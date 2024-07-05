Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 05-07-2024 06:00 90

Sneller wifi of sneller 5G?

Strijd om de 6GHz-band

05-07-2024 • 06:00

90

Theorie versus de praktijk

Wanneer we het over de aankondigingen van wifirouters hebben, noemen we vaak de snelheden die de router in theorie zou kunnen halen. Dat 'theoretische' deel is belangrijk; de daadwerkelijke snelheid hangt immers af van de client waarmee de router verbindt en de kwaliteit van het signaal. Een smartphone naast de router zal een snellere internetverbinding hebben dan wanneer diezelfde smartphone twee verdiepingen hoger ligt. In de praktijk zie je dat die theoretische snelheid echter amper te halen is.

Bij de nieuwste wifistandaard, Wi-Fi 7, kan dit verschil tussen theorie en praktijk nog groter zijn. Deze wifistandaard kan, net als Wi-Fi 6E, verbinden met de 2,4GHz-, 5GHz- en 6GHz-frequentiebanden, maar Wi-Fi 7 kan grotere blokken spectrum tegelijk gebruiken. Wi-Fi 6E kan blokken van maximaal 160MHz gebruiken, bij Wi-Fi 7 is dit 320MHz. Dat is echter alleen in theorie. Want in Europa is het maar de vraag hoeveel je hebt aan dat grotere blok, in vergelijking met landen zoals de Verenigde Staten. De reden voor dit verschil is de manier waarop landen omgaan met die 6GHz-band.

Landen gaan lang niet altijd hetzelfde om met het radiofrequente spectrum. Het feit dat de Wi-Fi Alliance bepaalt dat Wi-Fi 7 met bepaalde frequentiebanden werkt, wil niet zeggen dat dit door overheden is toegestaan. Die gaan uiteindelijk over het radiofrequente spectrum in hun land om te voorkomen dat het een wildgroei wordt aan gebruikers die andere diensten weer verstoren. De Wi-Fi Alliance wil dat die 6GHz-band van 5925 tot 7125MHz loopt, wat een blok van 1,2GHz is. In de Europese Unie mag hier echter 'slechts' 480MHz van gebruikt worden, van 5945MHz tot 6425MHz.

ASUS ZenWiFi BE30000
ASUS ZenWiFi BE30000

Wi-Fi 7-routers mogen in België en Nederland dus een aanzienlijk deel van de 6GHz-band niet gebruiken, terwijl dit in bijvoorbeeld de VS wel is toegestaan. In de VS zijn daardoor meerdere 320MHz-blokken mogelijk in het 6GHz-spectrum, terwijl er in Nederland en België in principe maar ruimte is voor één. Wanneer buren ook een 320MHz-blok gebruiken, kan dat gevolgen hebben voor de stabiliteit en snelheid van jouw verbinding. Heb je de ASUS ZenWiFi BE30000-router die volgens de specificaties twee 320MHz-blokken in de 6GHz-band kan gebruiken? Vergeet het maar, dat gaat niet gebeuren. Althans, niet zonder zendpiraat te spelen.

Frequentiebeleid

Die 'beperking' tot 480MHz in plaats van 1,2GHz heeft alles te maken met het gebrek aan frequentiespectrum. De afgelopen decennia hebben steeds meer delen van het elektromagnetische spectrum invulling gekregen, waardoor er minder vrije, geschikte aaneengesloten blokken overblijven. De Wi-Fi Alliance is daardoor niet de enige organisatie die in de 6GHz-band wil zitten; de 5G-sector wil dat ook. Beide sectoren brachten de afgelopen jaren dan ook rapporten en persberichten naar buiten, waarin ze het belang van de 6GHz-band voor hun branche aanstipten.

De 6GHz-band is een 'prioriteitsband' voor providers, schreef de providersvereniging GSMA bijvoorbeeld medio 2020. Hoewel providers steeds efficiënter kunnen omgaan met het bestaande spectrum, betekent dat volgens de GSMA niet dat er genoeg spectrum is om aan de verwachte, groeiende vraag te kunnen blijven voldoen. Meer spectrum is dan ook nodig, aldus de telecombranche, waar die 6GHz-band het geschiktst voor zou zijn.

De GSMA stelt daarbij dat extra spectrum voor 5G belangrijker is dan voor wifi als het om het behalen van internetsnelheden gaat. "Wi-Fi 5 kan al snelheden van ruim 6Gbit/s halen, maar vanwege wifi's afhankelijkheid van vaste infrastructuur, zit de bottleneck waarschijnlijk bij de backhaul." Met backhaul doelt de GSMA op de vastinternetverbinding van de klant. Overigens ligt de maximale praktijksnelheid van Wi-Fi 5 op ongeveer 1,3Gbit/s in plaats van 6Gbit/s. Daarnaast merkt de GSMA op dat 5G gebruikt kan worden als alternatief voor glasvezel in gebieden waar geen glasvezel ligt. Met 5G kun je dan alsnog een snelle internetverbinding hebben. Hierdoor heb je in die gevallen als klant meer aan snellere 5G dan aan snellere wifi, stelt de branchevereniging. Het zou daarom voor die klanten beter zijn als 5G de 6GHz-band zou kunnen gebruiken. 500MHz voor wifi en 700MHz voor 5G is volgens de GSMA dan ook een prima invulling van de 6GHz-band.

"Een toedeling van 500MHz voor wifi in plaats van de volledige 5925-7125MHz is niet genoeg", zegt de Dynamic Spectrum Alliance op zijn beurt weer. Dit rapport, onder meer ondertekend door Apple, Broadcom, Cisco, Google, Intel, Microsoft en Qualcomm, beschrijft hoe 500MHz vooral in dichtbevolkte gebieden niet genoeg zou zijn. Een totale 6GHz-capaciteit van 500MHz zou volgens de DSA betekenen dat de kanalen in drukke gebieden maximaal 20 tot 40MHz groot kunnen zijn, omdat er anders verstoring zou ontstaan met andere gebruikers. Mocht er wel 1,2GHz aan 6GHz-capaciteit beschikbaar zijn, dan kunnen de kanalen in hetzelfde gebied 160 tot 320MHz groot zijn, zegt de wifilobby. Met 500MHz kunnen consumenten en bedrijven dus de volledige mogelijkheden van de Wi-Fi 6E- en 7-standaarden benutten, stelt de DSA.

Wifi 6e frequenties Broadcom
De Wi-Fi 6E-frequentie-indeling bij volledig gebruik van de 6GHz-band. In de band is daarnaast ruimte voor drie 320MHz-Wi-Fi 7-blokken.

De wifilobby claimt dat onvoldoende spectrum ook gevolgen heeft voor innovatie, zoals minder ontwikkeling van het gebruik van videostreams en robots in ziekenhuizen. Consumenten zouden niet kunnen meedoen aan 'ontwikkelingen op het gebied van VR- en AR-streaming'. Het niet toewijzen van de volledige 6GHz-band aan wifi heeft daardoor verregaande sociaal-economische gevolgen, stelt de wifibranche. De claims blijven vaag, net als die van de 5G-lobby, maar het komt er op neer dat beide partijen vooral zoveel mogelijk spectrum willen. De wifigroep wijst er ook op dat de 5G-sector lang de 3,5GHz-band als 'vereiste' band voor 5G bestempelde en pas de afgelopen jaren ook de 6GHz-band noemt. Dat de 6GHz-band noodzakelijk is voor 5G, klopt volgens de DSA daarom niet. Als die band echt zo belangrijk was voor mobiele providers, zouden ze dat wel eerder hebben aangegeven, impliceert de wifivereniging hiermee.

Alex Roytblat, vicepresident wereldwijde regelgevende zaken bij de Wi-Fi Alliance, zegt tegen Tweakers dat het beter voor het milieu zou zijn als Wi-Fi 7 het volledige 1,2GHz-spectrum van de 6GHz-band kan gebruiken. Daarvoor verwijst hij naar een onderzoek van WIK Consult dat in opdracht van de Alliance is uitgevoerd. Een gebrek aan bandbreedte in de 6GHz-band zou volgens dat onderzoek ervoor zorgen dat klanten gefrustreerd raken door tragere wifi, waardoor ze overstappen naar mobiele netwerken die meer energie gebruiken. Overigens gebruikt apparatuur voor Wi-Fi 7 ook meer energie dan die van voorgaande generaties.

