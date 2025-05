Ubiquiti introduceert Enterprise Fortress Gateway-router met 25Gbit/s-ethernet

Ubiquiti heeft de Enterprise Fortress Gateway-router geïntroduceerd. Deze router ondersteunt 25Gbit/s-ethernet op zowel de wan-poorten als op één lan-poort. In de praktijk haalt de router maximaal 23,5Gbit/s, claimt de fabrikant.

De router is specifiek ontworpen voor enterpriseomgevingen en complexe netwerkinfrastructuren. Het apparaat is geprijsd op 2285,69 euro inclusief btw of 1889 euro exclusief btw. In de praktijk kan de router tot 23,5Gbit/s throughput behalen. Als de ingebouwde Intrusion Detection System- en Intrusion Prevention System-functies, die het netwerkverkeer monitoren voor beveiligingsdoeleinden, zijn ingeschakeld, bedraagt de maximale doorvoersnelheid 12,5Gbit/s.

Wat lanpoorten betreft beschikt de router over één 25Gbit/s-SFP28-aansluiting, twee 10Gbit/s-SFP+-poorten en één 2,5Gbit/s-RJ45-connector. Het apparaat beschikt over één 25Gbit/s-SFP28-poort en één 2,5Gbit/s-RJ45-poort voor wan. Er zijn daarnaast twee hotswapvoedingen voor redundantie inbegrepen. De router beschikt over een 1,3"-touchscreen voor bediening en de weergave van telemetrie. Hij ondersteunt volgens Ubiquiti realtime inspectie van versleutelde pakketten zonder licentiekosten via een nieuwe NeXT AI Inspection-feature.

Een functie van de Enterprise Fortress Gateway, of EFG, is de ingebouwde Cloud Key. Deze functionaliteit stelt de router in staat om andere Ubiquiti-apparatuur te beheren, zoals accesspoints en switches. Het apparaat ondersteunt meer dan vijfhonderd aangesloten UniFi-apparaten en kan meer dan vijfduizend clients aan. Dat zijn aangesloten apparaten van gebruikers, zoals laptops, telefoons en computers.

De EFG is het eerste product in de nieuwe Enterprise-serie van Ubiquiti. Het bedrijf geeft echter aan dat het later dit jaar meer enterpriseproducten wil introduceren, maar vermeldt daarbij niet om wat voor producten het precies gaat.