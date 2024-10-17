Bloomberg: Qualcomm besluit pas na verkiezingen VS of het Intel wil overnemen

Je onderschat hoeveel een bedrijf kan doen om zich te verdedigen tegen een vijandige overname, zelfs als een partij probeert een significant deel van de aandelen (minder dan 50% van de stemrechtaandelen) te bemachtigen. Er zijn tal van tactieken (poison pill
, White knight
, gouden parachutes
en meer
.) die directies kunnen gebruiken om een overname te vertragen of te blokkeren, waardoor een hostile takeover zelden de beste optie is, zeker wanneer een bedrijf goed voorbereid is. Een goed voorbeeld hiervan is Twitter in 2022
, toen Elon Musk het bedrijf probeerde over te nemen. Twitter voerde toen een "poison pill"-strategie in, waardoor bestaande aandeelhouders aandelen met korting konden kopen om zo Musk’s invloed te verwateren. Dit soort maatregelen ontmoedigen de overnemende partij en geven het bestuur meer controle over het proces. In de praktijk kan een directie het leven voor alle betrokkenen behoorlijk ingewikkeld maken, zelfs als ze formeel verplicht zijn om in het belang van de aandeelhouders te handelen.
Wanneer Musk meer dan 15 procent van de aandelen van Twitter aanschaft, treedt de procedure in werking waarbij bestaande aandeelhouders tegen korting nieuwe aandelen kunnen kopen. Volgens de Wall Street Journal komt deze strategie vaker voor bij publiekelijk verhandelde bedrijven die door een enkele partij opgekocht dreigen te worden.
De hoeveelheid aandelen in Twitter wordt in een dergelijk geval aangelengd met een grote hoeveelheid nieuwe aandelen. Hierdoor kan één entiteit, in dit geval Elon Musk, gedwarsboomd worden in het opkopen van het hele bedrijf. Om de gifpilconstructie te omzeilen, zou Musk in gesprek moeten gaan met het bestuur van Twitter.
In de Verenigde Staten moet een partij die 5% of meer van de stemgerechtigde aandelen van een beursgenoteerd bedrijf verwerft, dit binnen 5 werkdagen melden bij de Securities and Exchange Commission (SEC) via een Schedule 13D- of 13G-formulier, afhankelijk van de intentie. Bij 10% van de aandelen wordt de aandeelhouder als een "insider" beschouwd, wat betekent dat ze aanvullende meldingsvereisten hebben om hun transacties te rapporteren. Veel bedrijven activeren beschermingsmechanismen, zoals poison pills, wanneer een partij tussen de 15% en 20% van de aandelen verwerft, om de controle over het bedrijf te behouden en een vijandige overname te voorkomen. Waardoor zomaar even een x percentage aandelen ongezien en in beperkte tijd in handen krijgen enorm lastig (maar niet onmogelijk) is.
Voor Nederland is dit bijvoorbeeld:
Iedereen die beschikt over 3% of meer (substantiële deelneming of shortpositie) van het geplaatst kapitaal van een beursgenoteerde onderneming moet dit melden aan de AFM.
[...]
Dit kan het geval zijn als men de beschikking krijgt of verliest over aandelen en/of stemmen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de beursgenoteerde onderneming. De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.
De meldingen worden gepubliceerd in de openbare registers op de website van de AFM
Bron: AFM
Daarnaast kan overheidsingrijpen nog een belangrijke rol spelen, vooral bij een groot strategisch bedrijf als Intel. Mededingingsautoriteiten, zowel in de VS als internationaal, kunnen een overname blokkeren of vertragen, vooral wanneer nationale veiligheid of concurrentie in het geding is. Bij een vijandige overname kan een directie mogelijk de uitkomst sterk beïnvloeden door op deze factoren in te spelen, zonder formeel de regels te overtreden, en zo dus te sturen naar een negatief overnameadvies.
Reactie had iets hoger in de boom gemoeten en niet op FreezeXJ
[Reactie gewijzigd door jdh009 op 17 oktober 2024 16:36]