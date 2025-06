'Qualcomm heeft interesse om Intel over te nemen'

Qualcomm heeft Intel benaderd om te spreken over een mogelijke overname. Dat schrijven The Wall Street Journal, The New York Times en CNBC op basis van eigen bronnen. Het is nog niet duidelijk of er al gesprekken lopen en wat de verdere voorwaarden van de deal zouden zijn.

The Wall Street Journal, The New York Times en CNBC schrijven alle drie op basis van ingewijden dat Qualcomm 'de afgelopen dagen' bij Intel heeft aangeklopt om te praten over een eventuele overname van laatstgenoemde, maar verder is er nog weinig informatie bekend. Het is nog niet duidelijk of de chipfabrikant bereid is om met Qualcomm om de tafel te zitten. Volgens de NYT is er nog geen officieel aanbod gedaan.

Als het daadwerkelijk komt tot een deal, en deze wordt goedgekeurd door de markttoezichthouders, zou het een van de grootste overnames in de techwereld kunnen betekenen. Intel heeft momenteel een marktwaarde van 93 miljard dollar, wat voor het bedrijf laag is. De laatste keer dat de waarde onder de 100 miljard dollar zakte, was in 2012.

De fabrikant leed in het tweede kwartaal van 2024 een miljardenverlies en probeert nu op verschillende manieren flink te bezuinigen. Zo wil het bedrijf voor het einde van het jaar meer dan 15.000 banen schrappen en heeft het zijn aandelen van de Britse chipontwerper Arm verkocht. Intel liet eerder deze week weten dat zijn verlieslijdende Foundry-chipproductietak een zelfstandige dochteronderneming wordt en dat de bouw van de geplande fabrieken in Duitsland en Polen met twee jaar wordt uitgesteld om kosten te besparen.