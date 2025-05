'Arm gaat dit jaar een eigen chip uitbrengen met Meta als eerste klant'

Arm is van plan om dit jaar zijn eerste eigen chip uit te brengen. Dat zeggen ingewijden tegen de Financial Times. Het betreft een server-cpu die ingezet gaat worden in datacenters. Het bedrijf heeft volgens de FT een deal gesloten met Meta, dat de cpu's gaat afnemen.

Arm-ceo Rene Haas kondigt de chip mogelijk deze zomer aan, schrijft de Financial Times op basis van eigen bronnen. Volgens de FT gaat het om een server-cpu die gebruikt gaat worden in 'grote datacenters'. Het chipontwerp kan aangepast worden voor individuele klanten en de productie wordt uitbesteed aan TSMC. Op welk procedé de eerste chip gemaakt gaat worden is niet bekend.

Arm-eigenaar SoftBank is momenteel bezig met zijn overname van Ampere, een bedrijf dat Arm-chips voor servers maakt, meldde Bloomberg eerder deze maand. Volgens de bronnen van de Financial Times staat deze overname centraal in Arms eigen chipproject.

Meta wordt de eerste afnemer van de eerste Arm-serverprocessor, zegt de FT. Dat bedrijf zei in januari al dat het bedrijf in de toekomst meer zou uitwijken naar custom serverchips voor het trainen van AI-modellen, in tegenstelling tot het aanbod van bedrijven als Intel en AMD.

De release van een eigen chip zou een grote wijziging zijn in het bedrijfsmodel van Arm. Momenteel verkoopt het bedrijf alleen een soort 'chipblauwdrukken' aan andere bedrijven, die daarmee hun eigen chips ontwerpen. Dat doen bedrijven als Apple, Nvidia, Qualcomm en Samsung. Door eigen chips te gaan verkopen zou Arm de concurrentie met hen aangaan.

De berichtgeving van de Financial Times wordt onderschreven door Reuters. Volgens dat persbureau is Arm momenteel personeel aan het aannemen om eigen chips te ontwerpen. Het bedrijf zou daarvoor personeel rekruteren bij zijn eigen klanten, hoewel het persbureau niet zegt om welke klanten dat precies gaat. Arm wilde niet reageren, schrijven Reuters en de FT.