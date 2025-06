Ubiquiti introduceert UniFi Express-router met ingebouwd Wi-Fi 6-accesspoint

Ubiquiti introduceert zijn UniFi Express. Deze router ondersteunt gigabitsnelheden en biedt een ingebouwd Wi-Fi 6-accesspoint en UniFi Network-controller. Het apparaat komt per direct beschikbaar en kost 147,62 euro.

De Ubiquiti UniFi Express lijkt sterk op de UXG Lite-gateway die Ubiquiti onlangs al uitbracht. Anders dan de UXG Lite, functioneert de UniFi Express echter als een volledige UniFi-cloudgateway. Het apparaat beschikt bijvoorbeeld over een ingebouwd Wi-Fi 6-accesspoint, met 2x2-mu-mimo en een theoretisch bereik tot 140m².

De router heeft ook een UniFi Network-controller geïntegreerd. Gebruikers hoeven dus geen Cloud Key aan te schaffen of de gratis UniFi Network-applicatie te hosten om het netwerk te beheren, zoals bij de UXG Lite het geval is. De geïntegreerde controller ondersteunt maximaal vijf extra UniFi-apparaten, zoals switches, accesspoints of andere UniFi Express-units. Gebruikers die meer UniFi-apparatuur willen gebruiken of Ubiquiti-beveiligingscamera's willen gebruiken via UniFi Protect, moeten alsnog een losse Cloud Key aanschaffen.

De UniFi Express kan dus gebruikt worden om een volledig netwerk aan te sturen, maar kan ook ingezet worden als een los accesspoint. Gebruikers kunnen ook meerdere UniFi Express-gateways aan elkaar verbinden voor extra wifibereik. Dat kan via zowel een bekabelde als een draadloze uplink. De router biedt volgens Ubiquiti routingprestaties van 1Gbit/s. Gebruikers moeten daarbij beveiligingsfuncties als Traffic and Device Identification kunnen inschakelen zonder dat dit de prestaties beïnvloedt.

De UniFi Express is relatief klein, met een lengte en breedte van 98mm en een hoogte van 30mm. Het apparaat heeft aan de voorkant een klein 0,96"-scherm met afgeronde hoeken. Daarop wordt informatie getoond, zoals de doorvoersnelheden, het aantal clients en het wifibereik. Aan de achterkant van het apparaat zit een wanpoort van 1Gbit/s. Het apparaat heeft ook een 1Gbit/s-lanaansluiting, waarop bijvoorbeeld een switch kan worden aangesloten voor meer netwerkpoorten. De router wordt via USB-C van stroom voorzien.

De UniFi Express-router is beschikbaar via de website van Ubiquiti. Het apparaat kost daar 147,62 euro inclusief btw. Dat is ongeveer dezelfde prijs als de UXG Lite, die dus niet over een geïntegreerd Wi-Fi 6-accesspoint of Network-controller beschikt.