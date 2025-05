'Arm werkt aan eigen geavanceerde chip, maar gaat die niet verkopen'

Arm werkt aan een eigen geavanceerde chip. Dat melden ingewijden aan de Financial Times. De chip zou dienen als een showcase voor zijn architectuur. Het bedrijf zou geen plannen hebben om zijn chip te verkopen of onder licentie beschikbaar te stellen.

Volgens de Financial Times heeft Arm een nieuw solutionsengineering-team opgezet. Dit team wordt geleid door voormalig Qualcomm-topman Kevork Kechichian en moet de ontwikkeling van prototypechips voor onder meer smartphones en laptops op zich nemen. De chip zou bedoeld zijn om de mogelijkheden van Arms producten te demonstreren, om zo nieuwe klanten aan te trekken. Arm reageerde niet op vragen van het dagblad.

Arm is volgens de FT een halfjaar geleden begonnen met het werken aan de chip. Bronnen claimen dat de chip 'geavanceerder' is dan eerdere testchips die het bedrijf maakte, maar treden verder niet in detail over de chip zelf. Het bedrijf zou niet van plan zijn om de chip te verkopen of onder licentie beschikbaar te stellen aan klanten. Het Britse chipbedrijf verkoopt traditioneel licenties op coreontwerpen en zijn instructiesetarchitectuur, waar bedrijven hun eigen chips op kunnen baseren. Arms architectuur wordt onder meer gebruikt door Apple, MediaTek en Qualcomm.

De FT claimde vorige maand al dat Arm van plan is om zijn chipontwerpen duurder te maken in aanloop naar de beursgang. Het bedrijf zou niet langer royalty's in rekening willen brengen op basis van de waarde van het gebruikte chipontwerp. In plaats daarvan zouden de royalty's gebaseerd worden op de waarde van het apparaat waarin de chip wordt gebruikt. Het chipbedrijf zei onlangs dat de 'aanzienlijke concentratie' in zijn klantenbestand een groot risico voor het bedrijf is. De twintig grootste klanten van het bedrijf waren goed voor 86 procent van Arms omzet.

De vermeende chip wordt ontwikkeld in aanloop naar Arms beursgang later dit jaar. Arm wil dat doen op de Nasdaq in New York, nadat de beoogde overname door Nvidia niet doorging. Bronnen van Reuters stelden eerder dat Arm hiermee minstens acht miljard dollar wil ophalen. Huidige eigenaar SoftBank behoudt na de beursgang naar verwachting een meerderheidsaandeel in Arm.