Roytblat zegt verder dat de volledige 6GHz-band nodig is om te kunnen voldoen aan gigabitdoelstellingen van de Europese Unie. De EU wil dat in 2030 iedereen toegang heeft tot een gigabitnetwerk. Volgens Roytblat kan zonder voldoende wifispectrum dit gigabitnetwerk niet volledig worden benut. Hiervoor verwijst hij naar een ander onderzoek dat in opdracht van de Wi-Fi Alliance is uitgevoerd, door consultancybureau Plum. Uit dit onderzoek zou blijken dat in een stedelijk appartementsgebouw minstens tien 160MHz-kanalen nodig zijn om 1Gbit/s-wifinetwerken mogelijk te maken. Met de huidige spectrumverdeling zijn er 'slechts' vijf 160MHz-kanalen beschikbaar: twee in de 5GHz-band en drie in de 6GHz-band. Dit zou ongeveer voldoende zijn om in 50 tot 60 procent van de woongebieden dergelijke gigabitnetwerken te verzorgen, stelt Roytblat, waardoor een aanzienlijk deel van de consumenten niet zoveel zou hebben aan een gigabitglasvezel- of coaxverbinding.

Op korte termijn zijn problemen beperkt

Maar in hoeverre is het gebrek aan wifispectrum echt een probleem? Op de korte termijn valt het probleem mee. Wi-Fi 6E en 7 zijn immers nog nieuw, dus de meeste mensen zullen er nog geen hardware voor in huis hebben. De 6GHz-band wordt daardoor nog maar weinig gebruikt, dus heb je waarschijnlijk nu nog niet zoveel last van verstoringen als je een Wi-Fi 6E/7-router in huis haalt.

Maar de komende jaren zou het verhaal anders kunnen zijn als steeds meer mensen de nieuwste wifiproducten in huis halen, vooral als velen het 320MHz-blok gaan gebruiken. Dit verhoogt het risico op verstoring, waardoor de winstsnelheden van Wi-Fi 7 in ieder geval voor een deel teniet gedaan kunnen worden. Daarbij kan een van de nadelen van de 6GHz-band gek genoeg in je voordeel werken. Hogere frequentiebanden hebben namelijk een minder goed bereik dan lagere banden, zoals 2,4GHz, en gaan ook minder goed door muren heen. Dat betekent dat je minder snel last zult hebben van buren die op hetzelfde spectrum, of kanaal, zitten. Een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning zal dus minder snel last hebben van potentiële 6GHz-drukte dan een vooroorlogse portiekflat met energielabel F.

Het lastige aan spectrum is dat eenmaal vergeven frequentieruimte niet zomaar kan worden teruggenomen. Dat zagen we eerder al bij de 3,5GHz-band. Nederland wilde, en moest, die band beschikbaar stellen voor 5G. Er waren alleen al enkele bedrijven en andere organisaties die deze band gebruikten voor eigen doeleinden, zoals privénetwerken en satellietverkeer. Het kostte jaren aan gesprekken en rechtszaken voordat deze band definitief beschikbaar kon komen voor 5G. Bovendien moest de Staat ook de portemonnee trekken voor (schade)vergoedingen, hoewel het totale bedrag hiervan niet bekend is. Maar reken er maar op dat het niet bij een paar tientjes zal zijn gebleven.

Het herverdelen van frequentieruimte kon bij de 3,5GHz-band dus wel, maar bij de 6GHz-band zou dit nog moeilijker zijn. Op de 3,5GHz-band zaten immers alleen een handjevol bedrijven en organisaties, terwijl consumenten straks ook van de 6GHz-band gebruik zullen maken. Daarbij zal de schaal aanzienlijk groter zijn; op termijn zullen miljoenen apparaten de 6GHz-band gebruiken voor 5G of wifi, zowel aan de netwerkkant, zoals routers, als aan de apparaatkant, zoals smartphones. Het is overigens niet mogelijk voor 5G en wifi om samen op dezelfde band te zitten; de 5G- en wifisignalen zouden elkaar verstoren met verslechterde verbindingen tot gevolg.

In dat licht is het logisch dat de Europese Unie niet zomaar overstag gaat en niet toegeeft aan de wil van de eerste de beste partij. De hogere, theoretische snelheden van Wi-Fi 7 zijn op dit moment niet direct nodig. Daarom is er op dit moment geen directe noodzaak om wifi de volledige gevraagde 6GHz-band te geven. Daarnaast, merkt de 5G-lobby op, is de internetsnelheid van wifi beperkt door de internetverbinding van de klant. Zelfs als je een 1Tbit/s-wifiaansluiting hebt, gaat een game als Call of Duty niet sneller downloaden als je een 100Mbit/s-dsl-abonnement hebt. Bij 5G is juist het stukje spectrum een beperkende factor, met de kanttekening dat 5G op dit moment in de meeste gevallen al meer dan snel genoeg is.

T-Mobile test de 6GHz-band in Duitsland voor 5G-gebruik.

Aan de andere kant zijn consumenten wel gebaat bij zoveel mogelijk uniformiteit als het om frequentiebeleid gaat. Het is voor wifi- en 5G-productmakers makkelijker als ze maar rekening hoeven te houden met één set frequenties. Zo hoeven ze namelijk alleen producten te maken die overweg kunnen met die set frequenties. Als de EU uiteindelijk bepaalt dat de rest van de 6GHz-band voor 5G mag worden gebruikt, betekent dat dat er een ander frequentiebeleid wordt gehanteerd dan in de VS. Daar is de volledige 6GHz-band immers vrijgemaakt voor wifi, wat betekent dat 5G die band daar niet kan gebruiken.

Laten we het concreet maken met een voorbeeld. Een smartphonefabrikant werkt aan een nieuwe telefoon die wereldwijd moet verschijnen. Als de EU kiest om de 6GHz-band beschikbaar te maken voor 5G, betekent dit dat er wereldwijd twee 'zones' bestaan. Zone 1, de VS, heeft geen 5G op de 6GHz-band, maar wel extra wificapaciteit. Voor zone 2, de EU, geldt weer dat er zowel 5G als wifi mogelijk is op verschillende delen van de 6GHz-band. Smartphonefabrikanten moeten dan twee versies maken van hun telefoons, voor zone 1 en zone 2, waarbij in ieder geval de software per zone anders moet zijn. Dat betekent hoe dan ook extra werk voor de fabrikant en daardoor mogelijk iets duurdere smartphones voor de klant. Dit kan er ook voor zorgen dat klanten niet zomaar smartphones kunnen importeren uit andere zones. Overigens is de wereld nu al ingedeeld in verschillende zones, doordat het frequentiebeleid al per werelddeel verschilt. Uniek en overkomelijk zou deze situatie dus niet zijn, maar ideaal is het ook niet.

Een kaart van 6GHz.info over de wereldwijde verdeling van de 6GHz-frequentieband
Een kaart van 6GHz.info over de wereldwijde verdeling van de 6GHz-frequentieband

Pas na 2028 duidelijkheid

Voor zowel de wifi- als de 5G-partijen is het begrijpelijk waarom ze allebei de 6GHz-band willen. Het frequentiespectrum is schaars en elke MHz is waardevol. 5G en wifi kunnen niet samen bestaan binnen hetzelfde stukje spectrum, dus de keuze voor de één, beperkt de ander. Beide technieken hebben het extra spectrum nu niet nodig, maar het internetverbruik blijft maar toenemen. Op termijn zullen beide technieken dat extra spectrum dus wel nodig hebben om die groei bij te houden. Het is daarom logisch dat zowel wifi als 5G nu probeert hun vlag te prikken op dat stukje spectrum, om hier over een paar jaar de vruchten van te kunnen plukken.

De International Telecommunication Union, een VN-organisatie die zich inzet voor geharmoniseerd spectrumgebruik, besloot onlangs dat het resterende deel van de 6GHz-band ingezet moet worden voor 5G/6G, hoewel wifi ook als alternatief ingezet zou kunnen worden. Maar volgens de ITU gaat de voorkeur uit naar 5G/6G. Het spectrum zou, naast onder meer de 3,5GHz-band, 'cruciaal' zijn voor het vergroten van de 5G/6G-connectiviteit, stelt de ITU.

Uiteindelijk is het niet die ITU, maar de Europese Commissie die bepaalt hoe dat spectrum ingezet gaat worden in België en Nederland. Het besluit van de ITU geeft de EU dan ook de ruimte om de rest van het 6GHz-blok in te zetten voor wifi, of om dit blok alsnog toe te wijzen aan 5G/6G. De Commissie heeft hier nog geen besluit over genomen en dat wordt ook niet voor 2028 verwacht. Na dat besluit hebben lidstaten weer tijd nodig om het Europese beleid om te zetten naar nationaal beleid; de rest van de 6GHz-band zal dus naar verwachting niet voor 2030 daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Dat spectrum is, zoals eerder vermeld, op dit moment nog niet echt nodig, maar mogelijk is die noodzaak later dit decennium er wel.

