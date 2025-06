Qualcomm toont Windows-devkit met Snapdragon X Elite-soc voor 899 dollar

Qualcomm heeft een nieuwe Windows-devkit aangekondigd. Deze mini-pc beschikt over een Snapdragon X Elite-Arm-soc en komt in juni beschikbaar voor 899 dollar. Het apparaat is bedoeld voor ontwikkelaars die werken aan Arm-versies van Windows-apps.

De nieuwe Snapdragon Dev Kit for Windows beschikt over een Snapdragon X Elite-soc met twaalf custom Oryon-cores, die Qualcomm heeft ontworpen op basis van de Arm-instructiesetarchitectuur. Het is dezelfde chip die ook wordt gebruikt in veel nieuwe laptops die onder Microsofts Copilot+-pc-programma vallen.

De Snapdragon X Elite die Qualcomm in de devkit stopt, haalt iets hogere boostclocks van maximaal 4,3GHz op twee cores. In consumentenapparaten haalt deze chip maximaal 4,2GHz. De cpu heeft in deze devkit bovendien een tdp van 80W, aanzienlijk hoger dan wanneer deze in een laptop wordt gebruikt. Het apparaat beschikt verder over een geïntegreerde Adreno-gpu en een neural processing unit met 45Tops aan AI-rekenkracht.

Qualcomm voorziet de devkit daarnaast standaard van 32GB Lpddr5x-geheugen en een NVMe-ssd van 512GB. Het apparaat lijkt ook een uniek ontwerp te hebben. De voorgaande Windows Dev Kit 2023 van Qualcomm bevatte het moederbord van een Microsoft Surface Pro 9 in een zwarte behuizing van plastic. Het nieuwe model beschikt over meer aansluitingen. Daaronder vallen in totaal drie USB-C-poorten, een HDMI-connector, twee USB-A-poorten, ethernet en een 3,5mm-jack. De mini-pc ondersteunt Wi-Fi 7 en kan volgens Qualcomm drie 4k-schermen tegelijkertijd aansturen. De fabrikant levert een externe 180W-voeding mee.

De nieuwe Snapdragon Dev Kit komt op 18 juni beschikbaar. Het apparaat gaat dan 899 dollar kosten. Qualcomm deelt daarbij geen concrete europrijzen. Ontwikkelaars kunnen zich inschrijven bij Qualcomm voor de mogelijkheid om de devkit te pre-orderen. De voorgaande Windows Dev Kit van vorig jaar was voor iedereen gemakkelijk verkrijgbaar; het is niet bekend of dat ook geldt voor deze nieuwe versie.

Update, woensdag: In het artikel stond aanvankelijk dat de gebruikte soc een 85W-tdp heeft, maar dat moest 80W zijn. Het artikel is hierop aangepast.