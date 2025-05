Hekkensluiter Nederland heeft 'echt 5G'

Ook in Nederland, als laatste EU-land, kunnen 5G-providers nu de 3,5GHz-band inzetten. Odido was woensdag 10 juli de eerste en iets later op de dag volgde KPN. Vodafone heeft ook frequentieruimte gewonnen, maar heeft de band nog niet landelijk aangezet. Hoewel de drie providers evenveel frequentieruimte hebben gewonnen, blijkt dat ze die extra ruimte op andere manieren inzetten. Dit artikel gaat over die verschillen en wat je er in de praktijk van gaat merken.

Het maakt immers verschil, op duidelijke én minder duidelijke manieren. Het voornaamste voordeel van de 3,5GHz-band is dat er extra capaciteit beschikbaar komt op het netwerk. Dat betekent dat meer gebruikers tegelijk 5G kunnen gebruiken zonder dat ze merkbaar beperkt worden in hun snelheid. Zeker bij drukke locaties zoals festivals liep het 5G-netwerk tegen beperkingen aan, nu moet je tijdens een Taylor Swift-concert en andere grote evenementen meer kans hebben om te kunnen internetten en livestreamen.

De bredere digitale snelweg

Die extra capaciteit komt doordat er in de 3,5GHz-band veel frequentieruimte beschikbaar is. Nederlandse providers bieden al jaren 5G aan in bijvoorbeeld de 700MHz-band, maar met al die banden hebben providers niet meer dan enkele tientallen MHz om voor 5G te gebruiken. Bij de 3,5GHz-veiling won elke provider 100MHz. Significant meer dus, te vergelijken met een snelweg die opeens vijf keer zoveel banen heeft. Er passen veel meer auto's op de weg, waardoor meer mensen tegelijk kunnen rijden zonder dat er file ontstaat. Met de 3,5GHz-band kunnen meer klanten tegelijk het netwerk gebruiken zonder dat ze elkaar in de weg zitten.

De 3,5GHz-veiling heeft Nederland ongeveer 174 miljoen euro opgeleverd.

Overigens werd altijd gezegd dat het bereik van die hogere 3,5GHz-band kleiner was dan dat van lagere banden, maar in de praktijk valt dat mee. Dankzij technieken als beamforming, waar we eerder dit jaar over schreven, moet het bereik vergelijkbaar zijn met dat van de 2600MHz-band. Lagere banden komen nog altijd verder, maar het bereik is niet zo klein als werd gevreesd.

Sneller dan coax

Naast die capaciteit zie je ook dat het netwerk nu sneller is geworden. 5G was voorheen al sneller dan koperinternet, maar kan met 3,5GHz ook hogere snelheden aanbieden dan Ziggo's coaxnetwerk. Zie dit niet als een advies om die coaxkabel door te knippen, maar het geeft wel aan dat 5G nu serieus snel is. In hoeverre je daar op je smartphone iets aan hebt, is natuurlijk een ander punt.

Die zin kun je op twee manieren interpreteren: in hoeverre heb jij daar iets aan en in hoeverre heeft je smartphone er iets aan? Voor de gemiddelde gebruiker is de toegevoegde waarde van veel Mbit/s op de 5G-verbinding beperkt. Ja, je zult Call of Duty: Mobile en Genshin Impact sneller binnenhengelen, en je zult series en films van streamingdiensten rap op je telefoon hebben. De gebruiker die daar vaak gebruik van maakt en er voorheen vaak op zat te wachten, zal dus blij zijn met 3,5GHz. Voor de rest van de klanten, vermoedelijk een veel grotere groep, is het vooral leuk bij de incidentele speedtest.

In hoeverre je smartphone er iets aan heeft, hangt af van het model. Niet elke smartphone kan de volledige potentie van 3,5GHz benutten. Niet elke telefoon ondersteunt überhaupt de frequentieband, maar het zijn er inmiddels wel meer dan duizend, volgens GSMArena. Daarnaast moet je telefoon snel genoeg zijn om er iets aan te hebben. We hebben een korte test uitgevoerd op de 3,5GHz-band; de resultaten lees je op de pagina over praktijktests.

Bannerafbeelding: Pedro Gomes + Muhammet Yildiz / Getty Images