Bannerafbeelding: romaset / Getty Images

Lees meer

5G bereikt volgende fase

4 jan 2025

5G bereikt volgende fase

Meer capaciteit in NL, extra aanbieder in BE

67
Hekkensluiter Nederland heeft 'echt 5G'

26 jul 2024 | met video

Hekkensluiter Nederland heeft 'echt 5G'

Wat kunnen jij en je smartphone ermee?

218
Zo snel zijn de eerste Wi-Fi 7-mobo's

9 dec 2023

Zo snel zijn de eerste Wi-Fi 7-mobo's

Enorme verschillen tussen de 'Z790 Refresh'-borden

123
Hoe gaan we wifi van laptops reviewen?

19 sep 2023

Hoe gaan we wifi van laptops reviewen?

Een nieuwe testmethode

53
Jullie leukste vragen aan netwerkredacteur Olaf Weijers
Jullie leukste vragen aan netwerkredacteur Olaf Weijers Review van 23 juni 2023
Linksys Hydra Pro 6E Review

17 mei 2023

Linksys Hydra Pro 6E Review

Een beest op 6GHz, maar tam op de rest

45
Hands-on met Wi-Fi 7

6 mei 2023

Hands-on met Wi-Fi 7

Is de netwerkkabel definitief overbodig?

189
Wi-Fi 6E en de weg naar mesh

30 mrt 2023

Wi-Fi 6E en de weg naar mesh

Veranderingen in onze testopstelling

30
De bouwstenen van Wi-Fi 7

2 jul 2022

De bouwstenen van Wi-Fi 7

Met de focus op snelheid

61
Hoe werkt wifi?

8 nov 2021

Hoe werkt wifi?

Van modulatie tot mu-mimo

134
EU-plan verplicht uitschakelen koper en stelt deadline glasvezel uit naar 2035
EU-plan verplicht uitschakelen koper en stelt deadline glasvezel uit naar 2035 Nieuws van 21 januari 2026
Belangrijk EU-adviesorgaan: geef 6GHz-band aan 6G, niet aan wifi
Belangrijk EU-adviesorgaan: geef 6GHz-band aan 6G, niet aan wifi Nieuws van 18 november 2025
AVM kondigt Fritz-Wi-Fi 7-extenders en 4690-router aan
AVM kondigt Fritz-Wi-Fi 7-extenders en 4690-router aan Nieuws van 4 september 2024
KPN activeert 3,5GHz-band voor sneller 5G
KPN activeert 3,5GHz-band voor sneller 5G Nieuws van 11 juli 2024
Windows 11 ondersteunt Wi-Fi 7 mogelijk alleen na 24H2-update
Windows 11 ondersteunt Wi-Fi 7 mogelijk alleen na 24H2-update Nieuws van 21 juni 2024
Netgear brengt meshsysteem en Nighthawk-router met Wi-Fi 7-ondersteuning uit
Netgear brengt meshsysteem en Nighthawk-router met Wi-Fi 7-ondersteuning uit Nieuws van 12 juni 2024
FritzBox 7690 en 5690 Pro met Zigbee komen deze maand uit voor 329 en 359 euro
FritzBox 7690 en 5690 Pro met Zigbee komen deze maand uit voor 329 en 359 euro Nieuws van 12 juni 2024
ASUS ROG Rapture Wi-Fi 7-router krijgt twee 10Gbit/s- en vier 2,5Gbit/s-poorten
ASUS ROG Rapture Wi-Fi 7-router krijgt twee 10Gbit/s- en vier 2,5Gbit/s-poorten Nieuws van 3 juni 2024
Acer toont goedkoopste Wi-Fi 7-router tot nu toe: 6400Mbit/s voor 99 euro
Acer toont goedkoopste Wi-Fi 7-router tot nu toe: 6400Mbit/s voor 99 euro Nieuws van 1 juni 2024
Ubiquiti onthult U7 Pro Max-, U7 Wall- en U7 Outdoor-accesspoints met Wi-Fi 7
Ubiquiti onthult U7 Pro Max-, U7 Wall- en U7 Outdoor-accesspoints met Wi-Fi 7 Nieuws van 31 mei 2024
ASUS introduceert eerste Wi-Fi 7-meshrouter ZenWiFi BE30000
ASUS introduceert eerste Wi-Fi 7-meshrouter ZenWiFi BE30000 Nieuws van 30 mei 2024
Wi-Fi Alliance start met certificeren van Wi-Fi 7-apparaten
Wi-Fi Alliance start met certificeren van Wi-Fi 7-apparaten Nieuws van 8 januari 2024
Broadcom introduceert tweede generatie Wi-Fi 7-chips voor routers en smartphones
Broadcom introduceert tweede generatie Wi-Fi 7-chips voor routers en smartphones Nieuws van 22 juni 2023
Nederlandse overheid stelt 6GHz-band beschikbaar voor Wi-Fi 6E
Nederlandse overheid stelt 6GHz-band beschikbaar voor Wi-Fi 6E Nieuws van 17 december 2021
Europese Commissie keurt gebruik 6GHz-band voor Wi-Fi 6E goed
Europese Commissie keurt gebruik 6GHz-band voor Wi-Fi 6E goed Nieuws van 22 juni 2021
Wi-Fi Alliance begint met certificeren producten met Wi-Fi 6E
Wi-Fi Alliance begint met certificeren producten met Wi-Fi 6E Nieuws van 7 januari 2021
Meer producten en artikelen
Mobiele netwerken Modems en routers 5g Europa Europese Commissie Europese unie Frequentie GSMA Wi-Fi 7 Wifi

Reacties (90)

-Moderatie-faq
90
90
47
3
0
42
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
DeevieP 5 juli 2024 11:28
5G of 6G op 6Ghz band zal voor thuisgebruikers sowieso niet interessant zijn denk ik. Door de strenge isolatienormen geraakt het mobiele signaal nu al met moeite binnen en moet je VoWifi activeren om nog bereikbaar te zijn. Laat ons dat spectrum dus maar inzetten voor Wifi.
DeComponeur
@DeevieP5 juli 2024 16:29
Tegen de tijd dat 6G de standaard wordt in het mobiele verkeer, komen er ongetwijfeld (kleine) antennes op daken van huizen, zodat in huis de bereikbaarheid stabiel wordt. Dat kan nu ook al met een 5G antenne.
EraYaN @DeComponeur5 juli 2024 16:42
Maar waarom niet gewoon de bestaande internet verbinding over bijvoorbeeld WiFi gebruiken in plaats van nog een extra kabel ernaartoe trekken om een hoogfrequent 6G signaal door een dak proberen te pompen wat eigenlijk niet wil?
DeevieP @EraYaN5 juli 2024 20:49
Inderdaad. Overal wordt er glasvezel aangelegd. Waarom zou je dan nog kleine antennes op daken van huizen gaan plaatsen? De stralingsnormen zullen zo ook vlot overschreden worden.
DeComponeur
@DeevieP5 juli 2024 23:10
Waarom zou je dan nog kleine antennes op daken van huizen gaan plaatsen?
Ik zeg niet dat je dat zou moeten doen, maar het gaat ongetwijfeld wel gebeuren i.c.m. je glasvezel.
Het is nu al zo dat (meestal zakelijk) glasvezel routers worden voorzien van een mobiele back-up verbinding. Bijvoorbeeld veehouders die met hun stal online moeten blijven.
categorie: Modems en routers
Balance 5 juli 2024 07:11
Dank voor dit uitgebreide artikel, interessant leesvoer.

Voor 6G wordt er nu gekeken naar nieuwe frequentiebanden tussen 7 en 15 GHz, als aanvulling op de huidige banden. Deze frequenties lijken de Mid-band te gaan heten, maar worden ook wel eens cmWave (centimetric wave) genoemd, als referentie aan de hogere 46-71 GHz frequenties in 5G die bekend staan als mmWave.

Concreet wordt er dus voor 6G gekeken naar:
  • 6.425–7.125 GHz (upper 6 GHz) band
  • 4.400–4.800 GHz, 7.125–8.400 GHz and 14.800–15.350 GHz banden
Wat meer leesvoer voor de liefhebber:
i7x 5 juli 2024 07:20
Wat ik mij afvraag is, stel je installeert custom firmware op je router, kun je dan gewoon alles opengooien, ook in Europa? En gaat je Europese apparatuur daar dan ook mee overweg kunnen? Ik ben niet zo van de netwerken maar heb wel eens dd-wrt op een router gezet voor de gein en meen wel wat gezien te hebben van channels die je kon activeren van bepaalde regio’s.

