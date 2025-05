Bloomberg: 'Qualcomm ziet voorlopig af van overname Intel'

Qualcomm gaat Intel voorlopig niet overnemen. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van informatie van betrokkenen. De overname zou 'te complex' zijn en Qualcomm zou te maken krijgen met te veel 'wettelijke, financiële en praktische drempels'.

De overname van Intel door Qualcomm zou tot een langdurig en moeizaam concurrentieonderzoek kunnen leiden. Ook de schuld van 50 miljard dollar die Intel heeft, maakt de halfgeleiderfabrikant terughoudend. Het is niet uitgesloten dat Qualcomm in de toekomst delen van Intel wil kopen of zich op een ander moment weer over de deal buigt, zegt een anonieme bron tegen Bloomberg.

Qualcomm-ceo Cristiano Amon zei eerder tegen het persbureau dat er 'geen grote overnames in het verschiet liggen'. Amon zegt dat het bedrijf zich in de komende jaren op meer producten wil richten, waaronder pc's en chips voor auto's. De ceo wil dat Qualcomm tegen 2029 er 22 miljard dollar aan omzet bij krijgt. Amon heeft echter geen overnames in gedachten die 'Qualcomm kunnen helpen om dat doel te bereiken'.

In september berichtten meerdere nieuwsplatforms dat Intel een overnamedoelwit was voor Qualcomm. Sindsdien is er weinig nieuwe informatie beschikbaar gekomen over een eventuele overname. Mochten Intel en Qualcomm toch nog een deal sluiten en mocht de overname worden goedgekeurd, dan kan dat een van de grootste overnames in de techindustrie zijn.

Intel heeft al langer te maken met een lastige financiële situatie. In augustus berichtte Bloomberg dat de chipfabrikant zou overwegen om zijn productontwerp- en productieafdeling te splitsen om kosten te besparen. Qualcomm zou overigens niet het enige bedrijf zijn dat interesse toont in Intel. Arm zou hebben aangeboden om de productafdeling van Intel over te nemen, maar de chipfabrikant zou het aanbod hebben afgeslagen.