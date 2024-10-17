Bloomberg: Qualcomm besluit pas na verkiezingen VS of het Intel wil overnemen

Qualcomm wacht waarschijnlijk tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen om te besluiten of het een overnamebod op Intel wil doen. Dat stellen ingewijden tegenover Bloomberg. De presidentsverkiezingen zijn op 5 november.

Qualcomm wil volgens Bloomberg eerst meer duidelijkheid over wie de volgende president wordt, voordat het zijn volgende stappen beslist. De volgende president en zijn of haar regering hebben namelijk ook impact op het mededingingslandschap en op de relatie tussen de VS en China.

Volgens sommige bronnen zou Qualcomm zelfs met zijn beslissing kunnen wachten tot na de inauguratie van de nieuwe president in januari, vanwege de complexiteit van een eventuele transactie met Intel. Aangezien beide bedrijven een belangrijke positie innemen op de chipmarkt, is de verwachting dat een overname aandacht trekt van mededingingsautoriteiten wereldwijd, zo ook in China.

Diverse Amerikaanse media meldden eind september dat Qualcomm Intel benaderd zou hebben voor een mogelijke overname. Een aantal bronnen van Bloomberg stellen dat Qualcomm in diezelfde maand informele vragen heeft gesteld aan mededingingsautoriteiten in China, om te zien hoe zij tegenover een eventuele overname staan. De autoriteiten hebben nog geen reactie daarop gegeven, maar wachten om te zien of Qualcomm daadwerkelijk een overnamebod doet.

Intel zit al enige tijd in zwaar weer. In het derde kwartaal van 2024 draaide het bedrijf een verlies van 1,6 miljard dollar en in de periode daarvoor had het 400 miljoen dollar verlies. De aandelenkoers van het bedrijf daalde het afgelopen jaar met ruim zestig procent. Inmiddels is het bedrijf bezig met grote bezuinigingen, waaronder massaontslagen en bezuinigingen op de r&d-werkzaamheden. Tweakers schreef eerder een analyse over de mogelijke overname van Intel door Qualcomm.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-10-2024 10:39
35 • submitter: wildhagen

17-10-2024 • 10:39

35

Submitter: wildhagen

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24 sep 2024

'Intel is overnamedoelwit voor Qualcomm'

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Reacties (35)

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MPIU8686 17 oktober 2024 10:48
.. :D .. In hun dromen zouden ze dit wel willen .. Intel had toch al langer beslist niet overgenomen te willen worden of geen enkele van hun diensten te laten overnemen. Ze hebben elk overnamebod al afgeslagen en herstructureren zich van binnenuit om hun problemen op te lossen.

Intel dwingt momenteel respect af door elke overname te weigeren en hun zaken zelf in de hand te houden
hooibergje @MPIU868617 oktober 2024 10:52
Maar Intel is een beursgenoteerd bedrijf, dus hun eigenaarschap wordt bepaald door wie de meeste aandelen heeft. Als er genoeg geboden wordt om het interessant te maken voor die eigenaren om hun aandelen te verkopen, dan verandert het eigenaarschap van Intel, zonder dat Intel zelf daar iets tegen kan doen. Hun enige optie is zelf hun eigen aandelen terugkopen.
oscar oscar @hooibergje17 oktober 2024 10:58
Dat is veel te simplistisch, er bestaan tal van manieren om een 'hostile takeover' te dwarsbomen, je hoeft echt niet controle te hebben over meerderheid van aandelen.
Intel is trouwens al bezig vanaf augustus om een aantal van die oplossingen te implementeren.
FreezeXJ @oscar oscar17 oktober 2024 12:00
Technisch wel, met een ruime meerderheid van de aandelen kun je heel veel opleggen aan een directie, zeker in Amerika. Dat ook een overheid daarnaast dingen mag opleggen omdat ze bang zijn voor overnames is deel 2, maar de directie mag in theorie opzitten en pootjes geven.

