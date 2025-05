Ubiquiti introduceert UDM Pro Max met maximale throughput van 10Gbit/s

Ubiquiti kondigt de UniFi Dream Machine Pro Max aan. De zakelijke router ondersteunt een maximale throughput van 10Gbit/s. Het apparaat beschikt over acht 1Gbit/s-ethernetpoorten, een 10Gbit/s-lanpoort en zowel een 2,5 Gbit/s- als en een 10Gbit/s-wanpoort.

UniFi Dream Machine Pro Max meet volgens de lijst met specificaties 442,4 x 43,7 x 285,6mm. Het apparaat weegt 4,7kg en beschikt over een Arm Cortex-A57-cpu met vier cores en een maximale kloksnelheid van 2GHz. De fabrikant heeft de router met 8GB aan ramgeheugen en een ingebouwde ssd van 128GB uitgerust. De router beschikt ook over een eMMC-geheugenchip met 32GB aan opslagruimte.

De UniFi Dream Machine Pro Max bevat ook twee storage bays voor 3,5”-drives. Ubiquiti heeft de router met bluetooth uitgerust, al is het niet duidelijk welke versie. Het apparaat beschikt ook over een 1,3”-touchscreen. De maximale snelheid bij gebruik van ids- of ips-threaddetection is 5Gbit/s. De router verbruikt volgens de fabrikant maximaal 60W. De zakelijke router kost 600 dollar.