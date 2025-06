Klanten Simyo en KPN hebben mogelijk geen mobiel internet vanwege storing

Klanten van Simyo en KPN hebben mogelijk geen mobiel internet vanwege een storing. De bedrijven hebben vooralsnog de storing niet erkend.

Volgens Allestoringen heeft Simyo een storing waardoor klanten mogelijk geen mobiel internet kunnen gebruiken. De virtuele provider maakt gebruik van het KPN-netwerk. Volgens dezelfde website melden in mindere mate ook klanten van KPN dat zij geen mobiel internet ontvangen. Het probleem zou ook telefoongesprekken betreffen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het probleem is.