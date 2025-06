Kabinet NL wil overnametoets in 2025 uitbreiden naar AI- en biotechbedrijven

Het Nederlandse kabinet wil een wet waarmee het buitenlandse bedrijfsovernames kan tegenhouden uitbreiden naar meer techsectoren. De internetconsultatie voor het uitbreiden van die wet is nu gestart. De hoop is dat de uitbreiding in de tweede helft van 2025 in werking treedt.

Het gaat om een uitbreiding van de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames, ook wel de Wet vifo genoemd. Het kabinet wil dat deze veiligheidstoets ook vereist wordt voor biotechnologie, AI, geavanceerde materialen en nanotechnologie, sensor- en navigatietechnologie en nucleaire technologie met medisch gebruik.

Het kabinet wil zo het risico beperken dat kennis en technologie in verkeerde handen vallen en dat er risicovolle strategische afhankelijkheden ontstaan. "De internationale veiligheidssituatie is de afgelopen jaren in hoog tempo verslechterd. We zien nu al dat Nederland doelwit is van hybride aanvallen, zoals cyberoperaties, en spionage en sabotage. Daarom moeten we als kabinet daar waar nodig het bedrijfsleven beschermen", zegt minister Beljaarts van Economische Zaken.

Het kabinet stelt dat fusies, overnames en investeringen kunnen leiden tot de overdracht van informatie, intellectueel eigendom of invloed, waardoor een ander land zijn geopolitieke en militaire macht kan uitbreiden. Dat kan weer leiden tot risico's voor de nationale veiligheid. Daarom werd in 2023 de Wet vifo van kracht, waarmee een veiligheidstoets werd geïntroduceerd voor investeringen, fusies en overnames die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid. Daaronder vallen nu al technologieën als halfgeleiders, fotonica en kwantum.

De internetconsultatie voor de uitbreiding van de Wet vifo vindt plaats tussen 19 december en 31 januari 2025. In die periode kan iedereen zijn of haar mening geven over het voorstel, wat tot aanpassingen kan leiden. Daarna wordt het voorstel in de ministerraad besproken en aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Mogelijk treedt de uitbreiding van de wet in de tweede helft van 2025 in werking.