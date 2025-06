'MediaTek werkt aan Arm-chips voor Windows-laptops'

MediaTek werkt mogelijk aan Arm-chips voor gebruik in Windows-laptops. Dat melden drie ingewijden aan persbureau Reuters. Deze chips moeten eind volgend jaar uitkomen, nadat Microsofts exclusiviteitsdeal met Qualcomm op zijn einde loopt.

De Arm-processor van MediaTek moet gebaseerd worden op de kant-en-klare ontwerpen die Arm aanbiedt, schrijft Reuters op dinsdag. Om welke ontwerpen dat precies gaat, is nog niet duidelijk. Wel wordt de chip volgens Reuters gericht op de inspanningen van Microsoft om zijn Windows-besturingssysteem beter te optimaliseren voor de Arm-architectuur. De techgigant wil zo de concurrentie aangaan met Apple, dat in 2020 de overstap naar Arm maakte met zijn Mac-apparaten.

Of MediaTeks chips onder Microsofts nieuwe Copilot+ PC-programma zullen vallen, kon Reuters niet bevestigen. Microsoft introduceerde Copilot+ onlangs. Dat programma omvat laptops met een npu die tenminste 40Tops bieden voor AI-rekenwerk. Ze krijgen daarmee toegang tot bepaalde nieuwe AI-functies in Windows. Qualcomms nieuwe Snapdragon X-processors, die ook zijn gebaseerd op Arm, worden gebruikt in de eerste Copilot+-laptops.

Reuters meldt dat de eerste MediaTek-processor voor Windows-apparaten 'eind 2025' uitkomt. Tegen die tijd moet de exclusiviteitsdeal tussen Microsoft en Qualcomm verlopen zijn. De twee bedrijven sloten in 2016 een deal, waarmee Qualcomm als enige chipmaker Arm-cpu's voor Windows mag ontwerpen. Die overeenkomst loopt tot en met 2024, schrijft Reuters.

MediaTek wordt waarschijnlijk niet het enige bedrijf dat met Arm-chips voor Windows komt. Reuters meldde vorig jaar al dat ook AMD en Nvidia werken aan Arm-processors voor pc's. Ook die cpu's moeten ergens volgend jaar op de markt komen. MediaTeks komende chip staat los van zijn samenwerking met Nvidia op het gebied van autochips, melden bronnen aan Reuters.