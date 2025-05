Bloomberg: eigenaren Odido bereiden beursgang van provider voor

Investeringsbedrijven Apax en Warburg Pincus zijn van plan om de Nederlandse provider Odido naar de beurs te brengen. Dat schrijft Bloomberg op basis van eigen bronnen.

De eigenaren onderzoeken mogelijkheden om Odido ergens volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te brengen, meldt Bloomberg. Een verkoop behoort volgens het persbureau echter ook tot de mogelijkheden. De provider wordt naar verluidt gewaardeerd op maximaal 7 miljard euro. Er is nog geen definitief besluit genomen, stellen de bronnen. Het is dus niet zeker of de beursgang doorgaat. De investeringsmaatschappijen wilden niet ingaan op vragen van Bloomberg. Een woordvoerder van Odido noemde het bericht tegenover de Telegraaf 'pure speculaties'.

De vorige eigenaren, Tele2 en Deutsche Telekom, verkochten het toenmalige T-Mobile in 2022 voor 5,1 miljard euro aan Apax en Warburg Pincus. Onder de overname vielen ook de dochtermerken Ben, Simpel en Tele2 Thuis.