En in hoeverre gaat 1 router gedoe opleveren qua storing op zo’n band?

[Reactie gewijzigd door i7x op 22 juli 2024 14:52]

dasiro @i7x5 juli 2024 08:20
tussen kunnen en mogen is een wereld van verschil. Je kan 75 in een zone 30 rijden of 180 op de snelweg, maar dan overtreed je de wet.

Op drukke locaties waar veel verschillende netwerken zijn (zoals beursvloeren, maar ook appartementsgebouwen of studentenhuizen) ga je enorm veel last ondervinden van storing en moet je al een analyzer-tool hebben om te weten welk channel het minst bevolkt is. Wat het tegenwoordig nog wat lastiger maakt is dat je AP's hebt die dit automatisch doen en dan heb je pech dat een ander juist hetzelfde channel op het oog heeft als dat jij fixed had ingesteld.
een beeld zegt meer dan 1000 woorden
i7x @dasiro5 juli 2024 09:02
Dat is inderdaad een beetje waarom ik het vraag. Destijds met het knutselen viel mij bijvoorbeeld op dat de Japan regio een kanaaltje of twee extra had tov Europa (dat was nog gewoon 2.4GHz destijds trouwens). Mijn redenering was dus dat het juist veel last zou kunnen voorkomen wanneer je als enige in bijv een appartementencomplex op het Japanse kanaal zit. Op de rest van de kanalen is het al druk genoeg, en dan heb je die eigenlijk helemaal voor jezelf. Moet er verder natuurlijk niet sterke andere apparatuur van dat kanaal gebruikmaken (geen idee ook wat dat zal zijn overigens maar het zal wel niet voor niets geblokkeerd zijn hier). Zal mij ook niets verbazen als sommige frequenties geblokkeerd zijn voor zaken die echt niet overal in Nederland werkelijk gebruikt worden. Zonde dan eigenlijk om gelimiteerd te zijn aan de overbevolkte frequenties die er nog overblijven.

Overigens heb ik er zelf geen last van hier; gewoon een rustige straat en werkt allemaal snel genoeg, maar was wel benieuwd naar de theoretische mogelijkheden hiervan.

[Reactie gewijzigd door i7x op 22 juli 2024 14:52]

Qlimaxxx @i7x5 juli 2024 10:43
Alleen heb je daar niet zo heel veel aan. WiFi kabelen op 2.4GHz zitten maar 5 a 10 MHz uit elkaar. Aangezien we meestal een 20MHz kanaalbreedte gebruiken betekent dat dat enkel kanaal 1, 6 en 11 geen overlap hebben.

Kanaal 1 interfereert ook met kanaal 2 en 3. Kanaal 6 ook met 4, 5, 7 en 8. Kanaal 11 ook met 9, 10, 12 en 13. Als je dus een ander kanaal dan 1, 6 of 11 kiest, bijvoorbeeld kanaal 4, dan zit je niet alleen mensen op kanaal 4 in de weg, maar ook kanaal 1 en 6.

Dan kun je beter samen op hetzelfde kanaal zitten, want dan kunnen je apparaten met elkaar communiceren om af te stemmen wie wanneer zendt. Als je op overlappen kanalen zit die niet hetzelfde zijn, dan heb je wel last van elkaar, maar is deze mogelijkheid er niet.

Dit is ook waarom 2.4GHz zo onbruikbaar is op veel plekken. Je hebt namelijk niet 11, of 13 kanalen… maar praktisch maar 3. En als er een buurman 40MHz kanalen gaat gebruiken nog minder.

Als je kijkt naar 5GHz kanalen, dan zie je dat ze hier aan gedacht hebben. Op 5GHz gebruiken we weliswaar vaak 40 of 80MHz, maar bij 40MHz kies je dan voor kanaal 36 of kanaal 48. Kanaal 36 zou op 40MHz overlappen tot en met kanaal 40. Kanaal 48 zou tot en met kanaal 44 overlappen.
i7x @Qlimaxxx5 juli 2024 11:01
Ah duidelijk. Ik heb het nog even opgezocht, en in Japan heb je dus ook een kanaal 14 in de range 2473–2495. Maar inderdaad, dit overlapt met 12 en 13, dus zal dan wel niet zo veel zin hebben.

Op de 5GHz zie ik wel dat kanaal 177 hier in Nederland leeg zal zijn maar wel binnen de standaard valt (in Amerika is het vrij). Dus daar zou je dan theoretisch wel een kanaal helemaal voor jezelf op kunnen inrichten. Maar op 5GHz heb je toch al minder last van de buren dus of het werkelijk nut heeft betwijfel ik. Maar nogmaals, was ook wel geïnteresseerd in de theorie.
dasiro @i7x5 juli 2024 18:47
Het is niet omdat die kanalen leeg lijken op een wifi-tabel dat er niets in die frequentie werkt. Een dom maar heel simpel voorbeeld: het is niet omdat er in een zaal niemand jouw taal spreekt dat er niets gezegd wordt. Iedereen zal luider tegen zijn gesprekspartner spreken om over al die vreemde talen heen te roepen om voor zijn eigen gesprekspartner nog verstaanbaar te zijn, waarna op den duur niemand nog iets verstaat, dus braaf in je cubicle blijven als je met iemand praat zorgt ervoor dat het voor iedereen veel stiller is.

kanaal 14 en 177 zijn trouwens maar heel smalle banden van respectievelijk 22Mhz (2473–2495) en 20Mzh (5875–5895), in tegenstelling tot de bredere kanalen kan je er dus veel minder data over sturen en kan het zijn dat je zender en/of ontvanger deze niet ondersteunen (vaak softwarematig dichtgezet door de fabrikant om aan de lokale wetgeving te voldoen).
Olaf van der Spek @Qlimaxxx5 juli 2024 11:19
. Je hebt namelijk niet 11, of 13 kanalen… maar praktisch maar 3
Waarom staan routers het eigenlijk (zo eenvoudig) toe om toch andere kanalen er tussen (2, 3, 4, 5, etc) te gebruiken?
Kassad @i7x5 juli 2024 07:38
Het uitstralend vermogen van een consumentenrouter is niet zo groot dus heel spannend gaat 1 router niet zijn. Een provider gaat je waarschijnlijk wel 'zien' maar door het lage vermogen zal de invloed wel loslopen. Je zal meer je eigen apparaten in de weg zitten (en die van je buren) als je een 6Ghz kanaal gebruikt die een provider ook wil gebruiken. Een hele wijk met routers die deze banden gebruiken is iets anders..

[Reactie gewijzigd door Kassad op 22 juli 2024 14:52]

willieverhoef @Kassad5 juli 2024 09:03
Zolang er geen last is zul je niet worden aangepakt. Maar zodra andere diensten deze band krijgen toegewezen, zullen ze als snel last krijgen en eisen dat je wordt aangepakt. Ook al is het vermogen klein maar ook kunnen routers vaak meer vermogen afgeven, volgens 'buitenlandse' standaarden. Al snel kom je op het vermogen wat gelijk is met een mobieltje, en zul je dus ook het mobiel spectrum verstoren. Deze providers hebben voor het gebruik van de frequentie betaald, dus eisen ook het schoonhouden.
The Zep Man @i7x5 juli 2024 08:03
Wat ik mij afvraag is, stel je installeert custom firmware op je router, kun je dan gewoon alles opengooien, ook in Europa?
Je kan een andere regio kiezen dan EU, met de beperkingen van die regio. Zo kan je bijvoorbeeld kanalen gebruiken die hier niet beschikbaar zijn of het zendvermogen hoger instellen dan toegestaan. Ook kan je zaken als radardetectie vermijden als dat verplicht is voor de door jou gekozen frequentie. Uiteraard is dat allemaal illegaal.
En in hoeverre gaat 1 router gedoe opleveren qua storing op zo’n band?
Dat zal wel meevallen. Met 5 GHz merk je al dat het enorm dempt door muren. Gecombineerd met het relatief lage zendvermogen denk ik dat het effect binnenshuis op de buitenwereld verwaarloosbaar is.

Belangrijker is, zoals @Kassad ook noemt, dat je jezelf niet in de weg zit doordat je frequenties gaat gebruiken die in jouw regio voor andere zaken bedoeld zijn. 5G/6G op 6 GHz lijkt mij een prima excuus om die frequenties te vermijden voor Wi-Fi op eigen apparatuur. Naast dat je anderen mogelijk stoort, stoor je sowieso jezelf.

