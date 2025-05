Odido verhoogt in september snelheden van mobiele Unlimited-abonnementen

Odido verhoogt vanaf begin september de internetsnelheden van de drie Unlimited-abonnementen met snelheidsbeperkingen. De kosteloze verhoging loopt uiteen van 10Mbit/s tot 100Mbit/s en geldt ook voor bestaande klanten.

Na de verhoging is de snelheid van de Plus- en Basis-abonnementen 100Mbit/s hoger; de snelheid van het Start-abonnement stijgt met 10Mbit/s. Odido meldt geen snelheidsverhoging voor het Premium-abonnement, maar dit abonnement heeft in de praktijk geen maximumsnelheid. De provider meldt dat de snelheidsverhoging begin september ingaat, al meldt een gebruiker op Gathering of Tweakers dat zijn snelheid al is verhoogd.

Odido kondigde de snelheidsverhoging in juli aan, bij activering van de 3,5GHz-band. Het Start-abonnement heeft een symmetrische up- en downloadsnelheid en heeft door de verhoging dus ook een hogere uploadsnelheid. Bij de overige abonnementen ligt de uploadsnelheid op 100Mbit/s.

Naam abo Unlimited Start Unlimited Basis Unlimited Plus Unlimited Premium Huidige snelheid 10Mbit/s 300Mbit/s 600Mbit/s 1Gbit/s* Snelheid vanaf begin september 20Mbit/s 400Mbit/s 700Mbit/s 1Gbit/s* Prijs bij 2-jarig abo 27, 50 euro 32,50 euro 37,50 euro 49,50 euro

*Dit abonnement heeft in de praktijk geen snelheidslimiet.