Bloomberg: Qualcomm besluit pas na verkiezingen VS of het Intel wil overnemen

Qualcomm wacht waarschijnlijk tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen om te besluiten of het een overnamebod op Intel wil doen. Dat stellen ingewijden tegenover Bloomberg. De presidentsverkiezingen zijn op 5 november.

Qualcomm wil volgens Bloomberg eerst meer duidelijkheid over wie de volgende president wordt, voordat het zijn volgende stappen beslist. De volgende president en zijn of haar regering hebben namelijk ook impact op het mededingingslandschap en op de relatie tussen de VS en China.

Volgens sommige bronnen zou Qualcomm zelfs met zijn beslissing kunnen wachten tot na de inauguratie van de nieuwe president in januari, vanwege de complexiteit van een eventuele transactie met Intel. Aangezien beide bedrijven een belangrijke positie innemen op de chipmarkt, is de verwachting dat een overname aandacht trekt van mededingingsautoriteiten wereldwijd, zo ook in China.

Diverse Amerikaanse media meldden eind september dat Qualcomm Intel benaderd zou hebben voor een mogelijke overname. Een aantal bronnen van Bloomberg stellen dat Qualcomm in diezelfde maand informele vragen heeft gesteld aan mededingingsautoriteiten in China, om te zien hoe zij tegenover een eventuele overname staan. De autoriteiten hebben nog geen reactie daarop gegeven, maar wachten om te zien of Qualcomm daadwerkelijk een overnamebod doet.

Intel zit al enige tijd in zwaar weer. In het derde kwartaal van 2024 draaide het bedrijf een verlies van 1,6 miljard dollar en in de periode daarvoor had het 400 miljoen dollar verlies. De aandelenkoers van het bedrijf daalde het afgelopen jaar met ruim zestig procent. Inmiddels is het bedrijf bezig met grote bezuinigingen, waaronder massaontslagen en bezuinigingen op de r&d-werkzaamheden. Tweakers schreef eerder een analyse over de mogelijke overname van Intel door Qualcomm.