[edit]
Zie deze tabel op Wikipedia over 5 GHz. Voor Europe zie je voor elk kanaal beperkingen. Voor verschillende andere regio's (zoals de VS en Zuid-Afrika) zie je hier en daar grote blokken met enkel een "Yes". Dat zijn de regio's die je zou instellen als je illegaal een krachtiger signaal op je AP zou willen gebruiken. Mijn ervaring is dat waar "Indoors" staat AP's alsnog het zendvermogen kunnen beperken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:52]

Rob_lyreco @The Zep Man5 juli 2024 10:44
Het ligt sterk aan je apperatuur, mijn eigen router geeft 3 deuren verder op en 2 verdiepingen hoger&lager nog steeds volledig signaal ondanks de dikke jaren 70 muren met gewapend beton. (Dus geen lullige tussenmuurtjes) Op 5 ghz!
Dan geef ik wel toe dat ik die router gekocht had omdat de standaard caiway router niet eens genoeg zendkracht had om de woonkamer uit te komen...
En de buren? Die zijn er blij mee, elke keer als er een overstapt of internet problemen hebben maak ik een gast netwerk aan :)
Boeshnl @Rob_lyreco5 juli 2024 13:59
Leuk dat je signal van je router zover komt. Maar je client moet ook wel terug kunnen communiceren.
Daarom heeft het vaak geen nut om de AP op maximale zendkracht te zetten.
Rob_lyreco @Boeshnl5 juli 2024 15:47
Mijn telefoon heeft er absoluut geen moeite mee, zelfs 4 deuren verder op heb ik voloene verbinding (+-50%)
Maar dit is ook geen doorsnee telefoon }>
De rest van de apperatuur blijft doorgaans binnen of aan mijn eigen woning.

Heeft het zin om het max te zetten? Geen idee, volgens de UI zend ik op +-40%, het zou minder kunnen, alles word steeds duurder. Ook energie
Olaf van der Spek @Rob_lyreco5 juli 2024 19:41
Wat voor telefoon en router?
En +40% hoger dan toegestaan?
Rob_lyreco @Olaf van der Spek5 juli 2024 20:50
Telefoon? Doogee, met wat DIY improvements :P
Router een modified asus
fenrirs @The Zep Man5 juli 2024 21:46
En als je dan deze (pdf) tabel bekijkt zitten er veel vaste straalverbindingen op die frequenties. Als je in zo’n straal zit zal je er zeker last van hebben en zij ook. Ook kan er ineens een groen autootje met vriendelijke meneren van de militaire verbindingsdienst voor je deur staan ( en die zijn nog aardig, die met een blauw autootje gaan smijten met civiele procedures)
OruBLMsFrl @fenrirs6 juli 2024 07:40
In een flat is die kans welhaast nihil. Wie gaat er vlak langs een flat stralen met eem straalverbinding en welke straalverbinding die zoiets doet is zo weinig krachtig dat een consumenten wifi daar storing op zou kunnen geven. Het is een valide punt, maar enkel van toepassing voor 0,1% van de woningen in Nederland misschien?
Verwijderd @fenrirs7 juli 2024 21:06
Onder het mom, beter laat dan nooit...

Even serieus, want wat jij nu omschrijft is gewoon bullshit.

De militaire verbindingsdienst verzorgt verbindingen voor militairen maar hebben geen bevoegdheden tot opsporing. Er is maar één partij die vanuit de overheid aangewezen is en de bevoegdheid heeft tot opsporing en vervolging en dat is de RDI (Rijksinspectie Digitale Infrastructuur).

Over bevoegdheden gesproken... deze opsporingsdienst heeft weer niet de bevoegdheid om bij jou binnen te stappen en je spullen in beslag te nemen. Dat moet altijd in bijzijn van politie.

Ook de RDI rijdt niet in een groen voertuig, ze rijden in doodnormale voertuigen - over het algemeen van het merk Seat - zoals te zien is op RDIgezien.nl. En vaak zijn deze mensen niet alleen maar worden ze ondersteund door een agent die actief is in het betreffende gebied waar het feit zich afspeelt.

Tevens... nee, er wordt niet gesmeten met civiele procedures er wordt gesmeten met dat gene wat het beste van toepassing is op dat moment. Zo worden etherpiraten bijvoorbeeld ook strafrechtelijk aangepakt met een taakstraf of een gevangenisstraf dat vaak gepaard gaat met een geldboete. Dit is ook de reden waarom etherpiraten de laatste jaren vaak gebruik maken van losse opstellingen die moeilijk te herleiden zijn naar een individu.

Wat echter wel vast staat is dat je naast de sancties van de RDI ook zeker een zeer grote kans maakt op civielrechtelijke vervolging wanneer blijkt dat een partij schade heeft ondervonden en deze schade op jou wilt verhalen. Dan kan je bovenop die sancties ook (terecht) een flinke schadeclaim tegemoet zien.

Nog wat meer informatie tref je ook aan op de website van de RDI.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:52]

fenrirs @Verwijderd7 juli 2024 22:32
En bedankt voor de serieuze uitleg. Het was ook meer satirisch bedoeld.
sympa
@i7x5 juli 2024 11:10
Een vriend van me had een snoerloze telefoon uit de VS meegenomen. Kwam na een jaar of zo wel iemand aan de deur die hem wou meenemen. Niet meegeven zou een boete betekenen.
Dus ja, ook met lage vermogens kan je de klos zijn.
i7x @sympa5 juli 2024 11:16
Interessant verhaal. Dus men controleert actief of er ergens apparatuur buiten de standaard range valt? Zelfs iets onbenulligs als een huistelefoon? Verbaast mij wel eigenlijk. Wellicht dat het werkelijk ergens ging storen en ze er daarom naar zijn gaan kijken?
sympa
@i7x5 juli 2024 14:52
Dit zal inderdaad een frequentie van een mobiele operator. Dus heel goed mogelijk dat ze het in hun netwerk gezien hebben, of dat er klachten waren.
david-v @i7x5 juli 2024 09:25
En in hoeverre gaat 1 router gedoe opleveren qua storing op zo’n band?
Je gaat waarschijnlijk storing veroorzaken bij je buren waardoor zij dan weer met wifi problemen zitten. Dus ook je buren gaan dan een sterkere router nemen waardoor je een soort zend oorlog krijgt waar iedereen elkaar in de weg gaat zitten. Vergelijk het met een restaurant waar iedereen zacht met elkaar praat en ineens iemand harder begint te praten. De mensen er om heen gaan dan vanzelf ook harder praten en uiteindelijk moet je zo hard praten dat het nauwelijks verstaanbaar is wat je zegt.

Ik heb lang geleden toen 2.4GHz de norm was in wifi uitgelegd aan mijn buren dat ze kanaal 1, 6 of 11 moesten gebruiken omdat je anders elkaar alleen maar meer gaat storen. Hielp totaal niet. Op 3 en 7 zit niemand dus ik stel mijn router op die kanalen kreeg ik dan als argument, van mensen die totaal niet wisten waar ze mee bezig waren maar wel in de instellingen van de router wilden rommelen |:(

Gevolgd was dat mijn netwerk in huis altijd prima was en goed zichtbaar was zelfs bij de buren en dat ze zelf de hele tijd bleven prutsen met hun routers en steeds sterkere routers gingen aanschaffen. Een soort wifi wedloop :D
Goderic @i7x7 juli 2024 03:55
Nee, tegenwoordig gaat dat niet meer. De radio heeft aparte gelockte firmware die voorkomt dat je extra kanalen open kunt zetten.
ikweethetbeter 5 juli 2024 09:54
Mooi en duidelijk artikel!

Ik snap niet dat de providers voor mobiel internet aan de upper 6GHz en hogere frequentiebanden zit te denken. Hoe hoger de frequentie, hoe meer last van obstakels. Een gemiddeld huis zit vol met obstakels waar radiostraling op die frequenties last van hebben, zoals gewapend beton, HR glas enzovoort.

Mobiele telefonie op bv 8 GHz is alleen leuk voor buiten, binnen heb je er niet veel aan.

En ook buiten is het "drama" voor providers, want je hebt veel meer antennes nodig.

Misschien < 6 GHz "opruimen" en proberen vrij te maken voor 6G / 7G mobiel internet? Het zal wel even gaan duren, want zoals je hier kunt zien, zijn er veel belanghebbenden in het 1,66-10 GHz gebied.
Bruin Poeper @ikweethetbeter5 juli 2024 10:38
Mooi en duidelijk artikel!

Ik snap niet dat de providers voor mobiel internet aan de upper 6GHz en hogere frequentiebanden zit te denken. Hoe hoger de frequentie, hoe meer last van obstakels. Een gemiddeld huis zit vol met obstakels waar radiostraling op die frequenties last van hebben, zoals gewapend beton, HR glas enzovoort.
Providers kunnen meer geld vragen voor het prettige gevoel van hogere snelheid (die je in praktische omstandigheden niet/nauwelijks merkt).