Dat ze in praktijk het leven heel lastig kunnen maken voor alle partijen (gouden parachuutjes opbouwen, zichzelf regels opleggen, of anderszins operational discretion kunnen gebruiken) is ook waar, en dat zorgt dat hostile takeovers niet de gewenste manier is, zeker niet als werknemers vertrouwen hebben in de directie.
jdh009 FP ProMod @FreezeXJ17 oktober 2024 13:46
Je onderschat hoeveel een bedrijf kan doen om zich te verdedigen tegen een vijandige overname, zelfs als een partij probeert een significant deel van de aandelen (minder dan 50% van de stemrechtaandelen) te bemachtigen. Er zijn tal van tactieken (poison pill, White knight, gouden parachutes en meer.) die directies kunnen gebruiken om een overname te vertragen of te blokkeren, waardoor een hostile takeover zelden de beste optie is, zeker wanneer een bedrijf goed voorbereid is. Een goed voorbeeld hiervan is Twitter in 2022, toen Elon Musk het bedrijf probeerde over te nemen. Twitter voerde toen een "poison pill"-strategie in, waardoor bestaande aandeelhouders aandelen met korting konden kopen om zo Musk’s invloed te verwateren. Dit soort maatregelen ontmoedigen de overnemende partij en geven het bestuur meer controle over het proces. In de praktijk kan een directie het leven voor alle betrokkenen behoorlijk ingewikkeld maken, zelfs als ze formeel verplicht zijn om in het belang van de aandeelhouders te handelen.
Wanneer Musk meer dan 15 procent van de aandelen van Twitter aanschaft, treedt de procedure in werking waarbij bestaande aandeelhouders tegen korting nieuwe aandelen kunnen kopen. Volgens de Wall Street Journal komt deze strategie vaker voor bij publiekelijk verhandelde bedrijven die door een enkele partij opgekocht dreigen te worden.

De hoeveelheid aandelen in Twitter wordt in een dergelijk geval aangelengd met een grote hoeveelheid nieuwe aandelen. Hierdoor kan één entiteit, in dit geval Elon Musk, gedwarsboomd worden in het opkopen van het hele bedrijf. Om de gifpilconstructie te omzeilen, zou Musk in gesprek moeten gaan met het bestuur van Twitter.
In de Verenigde Staten moet een partij die 5% of meer van de stemgerechtigde aandelen van een beursgenoteerd bedrijf verwerft, dit binnen 5 werkdagen melden bij de Securities and Exchange Commission (SEC) via een Schedule 13D- of 13G-formulier, afhankelijk van de intentie. Bij 10% van de aandelen wordt de aandeelhouder als een "insider" beschouwd, wat betekent dat ze aanvullende meldingsvereisten hebben om hun transacties te rapporteren. Veel bedrijven activeren beschermingsmechanismen, zoals poison pills, wanneer een partij tussen de 15% en 20% van de aandelen verwerft, om de controle over het bedrijf te behouden en een vijandige overname te voorkomen. Waardoor zomaar even een x percentage aandelen ongezien en in beperkte tijd in handen krijgen enorm lastig (maar niet onmogelijk) is.

Voor Nederland is dit bijvoorbeeld:
Iedereen die beschikt over 3% of meer (substantiële deelneming of shortpositie) van het geplaatst kapitaal van een beursgenoteerde onderneming moet dit melden aan de AFM.

[...]
Dit kan het geval zijn als men de beschikking krijgt of verliest over aandelen en/of stemmen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de beursgenoteerde onderneming. De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.

De meldingen worden gepubliceerd in de openbare registers op de website van de AFM
Bron: AFM

Daarnaast kan overheidsingrijpen nog een belangrijke rol spelen, vooral bij een groot strategisch bedrijf als Intel. Mededingingsautoriteiten, zowel in de VS als internationaal, kunnen een overname blokkeren of vertragen, vooral wanneer nationale veiligheid of concurrentie in het geding is. Bij een vijandige overname kan een directie mogelijk de uitkomst sterk beïnvloeden door op deze factoren in te spelen, zonder formeel de regels te overtreden, en zo dus te sturen naar een negatief overnameadvies.

Reactie had iets hoger in de boom gemoeten en niet op FreezeXJ

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 17 oktober 2024 16:36]

WillySis @hooibergje17 oktober 2024 12:17
Intel heeft wel meer mogelijkheden om een vijandige overname moeilijker te maken. Met allerhande (schijn)constructies kan Intel ook onderdelen afstoten en als "zelfstandige bedrijven" verder laten gaan. Daarmee kunnen ze het bedrijf minder interessant voor de overname van Qualcomm maken.

Intel is een groot, machtig concern met de nodige banden naar de politiek. Die kan de overname gewoon blokkeren. Het is niet voor niets dat Qualcomm verdere actie uitstelt tot na 5 november of zelfs 6 januari. Wordt Harris president, dan is er een redelijk grote kans dat uitstel tot afstel zal leiden.

Ook via de verschillende mededingingsautoriteiten (Amerika, China, Europa) kan Intel aangeven dat Qualcomm nagenoeg monopolist wordt op processor gebied, wat tot een blokkade via die weg kan leiden.
Groningerkoek @WillySis17 oktober 2024 13:49
Alle voting rights bij Intel liggen bij de aandelenhouders en er is geen gouden aandeel o.i.d. Qualcomm hoeft dus in theorie alleen maar voldoende te bieden om aandeelhouders over te halen om te verkopen.

