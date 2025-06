Reuters: Intel-ceo heeft plannen om opening Duitse chipfabriek te pauzeren

Intel-ceo Pat Gelsinger komt naar verluidt met plannen voor kostenbesparing. Reuters meldt dat het onder meer kan gaan om het pauzeren of annuleren van een Duitse chipfabriek. De plannen zouden nog niet definitief zijn en worden halverwege september gepresenteerd aan het bestuur.



Renders van de Intel-campus in Duitsland. Bron: Intel Corporation

Anonieme bronnen melden tegenover Reuters dat Gelsinger onder meer overweegt om te stoppen met investeringen in de Duitse chipfabriek, die bijna 29 miljard euro zou kosten. Hoewel een deel van die fabriek met Europese subsidie betaald zou worden, wil Intel volgens bronnen de eigen investeringen in de foundry verminderen om minder kosten te maken.

Ook gaan er geruchten rond over het verkopen van de Altera-afdeling, die verantwoordelijk is voor fpga-chips en sinds eerder dit jaar weer zijn eigen naam gebruikt. Bronnen melden dat het bedrijf vertegenwoordigers van de banken Morgan Stanley en Goldman Sachs heeft ingehuurd om te adviseren over de eventuele stappen die Intel wil zetten.

De waarde van Intel op de aandelenbeurs is op het moment van schrijven het laagst sinds 2013. Het bedrijf probeert met bezuinigingen en herstructureringen waarschijnlijk de waardedaling te verhelpen. In het verlengde daarvan schrapte het grofweg een maand geleden nog 15.000 tot 19.000 banen.