Ik heb er geen cent extra voor over. 'kVind de discussie hier exclusief iets voor nerds.
ikweethetbeter @Bruin Poeper5 juli 2024 10:58
Idem!

Qua snelheid voldeed 4G voor mij. Je kunt er (als je wil) Netflix mee kijken. Wat zou je meer willen doen als je onderweg bent?

Men spiegelt een toekomst voor waar je geen wifi meer hebt maar alles op mobiel internet zit. Dus geen verschil in verbinding thuis en buitenshuis. Dat klinkt heel leuk, maar is dat ook zo?

Wil je dat je telefoon, laptop, desktop, mediaspeler, Sonos, tv, slimme camera, slimme deurbel, NAS, ..., allemaal op het mobiele internet zitten? Nou, ik wil dat niet! Ik wil zelfs niet eens dat ze allemaal een publiek toegankelijk IPv6 adres hebben, ik zou er wel een routertje tussen willen hebben staan!

Inderdaad, een discussie voor nerds! Mensen die een 1 Gbps internet verbinding niet snel genoeg vinden.en altijd "meer" willen. Voor 1 keer per kwartaal dat ze een nieuwe game downloaden, zodat dat sneller gaat! O nee, dat maakt niet uit, want welke game store geeft een enkele klant 8 Gbps download?
oef! @ikweethetbeter5 juli 2024 12:51
Alleen is het geen discussie voor nerds. Het is richtinggevend voor hoe draadloze communicatie er in de toekomst uit gaat zien.

Op een gegeven moment zal er een definitieve keuze gemaakt worden voor de verdeling van frequenties. WiFi zal daarbij vrijwel zeker het onderspit delven.

Je use cases zijn verouderd. Tegenwoordig download je games van digitale stores op 1gbps. Over een paar jaar zal dat getal vermenigvuldigd zijn.
P. vd Loo @oef!6 juli 2024 22:25
Die snelheden haal ik nimmer op mijn playstation of xbox. Komt niet eens in de buurt van de 1 gbps.
Cave_Boy @ikweethetbeter5 juli 2024 14:01
Zelf nooit voor extra snelheid bijbetaald. Eerder hadden we 3G. Snelheid.. Mwa voor internetten was prima. Toen kwam op een gegeven moment 3G extra snel. Wel weer een extra bedrag erbij. Vlak erna kwam ook 4G. Vervolgens werd 3G een stukje sneller. Naarmate er ook steeds meer gebruik gemaakt werd van 4G was er duidelijk meer ruimte voor de "paar" 3G gebruikers. Dit zal ook zo vermoed ik zijn met 4G en 5G.
PaulHelper @ikweethetbeter5 juli 2024 15:44
Zal je nog 1 schep boven op doen als je al de game kan downloaden met 8Gbps wat met steam volgens mij redelijk dicht kan ook als je dicht bij mainservers zit (in ieder geval in Amerika). Maar zie dan maar een CPU te hebben samen met (ram en) schijf die snel genoeg kunnen installeren of wegschrijven. LTT heeft wel een dit soort tests gedaan als benchmark voor CPUs. Threadrippers dacht ik konden 400mbps halen en dat was dus met overkill (snelheden) ram en storage.
sympa
@ikweethetbeter5 juli 2024 11:14
Dat die hoge frequenties niet ver dragen is juist fijn voor de providers. Dan kunnen de zenders vlak bij elkaar staan zonder dat ze elkaar storen.
Je kan zelfs uitrekenen/beredeneren dat een cellulair netwerk helemaal niet kan bestaan als er geen extra demping is. Namelijk:
  • Het signaal van een zender neemt af met het kwadraat van de afstand.
  • Het aantal zenders dat meetelt voor storing neemt juist toe met het kwadraat van de afstand.
Ergo, zonder extra demping heb je altijd ongeveer even veel interferentie "van de buren" als nuttig signaal.
En daarom zijn hoge frequenties noodzakelijk voor een hoge capaciteit met veel masten.
(Zie ook wifi op 5 GHz en 2.4 GHz, je hebt een stuk minder stopring op 5 GHz.)
ikweethetbeter @sympa5 juli 2024 11:50
Dat die hoge frequenties niet ver dragen is juist fijn voor de providers. Dan kunnen de zenders vlak bij elkaar staan zonder dat ze elkaar storen.
Inderdaad, "elk nadeel heb z'n voordeel".
Finraziel 5 juli 2024 10:06
De gsma argumenten die hier genoemd worden klinken nogal als BS imho. Vooral dat 5G gebruiken ipv een vaste verbinding. Van de 3,5 GHz is al bekend dat deze niet goed is op grotere afstand van de mast, die is alleen geschikt om op hotspots de capaciteit en snelheid te verbeteren. Dat gaat met de 6 GHz band alleen maar erger zijn. En dan is hun argument dat je het thuis kunt gebruiken? Dat is vooral interessant in buitengebieden en daar gaat 6 GHz helemaal niks toevoegen.

Ook dat argument dat WiFi er niet veel aan zou hebben is kul. Zoals al in het artikel staat is de werkelijke snelheid veel lager en WiFi heeft veel meer last van interferentie omdat het niet door één partij beheerd wordt. Je hebt je maar een beetje te schikken naar wat je buren doen.

Wat de WiFi alliantie stelt merk ik nu al. VR streaming ging bij mij prima op de 5 GHz band, tot de buren betere routers kochten. Nu gaat het weer prima op de 6 GHz band, maar voornamelijk omdat ik voor de massa uitloop. Als meer en meer mensen die band gaan gebruiken dan is exact hetzelfde probleem straks terug als we niet meer banden in dat spectrum krijgen.

Mijn voorkeur gaat dus sterk uit naar WiFi, liever thuis goed draadloos internet en een keer in een stadion wat minder verbinding dan andersom.
Olaf van der Spek @Finraziel5 juli 2024 10:12
Mijn voorkeur gaat dus sterk uit naar WiFi, liever thuis goed draadloos internet en een keer in een stadion wat minder verbinding dan andersom.
Zouden ze voor stadia en festivals de WiFi frequenties (in theorie) niet in kunnen zetten voor 5G?
Finraziel @Olaf van der Spek5 juli 2024 10:25
Ik denk dat het probleem is dat je ook mobiele routers hebt of zelfs hotspot functionaliteit op telefoons. Dan zou je al moeten regelen dat die geen gebruik mogen maken van die frequentie want anders is er altijd wel iemand die zo'n stoorzender bij zich heeft. Dat zou in theorie wel mogelijk moeten zijn want het is niet alsof die per se de hoogste performance nodig hebben meestal, maar je wetgeving wordt er denk ik wel een stuk ingewikkelder van.
DeevieP @Olaf van der Spek5 juli 2024 11:38
Daarvoor is mmWave beschikbaar. Dat gaat dan bvb om de 26Ghz band. In de states beschikken bepaalde iphones over ondersteuning hiervoor.
skelleniels @Finraziel5 juli 2024 10:43
Sowieso ga je zelfs in de toekomst minder last hebben van interferentie op 6 GHz omdat die minder ver reikt. Merk nu al in bedrijfspanden waar we Wifi 7 AP's uitrollen dat we in iedere ruimte best een AP hangen ipv bvb de gang om overal optimaal 6 GHz te hebben. Ik juich het toe om wifi de hogere frequentie toe te bedelen omdat het lagere bereik daar net een voordeel is, je stoort er namelijk je buren veel minder snel mee. Ok, het kost je misschien per 3 AP's een extra AP, maar dat is ook maar als je echt die volle snelheid wilt, je kan nog altijd buiten terugvallen naar 5GHz. Wifi 7 AP's die wij doen (ZyXEL NWA130BE) kosten nu een kleine €200. Moet je er 4 zetten binnen een bedrijfspand, dan is het nog de grote kost niet(amper de kost van 1 pc, terwijl die wifi door al de werknemers wordt gebruikt). Meeste huizen hebben nu al 2 AP's nodig, met 6 GHz zal dat nog lukken als je de AP's zet op de belangrijkste plaatsen, beetje verderop dan terugvallen op 5 GHz