Als de aandeelhouders dit willen gaan ze echt niet toestaan dat de huidige bestuurders het bedrijf gaan splitsen e.d. om dit te bemoeilijken. Dan sturen ze de bestuurders simpelweg naar huis.
WillySis @Groningerkoek17 oktober 2024 18:37
De CEO en het dagelijks bestuur hebben niet voor elke beslissing de toestemming van de aandeelhouders nodig. Ik ken de taakomschrijving en bevoegdheden van de CEO en dagelijks bestuur van Intel niet, maar vaak kunnen die een vijandelijke overname blokkeren, ook als de aandeelhouders dat willen. De aandeelhouder kunnen dan proberen de CEO en het bestuur weg te krijgen, maar dat kan lastig zijn. Het is voor Qualcomm niet mogelijk om meer dan 50% van de aandelen in handen te krijgen, want dat mag bij Intel aandelen niet.
Er zijn nog wel wat trucjes, die een overname een stuk lastiger maken, maar met geen van die trucjes geeft de garantie dat een overname daadwerkelijk tegengehouden kan worden.

Overname via de politiek blokkeren is vermoedelijk gemakkelijker, maar dan moet wel de juiste kandidaat winnen. Qualcomm heeft meer invloed via kamp Trump, Intel zal het via kamp Harris proberen. Harris heeft nu de beste kansen, maar het is zeker geen gelopen zaak.
Groningerkoek @WillySis17 oktober 2024 21:18
Je bedoelt zoals bij Twitter.

14 April de poison pill, en 25 April allemaal voorstemmen....

Probleem voor besturen is dat als zij niet de macht via stemrecht bij zich hebben gehouden dat de aandeelhouders als die er niet blij mee zijn al die bestuurders de laan uit kan sturen en vervangen door welwillende bestuurders.
WillySis @Groningerkoek18 oktober 2024 10:22
Het ligt maar net aan wat de statuten van een bedrijf voor macht aan de aandeelhouders en CEO geven. Het bestuur wordt altijd door de aandeelhouders samengesteld (meestal op voorstel) en kan ook door de aandeelhouders weggestuurd worden. De CEO wordt door het bestuur aangesteld en kan niet altijd door aandeelhouders worden weggestuurd. Het is zelfs mogelijk dat het bestuur een CEO niet weg kan sturen. Centric in Nederland is een mooi voorbeeld van hoe moeilijk het kan zijn om een CEO weg te krijgen.

Politiek en mededingingsautoriteiten zijn weer heel andere wegen en zeker die laatste zullen een stevige hobbel voor Qualcomm zijn.
Groningerkoek @WillySis18 oktober 2024 11:45
Maar bij Centric was de CEO ook de eigenaar van het bedrijf en dan kan alleen de ondernemingskamer dit doen als het algemeen belang dat vereist.
MPIU8686 @hooibergje17 oktober 2024 11:18
En dat is dus ook wat ze aan het doen zijn, door momenteel hun aandelen in andere bedrijven te verkopen. Met een marktwaarde van 257 miljard $ is Intel nog lang niet uitgeteld. Politieke invloed :
Daarnaast hielpen opmerkingen van voormalig president Donald Trump over Taiwan de aandelenkoers van Intel verder omhoog. Trump, die opnieuw een gooi naar het Witte Huis doet, stelde dat Taiwan de Verenigde Staten zou moeten betalen voor defensie en zei dat het land "ons niets geeft". Hij leek zijn opmerkingen te koppelen aan Taiwan's halfgeleiderindustrie, een van de meest geavanceerde ter wereld, en zei: "Taiwan heeft ongeveer 100% van onze chipbusiness overgenomen."

