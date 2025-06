Microsoft: verwijderoptie voor Recall in testversie Windows 11 is een bug

In een testversie van Windows 11 is momenteel een optie zichtbaar die erop wijst dat de Recall-functie te verwijderen is. Dit betreft naar verluidt een bug. Microsoft zegt dat het deze optie in de toekomst zal verwijderen.

De optie is momenteel te zien in het instellingenpaneel van Windows 11 24H2 testversie KB5041865, waar gebruikers diverse onderdelen van het besturingssysteem kunnen in- en uitschakelen. Het Duitse Deskmodder.de had de optie ontdekt, maar Microsoft zei tegenover The Verge dat het een fout betreft.

De Recall-functie is een prominente functie voor Copilot+-computers. De feature maakt per minuut meerdere screenshots van de beeldschermen van gebruikers, om die vervolgens door AI te laten analyseren en te verwerken tot een tijdlijn. Microsoft noemt het een 'fotografisch geheugen voor Windows'.

Recall werd eind mei geïntroduceerd, maar kon enkele weken daarna rekenen op veel kritiek van ontwikkelaars en experts. Die zetten vraagtekens bij de beveiliging van het systeem en de impact op de privacy van gebruikers. Microsoft heeft in augustus besloten om de release van de Recall-functie naar oktober van dit jaar uit te stellen om de feature uitgebreider te testen. Zodra de functie wordt uitgerold, komt het bedrijf naar eigen zeggen met meer informatie.