Voor 5G is het dan weer kul, want dat is een gedeeld landelijk netwerk waardoor je net veel meer antennes nodig hebt. En laat ons eerlijk zijn: snelheid heb je vooral nodig op Wifi (Downloaden, VR, 4K streaming). Wat doe je met 5G: maximum 1080p streaming en dat is dan het enige wat wat snelheid nodig heeft?
Eerlijk gezegd had ik liever gehad dat men op 4G bleef en dat netwerk verder optimaliseerde zodat er echt overal dekking is. Sedert we hier in Kortrijk(BE) 5G hebben, is mijn mobiele snelheid teruggevallen naar 20 Mb/s binnenhuis, vroeger had ik hier op 4G 60-70 Mb/s. Maar aan de andere kant, ik heb op mijn smartphone bijna nooit het gevoel dat het te traag gaat, dus waarom moet die mobiele snelheid altijd maar omhoog?
DeevieP @skelleniels5 juli 2024 11:31
Welke 5G in Kortrijk? De operatoren activeren die '5G' momenteel gewoon op bestaande 3G/4G frequenties (en backhaul). De 700Mhz-, 1400Mhz, 2600Mhz en 3500Mhz band is praktisch nog nergens in gebruik.
skelleniels @DeevieP5 juli 2024 19:11
Daar doel ik op, er wordt "5G" weergegeven en tegelijk is de kwaliteit er op achteruit gegaan
Dychmann 5 juli 2024 07:04
Ik heb Odidio 3.5 band kunnen testen bij hun hoofdkantoor. >1000 mbit was makkelijk mogelijk down. Ping super snel (vergelijkbaar met wifi). Als ze dit binnenkort overal aanzetten , want hun netwerk is al klaar op veel plekken, dan wordt dat echt top qua internet beleving op 5G
Ikbenjelly @Dychmann5 juli 2024 08:36
1000mbit..op je mobiel. Op dit moment geen enkele realistische gebruikers scenario waar je dat nodig zou hebben los van het feit dat heel veel mensen niet eens normale dekking 3/4G hebben. Ik heb bijvoorbeeld thuis en 2 locaties werk niet eens een stabiele verbinding met odido dus kan net whatsapp ontvangen maar niet normaal youtube streamen of webbrowsen.
M2M @Ikbenjelly5 juli 2024 08:59
Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik heb liever een rocksolid stabiele 20Mbit verbinding (ruim voldoende voor al het videostreamwerk dat voorbij komt) dan een volledige gigabit tot mijn beschikking. Het enige moment dat je die gigabit zou kunnen gebruiken is bij het downloaden van apps. Maar op android / iphone zijn applicaties over het algemeen geen 50GB groot...
laurens0619 @M2M5 juli 2024 09:10
Ik snap je, 20mbit is voor de meeste toepassingen genoeg.
Maar een snelle verbinding gaat wel helpen, ook om die rocksolid 20mbit te krijgen.

Ether blijft een gedeeld medium dus het is van belang dat clients zo efficient en kort mogelijk praten om hun data op te halen. Als een videostream bijvoorbeeld 100MB is, dan kost dat bij een gigabit verbinding slechts 1 seconde aan airtime waar bij 20mbit de client 50 seconde lang airtime gebruikt.

Met hoge linkspeeds kun je dus meer clients een goede internet ervaring geven :)
Bij een bekabelde verbinding zit dit anders, daar deel je ook wel eea maar is de impact kleiner.
Ikbenjelly @laurens06195 juli 2024 09:39
Dat is het probleem niet.... 20 mbit ...1000mbit...er zijn genoeg plekken waar je niet eens normaal ontvangst hebt...dus terugvalt naar gprs...50kbps Ik zit thuis en op de zaak al 20 jaar met belabberde ben/tmobile/odido dekking. Tenzij er ineens paar duizend inwoners bijkomen zie ik ze geen extra masten neerzetten.
laurens0619 @Ikbenjelly5 juli 2024 09:44
Ja das vervelend op sommige plekken.
Vaak loont het dan een andere provider te bekijken. In sommige gevallen heeft de ene provider betere dekking in een uithoek dan de andere.

Vroeger zag je dat heel erg met KPN maar dat had een andere reden.
KPN zat op de 900mhz en dutchtone op de 1800. 1800 gaat minder ver en minder goed door muren dus ze hadden veul meer masten nodig dan KPN om dekkend netwerk te krijgen.
Verwijderd @laurens06197 juli 2024 21:21
Ja das vervelend op sommige plekken.
Het kan nog vervelender, als je ziet waar een kennis woont in Dordrecht bijvoorbeeld. Deze woont in een volgens de dekkingskaart uitstekende omgeving waar hij vanuit de tuin met iedere provider een snelle, betrouwbare verbinding zou moeten hebben en toch doe je er beter aan om met zijn allen gebruik te maken van zijn wifi verbinding want geen van de 3 providers presteert het om een stabiel netwerk te bieden.

Zelfs met de recente veranderingen (verbeteringen noemt men het) bij KPN is er totaal geen verbetering. Leuk ook met de komende zomervakantie wanneer er weer een aantal feesten in de tuin gepland staan als het weer meezit.

Het probleem wordt nu nog opgevangen bij Vodafone en KPN door telefoons via 2G te laten verbinden, maar KPN laat 2G spoedig vervallen en ook Vodafone gaat daar op niet al te lange termijn mee komen.
Terracotta @Ikbenjelly5 juli 2024 10:06
1000Mbit op 1 mobiel of 100Mbit op 10 mobielen...
Cellulaire netwerken hebben veel klanten binnen een bepaalde zone. Voor hen telt spectrum veel harder dan voor WiFi, wat ben je met je 5,4GBps WiFi verbinding als je geen server draait op je LAN en je aan 100Mbps naar het internet gaat.

Die hoge frequentiebanden hebben trouwens allemaal last van muren (zeker wanneer er wat rotswol isolatie of reflecterende ramen bij komen kijken). Voor straalverbindingen om te vermijden dat er overal fibers gelegd moeten worden zijn die hogere frequenties zeer zinnig. Voor appertementsblokken zijn die alleen zinnig zolang bouwconstructoren geen isolatie tussen de appartementen plaatsen (geluidswerende en radio werende isolatie zoals rotswol ofzo...).
atthias @Terracotta6 juli 2024 23:28
wat mij betreft zetten we juist in op fiber naar elk plekje hebben we geen straalverbindingen nodig

maar ja eigenlijk ben ik wel voorstander van 5g meer frequentie ruimte geven omdat je over het algemeen je wifi capaciteit simpelweg kunt omzeilen door een ethernet kabel in je PC te prikken iets wat met 5g niet lekker werkt


aan de andere kant met het hoge tempo waarmee phones/tablets het standaard device worden/zijn voor mensen en een PC/laptop al niet zo een rol meer speelt is er voor de wifi zijde ook zeker een argument te maken


lastig geval inderdaad
Terracotta @atthias8 juli 2024 06:25
Fiber is gewoon niet overal doenbaar. Frankrijk rolt het wel uit in zeer onherbergzame locaties, maar andere landen gaan eerder opteren om straamverbindingen te gebruiken, als het al helemaal te afgelegen is, lijkt starlink wel zeer populair te worden.
atthias @Terracotta8 juli 2024 10:34
jammer dat is niet nieuws waar ik blij van word helaas maar ik begrijp het wel
tweakuwe @Ikbenjelly5 juli 2024 11:31
5g gebruik je wel voor meer zaken dan je mobiel natuurlijk. Er zijn nog altijd woningen met alleen een ADSL lijntje.
Ikbenjelly @tweakuwe5 juli 2024 14:02
Gaat dus om het feit dat sommige woningen belabberde dekking hebben....geen 3,4,5G...dan hebbie dus juist dat adsl lijntje nodig en Wifi bellen... Odido gaat geen extra masten plaatsen als het niet genoeg geld oplevert... Maar gelukkig gaan we uiteraard vooruit met de nieuwe technieken. Ben wel benieuwd of mobiel pc gamen mogelijk is op de nieuwere hogere frequenties want halo infinite met kpn of Vodafone4g+lte/5g 350mbit was niks door de random ping/lagg spikes.
The Zep Man 5 juli 2024 07:03
Smartphonefabrikanten moeten dan twee versies maken van hun telefoons, voor zone 1 en zone 2, waarbij in ieder geval de software per zone anders moet zijn.
Of de smartphone herkent in welke zone die is en past daarop gebaseerd het gebruik van Wi-Fi/5G/6G-frequenties aan. Daarmee kan een smartphone met dezelfde hardware en software uitgebracht worden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:52]

xfj @The Zep Man5 juli 2024 08:29
Juist. Je gaat toch ook geen nieuwe telefoon kopen wanneer je op vakantie bent?
Inkjet @The Zep Man5 juli 2024 09:48
Het maken van verschillende telefoons gebeurt al heel lang want de beschikbare frequenties verschillen al sinds het begin van deze ontwikkeling.
Audione0 @The Zep Man5 juli 2024 15:52
Daarmee wordt een smartphone eindelijk echt smart...
Gr4mpyC3t 5 juli 2024 08:08
Zal er een tijd gaan komen waar we vaste internetverbindingen niet langer ‘nodig’ hebben?