Bloomberg meldde dat de Biden-administratie overweegt strengere handelsbeperkingen in te voeren als bedrijven zoals Tokyo Electron Ltd. en ASML (AS: ASML) China blijven voorzien van geavanceerde halfgeleidertechnologie. Deze potentiële maatregelen zijn bedoeld om China's toegang tot kritieke technologieën verder in te perken, wat Amerikaanse bedrijven een concurrentievoordeel zou kunnen opleveren.
_Raymond_ @MPIU868617 oktober 2024 11:38
Waar haal je die 257 miljard dollar marktwaarde van Intel vandaan? Momenteel is de beurswaarde van Intel maar rond de 95 miljard dollar…
ashwin911 @hooibergje17 oktober 2024 11:54
een andere optie is een shareholder rights plan aka potion pill. Wikipedia: Shareholder rights plan Dus dan stemt de meerderheid van de aandeelhouders bijvoorbeeld in dat een bepaalde aandeelhouder niet meer dan een bepaald percentage aandelen mag bezitten of er worden nieuwe aandelen uitgegeven die alle aandeelhouders met korting mogen kopen behalve de overnemende partij, dus dan word het aandeel van die specifieke aandeelhouder verdunt.
Groningerkoek @ashwin91117 oktober 2024 13:55
Lastige hierin is dat Intel alle aandelen heeft uitstaan. En dat het bedrijf zelf dus geen nieuwe aandelen kan uitgeven. Het bestuur kan wel volledig nieuwe aandelen aanmaken en de bestaande aandelen verwateren, maar het is maar de vraag of de aandeelhouders hiermee akkoord gaan. Kijk naar een Twitter, de bestuurders probeerden van alles maar als de meerderheid van de aandeelhouders (en stemmen) de overname willen dan sta je als bedrijf machteloos.
Remzi1993 @Groningerkoek18 oktober 2024 14:59
Daarom heb je zulke constructies voordat je op de beurs gaat ingesteld. Zoals bijvoorbeeld KPN. Als je al op de beurs bent dan is het lastig omdat je dus akkoord moet hebben van de aandeelhouders met 50% +1 van de stemmen.

Want vaak heb je akkoord nodig om statuten en dergelijke te wijzigen.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 18 oktober 2024 15:00]

MarcelBreugel @hooibergje17 oktober 2024 12:28
Nee, ze zijn druk bezig om een 'kritische factor' in de nationale veiligheid te worden, daarvoor hebben ze onlangs (16-9) nog een overeenkomst met 'Defensie' gesloten.
Het is juist die status die het voor een overname relevant maakt wie de volgende machthebber in de USA wordt.
hikashuri @hooibergje17 oktober 2024 17:51
Het maakt niet uit wat de beurs en aandeelhouders denken, er is geen kans dat dit voorbij de regulatoren geraakt. Desondanks dat Intel het minder doet, hebben zij nog 70% van de markt in handen en Qualcomm heeft zelf ook een absolute meerderheid in mobiele chips, denk je nu echt dat ze een merger of overname gaan toestaan in dit geval?
Remzi1993 @hooibergje18 oktober 2024 14:52
Dan hangt er vanaf of ze beschermingsconstructies hebben of niet. Destijds met KPN een stichting die het tegen hield. Per beurs kunnen de regels verschillen hoe ver bedrijven daarin mogen gaan.
Cilph @MPIU868617 oktober 2024 10:50
En hun beurskoers laat zien hoeveel effect dat heeft. :+
MPIU8686 @Cilph17 oktober 2024 11:07
Inderdaad ..
Intel laat sterke groei zien in kernsegmenten zoals Client Computing Group (CCG) en Data Center and AI Group (DCAI), wat wijst op veelbelovende toekomstperspectieven.

Intel streeft ernaar om tegen 2030 de op één na grootste externe foundry te worden en heeft al grote orders binnengehaald van onder andere Microsoft.

De huidige waardering is laag als deze plannen in een succes eindigen, iets waar beleggers nog meer op hopen als Trump president wordt.

Intel heeft ambitieuze plannen voor zijn foundry-diensten, met als doel de op één na grootste externe foundry te worden tegen 2030. Het bedrijf heeft grote orders binnengehaald van onder andere Microsoft voor zijn 18A-procesnode, wat een indicatie is van de potentiële kwaliteit van Intel's aanbod.

Intel is ook bezig met de ontwikkeling van zijn $100 miljard complex in Ohio, ondersteund door federale financiering van ten minste $25 miljard. Dit toont de sterke steun van de Amerikaanse overheid, wat een strategisch voordeel biedt gezien de zorgen over de afhankelijkheid van Taiwan in de halfgeleiderindustrie.
MIB75 @MPIU868617 oktober 2024 10:55
Nou, nou... Iets minder stellig mag ook wel. Als het zo zwart-wit zou zijn, dan was dit niet meer als nieuws naar buiten gekomen. Blijkbaar ziet Qualcomm nog steeds mogelijkheden.
ArcticWolf @MPIU868617 oktober 2024 11:10
Ik denk dat Qualcomm doelt op een vijandige overname.
dimitrios007 17 oktober 2024 11:26
Dit wil ik helemaal niet. Minder concurrentie is heel slecht voor ons consumenten.
panterarosso 17 oktober 2024 12:40
De realiteit is dat deze overname door ongeveer overheden in heel veel landen moet worden goedgekeurd, je zag hoeveel moeite ms had om activision over te nemen, En dat was nog maar een discussie over de game markt, geen strategische zoals de markt voor cpu's.

