Ubiquiti introduceert Cloud Gateway Ultra met 2,5Gbit/s-wanpoort voor 110 euro

Ubiquiti komt met een Cloud Gateway Ultra-router. Deze beschikt over een 2,5Gbit/s-wanpoort en vier 1Gbit/s-lanpoorten en heeft een ingebouwde UniFi Network-controller. Het apparaat gaat 110,11 euro kosten. Ubiquiti komt ook met een aantal nieuwe switches in de Ultra-serie.

De Cloud Gateway Ultra verscheen woensdag op de website van Ubiquiti. Het apparaat biedt, naast zijn 2,5Gbit/s-wanpoort, vier lanpoorten die snelheden van maximaal 1Gbit/s ondersteunen. Er is geen tweede 2,5Gbit/s-aansluiting om bijvoorbeeld een switch aan te sluiten. De router kan daarmee dus niet daadwerkelijk 2,5Gbit/s-verbindingen doorlussen naar een enkel apparaat.

Een daarvan kan gebruikt worden als extra wanaansluiting voor load-balancing. Aan de voorkant van het apparaat zit een 0,96"-scherm waarop informatie wordt getoond, zoals het aantal verbonden clients en de download- en uploadsnelheden. Het apparaat wordt via USB-C van stroom voorzien.

Volgens Ubiquiti ondersteunt de Cloud Gateway Ultra throughputs van 1Gbit/s wanneer de IDS- en IPS-beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld. Het apparaat heeft een ingebouwde UniFi Network-controller en ondersteunt daarmee 'meer dan 30' aangesloten Ubiquiti-apparaten en meer dan 300 verbonden clients.

Het apparaat doet wat uiterlijk betreft denken aan de eerder aangekondigde UniFi Express, hoewel de Cloud Gateway Ultra wel groter is. Het nieuwe apparaat is 141,8mm breed, 127,6mm diep en 30mm hoog. Daarnaast heeft de Cloud Gateway Ultra geen ingebouwd Wi-Fi 6-accesspoint; bij de UniFi Express was dat wel het geval. De Cloud Gateway Express staat in de Ubiquiti-webwinkel te koop voor 110,11 euro inclusief btw.

Nieuwe Ultra-switches met gigabitethernet en PoE

Ubiquiti voegt daarnaast drie nieuwe switches uit de Ultra-serie toe aan zijn website. De USW-Ultra is een switch met acht 1Gbit/s-ethernetpoorten. Daarnaast komt de fabrikant met een Ultra 60W en Ultra 210W; die beschikken beide ook over acht poorten voor gigabitethernet.

De apparaten ondersteunen allemaal PoE-outputs, hoewel dat afhangt van de stroombron die wordt gebruikt en het model. De gewone Ultra heeft een PoE-budget van maximaal 42W, mits een PoE++-input wordt gebruikt om de switch zelf van stroom te voorzien. De 60W-variant heeft een PoE+-budget van maximaal 52W wanneer de bijgeleverde stroomadapter wordt gebruikt. Bij de Ultra 210W is dat maximaal 202W.

De goedkoopste Ultra-switch komt beschikbaar voor 110,11 euro. De Ultra 60W en 210W kosten respectievelijk 156,09 en 223,85 euro.