Als ik daar even op door fantaseer kan ik me voorstellen dat je wellicht 5G/6G/9G access points hebt hangen in huis als het bereik binnenshuis niet voldoende is. Antenne op het dak om dat op te vangen bijvoorbeeld.

Moet de backbone van providers wel de nodige capaciteit hebben natuurlijk, maar toch.. :)
jongetje @Gr4mpyC3t5 juli 2024 09:11
De dataconsumptie wordt alleen maar groter.

KPN heeft 3800 masten
Vodafone heeft 3500 masten
Odido heeft (ruim) 5000 masten

Dan moet je 8.4 miljoen huishoudens bedienen met 12300 masten

Dat zijn bijna 700 huishoudens per zendmast. Stel de helft zet de TV aan a 8Mbps. Dan moet je daar alleen al 2,8Gbps (zonder enige vorm van overhead) voor reserveren. Nog los alle mobiele telefoons, computers, beveiliginscamera's/deurbellen die ook online zijn. Dan moet je los van het enorme spectrum dat je nodig hebt ook elke mast een enorme backbone geven (dat laatste is geen issue, spectrum wel).

Ik denk dat je beter gewoon een vaste verbinding voor je thuis gebruik kunt hebben.
sympa
@jongetje5 juli 2024 11:11
Dan heb je dus veel meer masten nodig, met elk een veel korter bereik. Dan heb je het dus meet over "lantaarnpaalmasten" dan over "kerktorenmasten".
jongetje @sympa5 juli 2024 13:32
Dan zit je alsnog met de lucht (ether) waar die data doorheen moet. Dan past er gewoon enorm veel meer door een glasvezeldraadje naar elke woning.
Qlimaxxx @jongetje5 juli 2024 12:22
Draadloze communicatie (waarbij hetzelfde kanaal voor TX en RX gebruikt wordt) is inherent half duplex. Dit komt uiteraard omdat er op 1 kanaal maar 1 apparaat tegelijk kan communiceren, anders heb je interferentie.

Je stipt een goed punt aan met betrekking tot het aantal masten; maar als je alles via cellular zou laten gaan, wordt het congestie en interferentie probleem vele malen groter. De kans dat je een collision hebt stijgt namelijk niet lineair mee wanneer je het aantal clients verhoogd.

Voor wifi geldt ook altijd nog: de beste wifi is zo min mogelijk wifi. Bekabel alles wat te bekabelen is, want er is niks zo stabiel en snel als een bekabelde verbinding. Tegelijkertijd blijft er meer airtime over voor apparaten die op wifi aangewezen zijn.

Dat is altijd al een van de belangrijkste argumenten tegen mesh wifi. Nou zou je zowel voor de backhaul bij mesh, als de TX en RX verschillende frequenties kunnen gebruiken. Maar met een beperkt spectrum wordt dat probleem alleen maar groter.

Als je zowel wifi als 5G gebruikt voor je internet, neemt je internetverkeer spectrum en airtime in van meer dan 1 frequenties.

Lang verhaal kort: het is dus essentieel om zo min mogelijk communicatie draadloos te doen. In Nederland hebben we een fantastische infrastructuur, dus 5G (en opvolgers) kunnen prima gebruikt worden voor mobieltjes en edge cases, maar laten we toch alsjeblieft vooral doorgaan met verglazen.

Wifi reikt ook nog eens minder ver, dus congestie is veel lokaler. Nou hebben we ook nog eens bijna alle 5GHz kanalen van DFS voorzien, dus wat mij betreft blijft 6GHz een wifi-band.
ccnl @jongetje7 juli 2024 07:57
Voor TV op 5G heb je 5G-Broadcast. Dan hebben 700 huishoudens voor TV maar 8Mbs nodig.
https://www.presseportal.de/pm/29876/5797472
jongetje @ccnl7 juli 2024 08:24
In theorie, dan moet elke provider wel die broadcast streams aanbieden en iedereen naar dezelfde zender kijken. En als die 700 huishoudens een andere zender kijken, terugkijken, of op pauze drukken dan worden het opeens veel meer streams. En daarbij heb ik alle Amazone Prime, Videoland, Disney, Netflix, Kijk.nl, etc. streams niet meegenomen en al het andere internet gebruik.
ccnl @jongetje7 juli 2024 11:15
De theorie is dichterbij de praktijk als je denk. Van de 700 huishoudens hebben waarschijnlijk 650 een glasvezelaansluiting, van 100 beschikbare zenders worden meest alleen 10 zenders gekeken plus streamingsdiensten heb je per mast veel minder nodig dan van jou geschatte 2.8GB
jongetje @ccnl7 juli 2024 13:35
De masten hebben nu al een kleine gigabit te verstouwen met alle mobiele telefoons. Daar komt het thuis gebruik nog bovenop.

En ik nam als voorbeeld televisie, maar er gebeurd wel meer op een lijn. Elke wijk heeft wel iemand die als hobby heeft om terrabytes aan materiaal van internet thuis te archiveren.

Maargoed, moet allemaal nog steeds door dezelfde lucht. Ik heb liever een glasvezellijn met lagere latency en betere stabiliteit, zeker als het al drukker wordt in de ether.
sam1987 @Gr4mpyC3t6 juli 2024 22:39
Misschien voor de doorsnee consument die echt geen lijn kan of wil leggen. Maar een "goede antenne met filters" etc is kostelijk gaat ook stuk.

Laat ons niet vergeten dat dit nooit een standaard kan zijn van kritieke, betrouwbare infrastructuur, staatsveiligheid etc. Alle draadloze signalen zijn een gemakkelijk prooi voor jamming, storing, onopzettelijke interferentie van signalen of reflecties, invloed van het weer, Kp- index en andere natuurlijke storingen. Om het nog niet te hebben dat je alles lekker kan opvangen, en er verschillende analyses van kunt maken. Zonder de encryptie echt te kraken.

Ik zie het nut er niet van, nieuwe standaarden uitbrengen die de zwakheden verbeteren in de bestaande top, maar als je bandbreedte, snelheid en betrouwbaarheid nodig hebt gebruik een kabel, je mobiel toestel kan dit toch niet aan, nog kan de router (gedeelde) met iets of wat firewall en beveiliging dit qua rekenkracht verwerken.

Dit is trouwens een van de voornaamste zwakke punten die "nieuwe" landen en geopolitieke spelers in Azië tegen hebben. Aangezien ze meestal de uitrol van de landlijn (tijdperk) hebben beperkt of genegeerd. En dus een makkelijk doel zijn voor een algemene communicatie black-out. En geen andere back-up hebben op meer en meer kritieke punten.
Verwijderd @Gr4mpyC3t7 juli 2024 21:25
Als ik daar even op door fantaseer kan ik me voorstellen dat je wellicht 5G/6G/9G access points hebt hangen in huis als het bereik binnenshuis niet voldoende is. Antenne op het dak om dat op te vangen bijvoorbeeld.
Dan ben ik benieuwd hoe je dat voor je ziet, gemeenten, woningbouwverenigingen, VVE's zijn vandaag de dag zwaar tegen de plaatsing van antenne's, schotels etc. Alles om het straatbeeld een beetje fatsoenlijk te hebben en vooral te houden.

Daarnaast, ik weet niet of mensen er überhaupt op zitten te wachten om tijdens onweer de stekker uit het stopcontact te halen van het device waarop die antenne is aangesloten. Het is n.l. niet zo dat na plaatsing van zo'n antenne mensen er ook nog bij stil staan dat ze moeten zorgen voor een bliksemafleider.
pe0mot 5 juli 2024 07:35
De meeste banden zijn al verschillend voor de regio's, dus het een verschil tussen VS en EU prima te doen voor de telefoons.
Mijn telefoon past zich naadloos aan waar ik ben, Azië, Eu of VS.
Is dus geen argument voor wifi7.
Olaf van der Spek 5 juli 2024 10:05
Uit dit onderzoek zou blijken dat in een stedelijk appartementsgebouw minstens tien 160MHz-kanalen nodig zijn om 1Gbit/s-wifinetwerken mogelijk te maken.
Is het zendvermogen niet te hoog als je op 6 GHz nog steeds zoveel last hebt van je buren?

En is het voor WiFi niet mogelijk bijvoorbeeld 7 GHz te gebruiken als telecom zo graag 6 GHz wil?

Plaatsing van routers optimaliseren zou ook helpen, meestal staat ie toch gewoon in de meterkast.

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 22 juli 2024 14:52]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.