Arm introduceert nieuwe Neoverse V3- en N3-cpu-cores voor servers

Arm introduceert zijn derde generatie Neoverse-platforms, die worden gebruikt voor datacenter- en serverchips. Het bedrijf komt onder meer met nieuwe V3-cores voor hoge prestaties en N3-cores die zijn geoptimaliseerd voor prestaties per watt.

De Neoverse V3-cores vormen de high-end-architectuur in Arms Neoverse-platform. Deze kernen worden normaliter gebaseerd op de Cortex-X-cores die ook wel gebruikt worden in smartphones, hoewel Arm niet bevestigt of dat ditmaal ook het geval is. Het CSS V3-platform, dat door chipmakers gebruikt kan worden als basis voor hun eigen ontwerpen, biedt maximaal 64 cores per die, of 128 cores per socket, zo meldt Arm op woensdagavond.

Dergelijke CSS-chips bieden ieder verder maximaal twaalf DDR5- of Lpddr5-kanalen en 64 PCIe 6.0-lanes. Het platform ondersteunt ook HBM3-geheugen en ondersteunt CXL 3.0, een standaard waarmee cpu's bijvoorbeeld verbonden kunnen worden met geheugen of andere apparaten.

Arm claimt dat de Neoverse CSS V3-chips 'tot 50 procent betere prestaties leveren' per socket, hoewel dat in vergelijking is met de Neoverse N2-chips uit de vorige generatie. Die N-cores zijn, in tegenstelling tot de V-serie, meer gericht op lager stroomverbruik en presteren dus minder goed. Bovendien deelt Arm niet bij welk stroomgebruik die betere prestaties worden gehaald. In de meeste workloads is de V3-serie gemiddeld 10 tot 16 procent sneller dan de V2-cores van de vorige generatie, meldt het chipbedrijf daarnaast.

De cores komen los beschikbaar voor chipmakers, hoewel Arm dus ook een Compute Subsystem op basis van de Neoverse V3-architectuur beschikbaar heeft gemaakt. Deze CSS-platforms zijn complete ontwerpen die chipmakers als basis kunnen gebruiken voor hun eigen chips. Zo kunnen ze sneller een Arm-soc ontwerpen. Microsoft deed dat eerder met zijn Cobalt-Arm-chips voor gebruik in datacenters.

Arm toont daarnaast dat Neoverse V3 CSS gecombineerd kan worden met een AI-accelerator op een enkele package. Nvidia deed eerder iets soortgelijks met zijn Grace Hopper Superchip. Daarop werd een Grace-cpu met 72 Arm Neoverse V2-cores gecombineerd met een H100-datacenter-gpu op een enkele package.

N3-cores voor prestaties per watt: 32 cores met 40W-tdp

Arm toont verder nieuwe N3-cores, die zijn geoptimaliseerd voor prestaties per watt en dus energiezuiniger moeten zijn. Volgens Arm zijn die cores tot twintig procent betere prestaties per watt dan de voorgaande N2-kernen. De daadwerkelijke prestaties zouden negen tot dertig procent hoger liggen, afhankelijk van de workload.

Het bedrijf introduceert ook van deze N3-architectuur een CSS-platform voor chipmakers, dat beschikt over 8 tot 32 cores. Volgens Arm kunnen die CSS-chips met 32 kernen tdp's van 40W halen, afhankelijk van de configuratie door de chipmaker. Het chipbedrijf deelt weinig concrete details over de architectuur. Zo is niet bekend op welke Cortex-core deze N3-serie is gebaseerd. Het bedrijf meldt wel dat het N3 CSS-platform beschikt over 2MB L2-cache per core.