomst zijn de ontwikkelingen op AI-gebied. Die gaan ons werk zeker veranderen. Het is nog niet zover, maar over een paar jaar zal AI in staat zijn om alle echte taalfouten te verbeteren. Als eindredacteur kun je je dan gaan richten op andere (tekst)kwesties. Daar moet je dan natuurlijk wel op voorbereid zijn. Spannend dus!