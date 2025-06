Leaker krijgt Windows Recall draaiend op Snapdragon-chip zonder npu

Microsoft-leaker Albacore is erin geslaagd om de Windows Recall-functie draaiend te krijgen op een Snapdragon 7cx+ Gen3. Deze chipset heeft 3,4GB werkgeheugen en beschikt niet over een npu. Volgens de leaker vereist Recall dan ook geen aparte npu om te kunnen draaien.

De Microsoft-leaker schrijft op X dat de functie 'verrassend goed' werkt op de low-end pc met SnapDragon 7cx+ Gen 3. Hij schrijft dat het programma controleert of er een neural processing unit aanwezig is of niet. Als dat niet het geval is, maakt Recall gebruik van de cpu. Er zou ook geen data naar de cloud worden gestuurd.

De leaker claimt dat Recall ook op x86-apparaten kan draaien. Microsoft heeft volgens Albacore momenteel enkel Arm64-packages van de software vrijgegeven. Dat betekent dat de software momenteel nog niet werkzaam is op een x86-computer. Albacore schrijft ook dat hij werk maakt van een tutorial, zodat ook andere gebruikers van een Windows-computer met Arm-chip de AI-screenshotfunctie kunnen gebruiken. Wanneer de tutorial daadwerkelijk verschijnt, is niet duidelijk.

Microsoft heeft Recall eind mei geïntroduceerd. Het betreft een AI-screenshotfunctie die naar Windows 11 24H2 komt en enkel beschikbaar zal zijn voor Copilot+-pc’s. Dat zijn systemen met een npu voor het uitvoeren van AI-rekentaken. Deze moet minimaal 40Tops aan rekenkracht bieden. De apparaten moeten verder over ten minste 16GB geheugen en 256GB-ssd-opslag beschikken om in aanmerking te komen voor de Copilot+-merknaam.

Microsoft omschrijft Recall als een doorzoekbaar fotografisch geheugen voor Windows, waarmee gebruikers ‘alles wat ze gedaan hebben’ kunnen doorzoeken. De functie logt de activiteit van gebruikers in apps, websites en documenten. Gebruikers krijgen daarvan een timeline te zien, waarin ze bijvoorbeeld gesloten webpagina's en transcripten van videovergaderingen kunnen terugvinden. Ze kunnen ook AI-zoekopdrachten uitvoeren om dergelijke activiteiten terug te vinden. Microsoft belooft dat de Recall-gegevens lokaal en privé worden opgeslagen, en dus niet worden gedeeld met derden. Gebruikers kunnen de feature ook uitschakelen en specifieke apps of websites uitsluiten van de index.