Kansloos dat de 3 grootste onafhankelijke spelers op de cpu markt door 1 van de andere wordt overgenomen
oef! @panterarosso17 oktober 2024 13:30
Of Nvidia die ARM over wilde nemen, dat ging ook al zo soepel. Het is wensdenken van Qualcomm, zeker in een tijd waarin de DoJ veel sceptischer naar techbedrijven kijkt en ze zelfs op wil splitsen.
panterarosso @oef!17 oktober 2024 20:13
Precies, het lijkt me meer voor de bühne, al is het me een raadsel wat ze denken te bereiken. Ze moeten oppassen dat get niet op een poging de aandelen koers te beïnvloeden
whersmy 17 oktober 2024 10:55
Deze titel is iewat misleidend, niet?
beerse 17 oktober 2024 12:17
Mijn grote vraag is wat ze onder welke president willen en/of gaan doen. Voor het gemak ga ik er van uit dat ze met Thrump in het witte huis gewoon voor de volledige overname van intel willen gaan met alle mogelijkheden en gevolgen van dien. En onder Harris zullen ze wel heel voorzichtig te werk gaan om op 1 of andere manier intel toch in leven te houden en er toch wat krenten uit de pap te halen.

Maar uiteindelijk zal het wel in de details zijn waar wij als techneuten in Europa een heel ander zicht hebben op de zakelijke handel en wanden in de US. Handelsbelangen, fabrieken, patenten, kennis, personeel, goodwill, marketing: allemaal vlakken die mee spelen.
MPIU8686 @beerse17 oktober 2024 12:59
Momenteel hebben beide partijen, zowel democraten als republikeinen zich tegen China gericht.
Zelfs tegen geheel Azië op langere termijn als het op vertrouwen en afhankelijkheid neerkomt .. dreiging van China naar Taiwan toe.

Aangezien er al 20 miljard $ van de USgovernment in Intel zit en tal van levercontracten.
Er nog eens ten minste 25 miljard $ bijgeïnvesteerd wordt zie ik het niet direct gebeuren dat Intel zou overgenomen worden.
Intel is ook bezig met de ontwikkeling van zijn $100 miljard complex in Ohio, ondersteund door federale financiering van ten minste $25 miljard. Dit toont de sterke steun van de Amerikaanse overheid, wat een strategisch voordeel biedt gezien de zorgen over de afhankelijkheid van Taiwan in de halfgeleiderindustrie.
nullbyte @beerse18 oktober 2024 09:24
Mijn grote vraag is wat ze onder welke president willen en/of gaan doen.
Ik vroeg me het zelfde af. Onderzoek via Google en GPT zegt me dat Harris waarschijnlijk striktere antitrustmaatregelen zal treffen die de overname met meer waarschijnlijkheid zouden blokkeren.

In mijn optiek, enorm grote (tech) bedrijven, daar is niemand op deze aardkloot bij gebaat behalve een klein groepje erg rijke mensen. Wat mij betreft splitsen ze ze allemaal op, Microsoft, Google, Apple, Amazon enz.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 18 oktober 2024 09:25]

icegodd 17 oktober 2024 13:53
Biden/KAMALA
+ Meer chipfabrieken in VS.
+ Minder criminaliteit.
+ Betere economie.

Trump:
- Mislukte chipfabrieken in VS.
- Chip tekorten door handelsoorlog met China.
- Slecht voor tech werkgelegenheid.

Dus wachten tot na verkiezingen VS. _/-\o_
SuperDre @icegodd17 oktober 2024 18:42
Nou, klopt dus niets van je +en bij Biden/kamala, net zo min als de -en bij Trump. Trump mag dan wel een idioot zijn, maar zo slecht is hij helemaal niet voor de VS, Biden is een grotere ramp, maar die is er uit. Beide huidige kanditaten zijn gewoon hardstikke ongeschikt.
UraniumBullet 17 oktober 2024 15:22
Dat zal wel wat zijn als Intel wordt overgenomen
SuperDre 17 oktober 2024 18:39
Nou, mag hopen dat dat niet door gaat. Dit is nog zowat groter dan dat Nvidia toen ARM over wilde nemen maar ook tegen mededingingsraden aanliep waardoor het niet door kon gaan.

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