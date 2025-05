Intel schrapt meer dan 15.000 banen na miljardenverlies

Intel gaat meer dan 15.000 banen schrappen. Het bedrijf wil het personeelsbestand de komende tijd met vijftien procent laten krimpen om zo tien miljard dollar te kunnen besparen. Het bedrijf gaat ook bezuinigen op de onderzoeksafdeling.

Het bedrijf kondigt de bezuinigingen aan bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers over het tweede kwartaal van dit jaar. De chipfabrikant draaide in die drie maanden 1,6 miljard dollar verlies, een flinke stijging van de 436 miljoen dollar verlies die het in het eerste kwartaal van het jaar maakte. Intel is daarom van plan veel te bezuinigen, met name in het personeelsbestand.

Het is niet bekend hoeveel werknemers er precies weg moeten bij het bedrijf. Intel heeft het over een daling van 'meer dan vijftien procent' van het personseelsbestand. Het bedrijf bevestigt tegenover verschillende media, waaronder The Verge, dat het in ieder geval om meer dan 15.000 mensen gaat, maar aangezien het bedrijf 125.000 werknemers heeft kan dat oplopen tot 19.000 werknemers. Dat moet voor het einde van het jaar gebeuren.

In tegenstelling tot eerdere geruchten, is Intel van plan flink te bezuinigen op niet alleen marketing en administratieve functies, maar ook op research and development. Dit jaar moet daar twintig miljard dollar op worden bezuinigd, volgend jaar komt daar nog eens 17,5 miljard dollar bij. Het bedrijf zegt dat het de plannen van ceo Pat Gelsinger kan doorzetten om een ontwikkelketen voor andere chipfabrikanten op te zetten.