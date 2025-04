Jullie leukste vragen aan netwerkredacteur Olaf Weijers

Het antwoord zou eigenlijk moeten zijn: zolang alles naar tevredenheid draait, vrij weinig. Echter, ik ken mezelf, van de instellingen afblijven lukt me niet. Er valt altijd wel een klein beetje winst te behalen. Toch is het zeker zo dat de standaardinstellingen van de providermodem/routers prima voldoen voor 'standaardgebruik in de meeste standaardsituaties'.



Veel uitdagingen komen juist om de hoek kijken als je dingen gaat 'tunen', zoals vastzetten van het wifikanaal of de bandbreedte van je wifinetwerk. Niets is zo veranderlijk als het radiospectrum om je heen, waardoor bijvoorbeeld naburige accesspoints met automatische kanaalkeuze de omstandigheden ineens veranderen. Juist wanneer je gaat spelen met instellingen, zul je regelmatig het radiospectrum om je heen in de gaten moeten houden of de door jou gekozen instellingen nog steeds optimaal zijn.



Als je je wifikanaal vastzet, houd dan op 2,4GHz kanaal 1, 6 en 11 aan. Het mooist is natuurlijk als je dat in samenspraak met je buren kunt afstemmen.. De bandbreedte op 2,4GHz zet ik vast op 20MHz als dat kan. Vaak is er geen ruimte voor 40MHz-gebruik van het spectrum en ik ruil de snelheid graag in voor een klein beetje meer bereik op die band.

Op 5GHz heb je meer ruimte beschikbaar en vaak wat minder ruis doordat naburige netwerken ook minder goed door obstakels dringen op die frequentie dus heb je daar vaak meer ruimte om mee te spelen. Houd wel rekening met het gebruik van DFS-kanalen, die kunnen roet in het eten gooien als je dicht bij een radar of aanvliegroute woont.



Beveiliging: voor je wifinetwerk uiteraard minimaal WPA2 en geen standaardrouterwachtwoorden, want die onthoudt niemand en zijn soms nog belachelijk kort (en daarmee te kraken). Kies liever een wachtwoordzin.

Als de router het ondersteunt: geen standaard provider-DNS-servers gebruiken, maar een privacyvriendelijker alternatief (hier een lijstje). En verder ben ik van mening dat iedereen een Pi-hole, AdGuard of equivalent zou moeten draaien (met uiteraard een gewhitelist tweakers.net).